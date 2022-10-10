У Байдена большая проблема. Что надо знать о недавнем решении ОПЕК+, - Хусейн Аскари

14:20 11.10.2022 CNN

США



У Байдена большая проблема. Что надо знать о недавнем решении ОПЕК+

Эксперт CNN: США должны жестко ответить Эр-Рияду на решение о сокращении нефтедобычи



Байден должен жестко ответить Эр-Рияду, заявил эксперт Хусейн Аскари в интервью CNN. Именно такой, по его мнению, должна быть реакция США на решение ОПЕК+, от которого пострадают многие американцы. Под ударом и сам Байден - до промежуточных выборов в конгресс остается всего несколько недель.



До ноябрьских промежуточных выборов остается всего несколько недель, а президента Байдена и демократов неотступно преследует аббревиатура из четырех букв: ОПЕК.



На прошлой неделе Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники под предводительством Саудовской Аравии и России заявили, что сократят добычу на два миллиона баррелей в день. Это будет самое крупное сокращение с начала пандемии, и оно создаст угрозу еще большего повышения нефтяных цен, причем произойдет это всего за несколько недель до промежуточных выборов в США.



Это объединение объявило о снижении добычи по итогам первого с марта 2020 года очного заседания. Объем сокращения соответствует примерно двум процентам общемирового спроса на нефть.



Администрация Байдена раскритиковала принятое решение, назвав его недальновидным, и отметила, что оно нанесет ущерб ряду стран, которые больше всех страдают от повышения цен на энергоресурсы. Сокращение добычи начнется в ноябре. Следующее заседание объединения ОПЕК+, в состав которого входят члены картеля и их союзники, такие как Россия, состоится в декабре.



Что дальше?



Чтобы лучше понять решение ОПЕК+ и его последствия, мы обратились к Хусейну Аскари (Hossein Askari), который преподает международный бизнес в Университете Джорджа Вашингтона.



Наш разговор состоялся по телефону и был немного отредактирован ради краткости и ясности.



- Что вы можете рассказать нам про принятое недавно решение ОПЕК? Что происходит?



- Мне жаль говорить об этом аудитории, но когда начался вооруженный конфликт на Украине, Соединенные Штаты были слабо подготовлены к тому, что им предстояло сделать. Они вводили против России санкции за то и за это. И тогда начали расти цены на нефть. В это самое время США ввели ограничения против российской нефти. Не газа, а именно нефти. Таким образом, российской нефти на западных рынках стало меньше.



Москва начала продавать все больше и больше в Китай и Индию, снизив цены для этих стран. Поэтому они стали скупать российскую нефть, и возник дефицит.



Другая причина дефицита в том, что Америка вводит санкции как безумный ковбой, если можно так выразиться. Против Венесуэлы ее ограничения действуют уже много лет.



Но Саудовская Аравия во главе со своим фактическим руководителем Мухаммедом ибн Салманом подстраивается под Путина. Президент Байден несколько месяцев назад поехал туда и встретился с Мухаммедом. Он попросил его увеличить нефтедобычу. Простите, придется добавить немного политики, но мне кажется, что Америка таким поступком себя опозорила.



Конечно, Салман дал отрицательный ответ. Но сейчас он фактически перешел черту. Он договорился - а Мухаммед является в ОПЕК главным представителем по взаимодействию с Россией - о сокращении добычи.



- Какие последствия это решение ОПЕК будет иметь для рядовых американцев?



- Судя по тому, что мы имеем сейчас, к концу года цены на черное золото вырастут максимум на пять долларов за баррель. Многие сейчас думают, что они поднимутся намного больше. Я так не считаю, потому что мировая экономика будет расти медленнее, а на рынок, как мне кажется, придет венесуэльская нефть. А еще мне кажется, что будут сделки по иранской нефти, и ее на рынке тоже появится больше.



По бензину. Я думаю, американцы станут свидетелями определенного роста цен по сравнению с сегодняшним днем. Если ничего больше не случится, то рост составит 30–40 центов за галлон.



Но у американцев есть другая проблема. Это мазут для отопления домов, цены на который могут вырасти. Так что, как бы то ни было, рядовому американцу придется больше платить за галлон бензина на заправке. Я думаю, будут и другие последствия - по котельному топливу для отопления. Поэтому давление на рядового американца будет - и нешуточное. В этом нет сомнений.



- Что сейчас должны сделать США?



- Думаю, Соединенные Штаты должны намного, намного жестче поступать с Саудовской Аравией, потому что мы всячески их ублажали, из кожи вон лезли. Что бы они ни делали плохого, мы закрывали глаза. А сейчас пришло время действовать с ними жестко. Они с нами поступают жестко. Я думаю, что президент Соединенных Штатов должен действовать жестко в отношении Саудовской Аравии.



- Что еще могут сделать США для снижения нефтяных цен в ближайшей перспективе?



- Несомненно, у этой администрации очень плохие отношения с американскими нефтяными и энергетическими компаниями. Думаю, ей нужно наладить закулисное сотрудничество с нефтяными предприятиями, потому что она в нем сейчас остро нуждается. Я знаю множество людей, не верящих в добычу методом гидроразрыва пласта, но наверное, пришло время ее нарастить. Может, пришло время увеличить общий объем добычи. Они могут это сделать в других местах. Думаю, это будет очень и очень полезно. А еще мне кажется - я не сторонник нефтяных компаний, прошу понять меня правильно - мне кажется, что администрация просто хочет лишить их бизнеса.



- Что-то еще вы хотели бы добавить?



- Кто-то думает, что решения ОПЕК носят чисто экономический характер. Кто-то считает, что это политические решения. Но такие шаги всегда преследуют двойные цели, особенно это касается Саудовской Аравии.



Главной движущей силой при принятии решений в ОПЕК является Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Думаю, американцы должны это понимать. Не какие-то другие члены ОПЕК, вроде Нигерии или Ирана. Мне кажется, американцы должны понимать, кто нам друзья, а кто нет. Источник - ИноСМИ

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