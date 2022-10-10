Bloomberg: Дефицит энергоресурсов довел европейцев до воровства дров и сжигания навоза

14:22 11.10.2022 Bloomberg

США



Отчаявшиеся европейцы возвращаются к старейшему виду топлива

Bloomberg: ради экономии электроэнергии европейцы начали отапливать дома по частям



Дефицит электроэнергии погрузил Европу в "старые недобрые времена". Население вспомнило о "древнем" способе согреться – о дровах, сообщает Bloomberg. Это привело к резкому увеличению расходов, и теперь многим приходится выбирать между теплом и товарами первой необходимости.



Из-за нехватки газа спрос на древесное топливо резко вырос, и Европа вернулась в "старые недобрые времена".



Недалеко от берлинского аэропорта Темпельхоф Петер Энгельке (Peter Engelke) устанавливает на своем складе новые ворота, так как опасается, что отчаявшиеся люди разворуют хранящиеся запасы. А лежит там вещь поистине драгоценная - дрова.



Действия Энгельке - это отражение нарастающей по всей Европе тревоги, поскольку континент живет в ожидании дефицита энергоресурсов, а возможно, и отключений электроэнергии предстоящей зимой. Диверсия на "Северном потоке" стала очередным свидетельством того, что регион оказался в критическом положении, так как Россия резко сократила экспорт в ходе противостояния с Западом из-за вооруженного конфликта на Украине.



На состоявшемся в пятницу саммите в Праге лидеры Евросоюза не сумели согласовать потолок цен на газ из-за опасений, что такой шаг поставит под угрозу поставки в регион. 70% систем отопления на континенте работает на газе и электричестве, а поскольку импорт из России сильно ограничен, сегодня большой популярностью пользуются дрова. Для обогрева их уже использует примерно 40 миллионов человек.



Во Франции цены на гранулированную древесину выросли почти вдвое, и теперь тонна стоит 600 евро. Появились первые признаки ажиотажного спроса и панической скупки самого древнего в мире топлива. Венгрия пошла еще дальше, запретив экспорт топливных гранул, а в Румынии ввели потолок цен на дрова сроком на полгода. Между тем доставки заказанных дровяных печей теперь приходится ждать несколько месяцев.



Но опасения существуют не только по поводу нехватки топлива. Энергетический кризис привел к резкому увеличению расходов на проживание. Инфляцию в еврозоне в сентябре впервые стали измерять двузначными цифрами. Оказавшимся в сложном положении семьям все чаще приходится делать тяжкий выбор между обогревом домов и покупкой жизненно необходимых товаров.



"Мы возвращаемся в старые недобрые времена, когда люди отапливали лишь часть своих домов, - рассказал управляющий директор британской компании оптовой торговли дровами Certainly Wood Ник Снелл (Nic Snell). - Они сейчас сидят вокруг огня, будь это печь или камин, согреваются, а потом отправляются спать. Зимой такое будет происходить все чаще".



Все это привело к резкому увеличению спроса и торговому буму, чему рада компания-производитель высококачественных кафельных печей Gabriel Kakelugnar AB. Ее печи стоят в среднем 86 000 шведских крон (7 700 долларов). Они поддерживают температуру в помещении 24 часа благодаря своей замысловатой конструкции. В них используются различные каналы, которые удерживают и распределяют тепло.



"Во время пандемии люди стали вкладывать больше денег в свои дома. Сейчас, конечно же, эта тенденция усилилась", - сказал Йеспер Свенссон (Jesper Svensson), владелец и генеральный директор Gabriel Kakelugnar AB, расположенной менее чем в часе езды от крупнейшей в Швеции атомной электростанции.



Количество заказов выросло в четыре с лишним раза. Покупающим печи сегодня придется ждать установки до марта. Еще год назад время ожидания составляло четыре недели.



Многие европейцы готовы пойти на все, чтобы в предстоящие месяцы поддержать температуру в своих домах. Их опасения усиливаются, так как приближаются зимние холода, а отчаянная погоня за теплом может привести к проблемам со здоровьем и навредить окружающей среде.



"Нас тревожит, что люди станут сжигать все, что подвернется под руку", - сказал Роджер Седин (Roger Sedin), возглавляющий подразделение по качеству воздуха в Шведском агентстве защиты окружающей среды. Он предостерег об опасности плохой вентиляции и сжигания влажной древесины. "Уровень загрязнения резко возрастает, когда люди начинают жечь дрова, не зная, как это делать правильно", - объяснил он.



Загрязняющие атмосферу взвешенные частицы попадают глубоко в легкие и могут вызвать инфаркт, инсульт и астму, отметил Седин. Этот риск особенно высок в городах. "Надо думать о соседях", - призвал он.



Отсутствие опыта в обращении с дровами налицо и в Германии, где ассоциация трубочистов получает огромное количество заявок на подключение новых и старых печей. Клиенты задают вопросы о сжигании конского навоза и других малоизвестных видов топлива.



Кое-кто начинает создавать запасы. Исполнительный директор французской компании по изготовлению дымовых труб и производству древесного топлива Poujoulat Фредерик Куарье (Frederic Coirier) рассказал, что некоторые его клиенты купили по две тонны гранулированной древесины, хотя одной тонны вполне достаточно, чтобы отапливать дом в течение года.



"Люди в отчаянии, они покупают больше, чем обычно, - сказал учредитель и генеральный директор норвежской фирмы по продаже древесного топлива Trond Fjortoft Кортрейст Вед (Kortreist Ved). - Обычно это происходит с наступлением холодов, когда люди говорят, что надо запасаться топливом. А в этом году все началось в июне". Это как раз тот период, когда Россия резко сократила поставки газа.



В Берлине кризис навевает тревожные воспоминания о разрухе после Второй мировой войны. Поскольку топлива не хватало, жители срубили на дрова почти все деревья в центральном парке Тиргартена.



Сейчас берлинцы на такие крайности не идут, но опасения по поводу отопления домов очень сильны. Энгельке не только поставил дополнительные ворота, чтобы защитить свои дрова, угольные брикеты и котельное топливо. Он также прекратил брать заказы у новых покупателей. "Мы ждем зиму с большой тревогой", - сказал он.



Авторы: Ларс Паульссон (Lars Paulsson), Джозефин Фокуль (Josefine Fokuhl). Свой материал для статьи предоставили Бенуа Бертелот (Benoit Berthelot), Кари Лундгрен (Kari Lundgren) и Уилл Мэтис (Will Mathis). Источник - ИноСМИ

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