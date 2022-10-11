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РосРакеты приближают Украину к блэкауту и массовым эвакуациям
18:48 11.10.2022

Украина движется к тотальному блэкауту и массовым эвакуациям
11.10.2022 Киев

Игорь Шкапа.

Россия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Сегодня, как уже сообщал "ПолитНавигатор", Львов, где едва только восстановили электроснабжение, снова подвергся ударам, после чего треть города осталась без света.

"Глава Львовской области подтвердил повторные прилеты по двум объектом энергетической инфраструктуры в городе. С высокой вероятностью это были Львовская ТЭЦ-1 и подстанция Львов-Южная 330/220/110 кВ, по которым ВС РФ как раз наносили удар вчера", – указывает военно-аналитический телеграм-канал "Рыбарь".

Также были опубликованы спутниковые снимки Киева, сделанные с космического аппарата LandSat-9.

"На фотографиях отчетливо видно большое облако пожара в районе ТЭЦ-6 на северо-востоке города. Также в кадр виден дым из района Киевской ГЭС в Вышгороде. Он идет из двух очагов: с дамбы и со стороны масляного хозяйства около управления станции", – сообщает "Рыбарь".

Также дважды за день была подвергнута ударами Ладыжская ТЭС в Винницкой области. Второй удар, по информации украинской стороны, был нанесен во время ремонтных работ.

В свою очередь эксперт по вопросам энергетики, аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук обращает внимание, что Россия пока не наносила ударов по АЭС, ГЭМ и подстанциям на 750 кВ.

"Частичную "поломку" маневренной генерации можно компенсировать веерными отключениями. Но что будет, если пойдут атаки на АЭС? Если остановятся 4 блока из 9 работающих, а они могут "выпасть" как вследствие ударов по самим станциям, так и в случае повреждения инфраструктуры, скажем, ЛЭПов. АЭС вырабатывают 60% электроэнергии, это порядка 4 гигаватт.

Чем мы ее можем компенсировать? Только импортом или аварийной помощью из Европы хотя бы на уровне 2 гигаватт. Но вопрос откуда импортировать, если в Европе не особо есть лишние объемы. Плюс – недостаточно пропускной способности трансграничных ЛЭП. При этом потребности в импорте могут быть в течение недели и больше", – сказал эксперт киевской интернет-газете "Страна".

Он предполагает, что сейчас наблюдается попытка Москвы подтолкнуть Украину и Запад к переговорам.

"Но нельзя исключить, что удары по инфраструктуре АЭС или ЛЭПам могут пойти "вторым этапом"", – полагает аналитик.

По его словам, если "выпадет" 4 блока АЭС, а это 4 гигаватта мощности, то возможны очень жесткие отключения электроэнергии.

"Некоторые населенные пункты будут чуть ли не сутками сидеть без света, другие – продолжительное время в течение суток. Возможно все, вплоть до блэкаутов, когда отключатся целые регионы. К примеру, если выпадут блоки Ривненской и Хмельницкой АЭС, блэкаут может накрыть западные и центральные области, если Южноукраинской АЭС- восток страны. Это катастрофический вариант, особенно зимой. Придется эвакуировать людей", – предупреждает Корольчук.

Кроме того, удары по инфраструктурным объектам Украины наносились в Днепропетровской и Запорожской областях.

Источник - politnavigator.news
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