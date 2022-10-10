Ильхам Алиев привез с собой в Бишкек министра обороны

19:12 11.10.2022

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. В аэропорту его встретил президент Садыр Жапаров.



Со времен Атамбаева Кыргызстан пытается усилить экономическое сотрудничество с Азербайджаном. В разное время озвучивались возможные поставки электричества и нефти. Порой доходило до разговоров о строительстве НПЗ, который будет обеспечен азербайджанской нефтью.



В последнее время многое поменялось - Азербайджан выиграл вторую Карабахскую войну, сейчас война идет на Украине.



Интересы двух стран соприкасаются в Тюркском совете, в создании новых транспортных коридоров через Центральную Азию и южный Кавказ. Правда, для этого Азербайджану осталось только получить по соглашению с Арменией "зангезурский коридор", который соединит Турцию и Азербайджан.



Кыргызстан для Азербайджана является страной, которая вместе с Арменией входит в ОДКБ и ЕАЭС.



Перед самым закрытием 21 июля Консультативной встречи лидеров стран Центральной Азии в Чолпон-Ате президент Жапаров предложил придать Азербайджану статус почетного наблюдателя. Не дождавшись ответа от президентов, он затем предложил направить этот вопрос по дипломатическим каналам.



Для Кыргызстана сейчас важен вопрос усиления боеспособности армии, как навыками и опытом ведения войны, так и оружием. На встрече двух президентом в узком кругу присутствовали министры обороны двух стран.