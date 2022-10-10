Двое заместителей главы УзбГоскомэкологии уволены. За истребление флоры и сокращение фауны

19:32 11.10.2022

На совещании в Администрации президента освобождены от должности первый заместитель главы Госкомэкологии Умарбек Халилов и заместитель Исломбек Бокижонов.



Первый заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Умарбек Халилов и заместитель Исломбек Бокижонов освобождены от должностей, сообщили "Газете.uz" два независимых источника.



Увольнение произошло на совещании в Администрации президента во вторник, в преддверии видеоселекторного совещания 11 октября под председательством главы государства Шавката Мирзиеева о проделанной работе и дальнейших задачах в области благоустройства махаллей и реализации проекта "Яшил макон" ("Зеленое пространство").



Умарбек Халилов занимал свой пост с января 2022 года и отвечал за охрану биоразнообразия, выдачу квот на охоту на диких животных и сбор растений и другие сферы, а Исломбек Бокижонов с апреля 2020 года курировал в том числе сферу переработки бытовых отходов.



На запрос "Газеты.uz" в пресс-службе комитета заявили, что на данный момент "не могут сказать что-то конкретное".