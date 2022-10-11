На каком языке говорит Тайвань, - Ольга Завьялова

19:43 11.10.2022 Акцент Тайбэя на различия местного и континентального языкового законодательства – часть усилий по созданию островной идентичности



Об авторе: Ольга Исааковна Завьялова – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН.

11.10.22

Для 70% населения острова "тайваньский язык" - родной. На втором месте по численности (18%), – тайваньцы, говорящие на китайских диалектах, привнесенных с континента. Фото Reuters

Тайвань был и до сих пор остается очень разнообразным в языковом отношении – как, впрочем, и континентальный Китай с его многочисленными китайскими диалектами и сотней с лишним языков малых народов. Противоречивой и изменчивой на протяжении последних десятилетий была языковая политика Тайбэя, которая в значительной степени определялась партией, находившейся у власти в тот или иной момент.

Диалектика диалектов



Так, основным результатом деятельности Демократической прогрессивной партии Тайваня стало принятие особых законов, обеспечивающих равные права всем местным языковым разновидностям. Частью политики ДПП в последнее время стало также интенсивное распространение на острове английского языка. Если в континентальном Китае неоднократно поднимался вопрос о допустимых масштабах изучения английского и даже о его исключении из системы вступительных экзаменов в вузы, то на Тайване в контексте стремления к "суверенизации" и "декитаизации" недавно возникла идея полного перевода обучения 60% школьников на английский язык к 2024 году.



Среди китайцев, которые несколько веков тому назад переселились на Тайвань, преобладают диалекты, характерные для лежащей через пролив провинции Фуцзянь, – южноминьские, или южнофуцзяньские. Тайваньцы называют их просто фуцзяньскими, в диалектном произношении – хоккьен, или "тайваньским языком".



Для 70% населения острова "тайваньский язык" является родным. На втором месте по численности, примерно 18%, – тайваньцы, говорящие на китайских диалектах группы хакка, также некогда привнесенных с континента.



В целом различия между китайскими диалектными группами, в том числе миньскими и хакка, сопоставимы с различиями между отдельными европейскими языками. Но в КНР и в отечественном языкознании традиционно принято говорить о диалектах внутри единого языка китайской (ханьской) нации. На Тайване, как и во многих западных работах, эти группы называют отдельными синитическими, или китайскими языками, тем более что взаимопонимание между представителями разных диалектных групп и иногда даже внутри них невозможно. Это было видно, например, в континентальном Ухане при общении приезжих врачей с местными жителями во время вспышки пандемии.



Что касается коренных народов Тайваня, то на них приходится всего 2,3% населения. Сейчас они либо уже утратили, либо начинают утрачивать свои родные австронезийские языки и переходить на китайские диалекты.



Гуаньхуа – язык чиновников



Заметный отпечаток на тайваньскую языковую ситуацию наложили политические изменения прошлого и нынешнего столетий.



После поражения Цинской империи в первой китайско-японской войне 1894–1895 годов Тайвань был передан Японии. Японцы стали насаждать на острове свой язык, который, по сути, стал здесь официальным. На японском до сих пор бегло говорят многие представители интеллигенции, а отдельные японские слова и некоторые особые иероглифы, изобретенные японцами в дополнение к заимствованным китайским, вошли в язык тайваньцев.



Следующий этап языковых изменений на Тайване начался с приходом в 1949 году к власти правительства Чан Кайши, когда после бегства с материка остатков войск и аппарата партии Гоминьдан к местным китайцам добавились довольно образованные переселенцы. Они были выходцами из разных провинций Поднебесной, но владели в той или иной степени единым "государственным языком", основанным на китайских северных диалектах, прежде всего пекинском.



Когда-то на этом языке говорили активно перемещавшиеся по стране чиновники, поэтому он был известен как "язык чиновников" – гуаньхуа. С конца правления династии Цин и затем в Китайской Народной Республике "язык чиновников" стал официальным "государственным языком" (гоюй). В КНР гоюй был переименован в "общеупотребительный язык" – путунхуа. Именно путунхуа под названием "китайский язык" изучают иностранцы по всему миру, в том числе в нашей стране и повсюду в основанных КНР Институтах Конфуция. В западных работах гоюй/путунхуа либо также называют просто китайским языком, либо языком чиновников-мандаринов – Mandarin или Standard Mandarin.



В результате усилий китайского государства на протяжении всего прошлого и текущего столетий, а сейчас уже в значительной степени благодаря радио, телевидению, интернету с его звучащими передачами и современными учебными сайтами в континентальном Китае путунхуа в той или иной степени владеют свыше 80% населения. Правда, в интернете пользователи из разных районов страны инициировали также новую онлайновую жизнь китайских диалектов. Тем не менее масштабные полевые исследования последних лет свидетельствуют о том, что как многие китайские диалекты, так и языки малых народов в результате, в частности, повышения уровня образования населения и распространения того же интернета, ускоренными темпами исчезают по всей стране.



Тайваньский китайский



На Тайване правительство Чан Кайши стало проводить после 1949 года достаточно жесткую языковую политику. В результате единственным официальным языком на острове должен был стать "государственный язык" гоюй, который позже стали также называть "тайваньским китайским языком". Языковые противоречия стали одной из составных частей недовольства тайваньцев "понаехавшими" и ответного "белого террора".



Введенное гоминьдановцами военное положение было отменено только в 1987 году. Уже в 1986 году в преддверии этого события была создана Демократическая прогрессивная партия Тайваня, и именно она на протяжении последующих десятилетий выступала в периоды своего правления за равноправие всех местных языковых разновидностей – как китайских, так и исконных австронезийских.



Неофициально преподавание на родных диалектах было введено в тайваньских школах уже с начала 1980-х годов. Существует диалектное радио и телевещание. На диалектах создаются произведения художественной литературы, печатается реклама. Разрабатываются новые и совершенствуются ранее существовавшие способы записи диалектных текстов – как алфавитные, так и иероглифические.



В 2017 году правительством Тайваня был опубликован и вступил в силу в момент его публикации "Закон о развитии языков коренных народов". В начале 2018 года аналогичный закон, гарантирующий развитие языка и культуры хакка, подготовил совет по делам этой китайской этнической группы. И наконец в конце 2018 года был принят и в январе 2019 года опубликован обобщающий "Закон о развитии государственных языков" (National languages development act). В соответствии с ним не только коренные народы и хакка, но также все остальные основные местные группы населения Тайваня получили возможность использовать свои родные языковые разновидности, или "государственные языки", как в каждодневном общении, так и в официальных ситуациях и в системе образования.



Официальным органам разного уровня предписывалось подготовить соответствующие учебные материалы, печатные и онлайновые, а правительство должно было способствовать появлению публикаций и телепередач с использованием "государственных языков". Совсем недавно, в Международный день родного языка 21 февраля 2022 года, президент Тайваня Цай Инвэнь вместе с коллегами призвала соотечественников общаться на своих языках и ценить оригинальные образцы местной тайваньской культуры.



И тем не менее задача создания нормативных вариантов целого списка "государственных языков", по-видимому, оказалась более сложной, чем это казалось при разработке соответствующих законов. Так, выяснилось, что диалекты хакка на Тайване достаточно неоднородны, и не совсем ясно, какая именно их разновидность должна использоваться, например, в школьных учебниках. Более того, число говорящих не только на австронезийских языках, но также на китайских диалектах явно сокращается.



Об угрозе полного исчезновения даже численно доминирующего на острове южнофуцзяньского "тайваньского языка", если не будут предприняты шаги по его спасению, говорил и писал в Facebook в Международный день родного языка в 2022 году вице-президент Тайваня Лай Циндэ.



Особый вариант латиницы



Стало также совершенно очевидным, что современный Тайвань, как и современный континентальный Китай, не может жить и развиваться без единого средства общения. Более того, таким единым средством общения на острове уже стал аналог континентального путунхуа – тайваньский гоюй, который позже стали также называть "тайваньским китайским языком".



Современный тайваньский вариант "государственного языка" несколько отличается от классического старого гоюя, нормы которого были выработаны на континенте до 1949 года, и от современного путунхуа – как, впрочем, и некоторые местные варианты путунхуа на континенте. По разным данным, тайваньским гоюем владеет от 80 до 90% населения острова. С 2021 года тайваньцы стали обучать этому же аналогу континентального путунхуа иностранцев не только на Тайване, но также в США и в некоторых западноевропейских странах в надежде потеснить континентальные Институты Конфуция.



С началом периода "реформ и открытости" в КНР начался поток не только тайваньских капиталов и технологий, но также кинофильмов, песен и других культурных ценностей. Неологизмы из тайваньского гоюя и популярные жаргонные слова активно проникали на континент, особенно в молодежную среду. По мере роста благосостояния в Китае континентальные заимствования неизбежно устремились на Тайвань. В частности, молодые тайваньцы любят употреблять модные слова, заимствованные из континентальных популярных телешоу, публикаций в интернете и онлайновых игр.



С одной стороны, на Тайване – как, впрочем, до сих пор официально в Гонконге и Макао – не введены сокращенные варианты написания иероглифов, принятые в КНР. С другой, в период президентства главы партии Гоминьдан Ма Инцзю официальной латинской системой для записи гоюя все же стала в 2009 году разработанная и принятая на континенте для путунхуа система ханьюй пиньинь, а не предложенный на острове особый вариант латиницы.



На самом высоком уровне во время правления Ма Инцзю даже велась дискуссия о возможности официального использования хотя бы на письме упрощенных вариантов иероглифов, принятых в КНР. Тем не менее пока на Тайване официально употребляются – так же как в Гонконге и Макао – только традиционные полные варианты.



Акцент нынешних тайваньских властей на различие местной и континентальной языковой ситуации выглядит как составная часть усилий по созданию "тайваньской идентичности". Эти усилия получили название "десинизация", или "декитаизация". Подготовленные на острове законы обеспечивают равенство всем местным "государственным языкам" – как коренным австронезийским, так и китайским.



Тем не менее в эпоху информационных технологий и глобализации китайский мир в целом и Тайвань в частности явно нуждаются в едином средстве общения. Как в устном, так и в письменном варианте. В континентальном Китае в результате длительных усилий государства на протяжении прошлого и нынешнего столетий таким средством, по сути дела, уже стал "общеупотребительный" официальный язык путунхуа.



Точно так же вариантом путунхуа – "тайваньским гоюем", или "тайваньским китайским языком", владеет на острове уже большая часть населения. О спасении от исчезновения не только языков коренных австронезийских народов, но даже численно доминирующего на острове "тайваньского языка" – китайских южноминьских диалектов в последнее время на Тайване заговорили на самом высоком уровне. Источник - НГ

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