|20:42 Министерство Кыркультуры разработало-таки "идеологию гражданина Кыргызстана" - "Кыргыз жараны"
19:48 Задержан глава Управления Госэкологической экспертизы Минприроды Киргизии и его замы. За истребление флоры и сокращение фауны
19:43 На каком языке говорит Тайвань, - Ольга Завьялова
19:32 Двое заместителей главы УзбГоскомэкологии уволены. За истребление флоры и сокращение фауны
19:12 Ильхам Алиев привез с собой в Бишкек министра обороны
18:48 РосРакеты приближают Украину к блэкауту и массовым эвакуациям
14:22 Bloomberg: Дефицит энергоресурсов довел европейцев до воровства дров и сжигания навоза
14:20 У Байдена большая проблема. Что надо знать о недавнем решении ОПЕК+, - Хусейн Аскари
14:18 Лиз Трасс быстро исчерпала лимит доверия британцев. Будут гнать? - К.Логинова
14:12 Что из себя представляет спорное (между Киргизией и Узбекистаном) Кемпир-Абадское водохранилище?
14:11 Казахстанская безмятежность на фоне украинских бомбардировок, - Петр Своик
11:26 О заговорщиках, изменниках и шпионах, - Данияр Ашимбаев
11:11 Республиканцы идут в голевую атаку. Трамписты решительно настроены отвоевать у демократов Конгресс
10:45 О чем договорилось ЦРУ США с афганской разведкой в Дохе? - Ст.Тарасов
10:05 "Би-би-си": Отказ от "Нерушимого братства". Кому, кроме России, нужна ОДКБ?
10:03 У России и ее союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет разногласий, - бодрая чушь от Д.Пескова
09:53 Зачем Америке на самом деле нужен Кыргызстан, - "ВечБишкек"
09:49 В новую аренду? Киргизия и США готовят новый договор о "партнерстве"
09:29 Казахстан никак не запустит на полную мощность Нефтепровод КТК
09:24 Перебор. В КазПрезидентки выдвинулась еще одна фемина - правозащитница Салтанат Турсынбекова
09:07 Как перестать разрушать свою страну и начать жить, - М.Делягин
09:02 Фундаментальный сдвиг в мировой экономике: конец эпохи экономического спокойствия, - Владимир Овчинский
08:27 СВО и смена миропорядка. Есть международное право, а есть геополитика, - Александр Дугин
01:51 Казахстану нельзя без ЕАЭС, - А.Кусаинов
00:48 Пхеньян не говорит с врагами. Ким Чен Ын бросил открытый вызов США, - С.Строкань
00:30 Бишкек поднимает знамя Великокиргизии? Конфликт продолжают раздувать, - А.Уваров
00:22 Коллективное руководство Китая ушло в прошлое. Партия решила, что в пору испытаний стране нужен сильный руководитель, - НГ
00:07 Проблемы ОДКБ: Пора приступать к немедленному и жесткому реформированию, - А.Курманов
00:05 Le Figaro: наступление зимы сыграет на руку России, а не Украине
00:00 Мигрантов не будут депортировать из России за отказ от мобилизации, - посольство РФ в Узбекистане
|21:16 Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке мира по футболу среди ампутантов
20:42 Йеменцы (этнографические особенности), - П.Густерин
20:30 6 - за и 4 - против. Профильный комитет КырПарламента едва одобрил новый договор о границах с Узбекистаном
19:54 Экс-депутат Жуматай Алиев вновь выдвинут кандидатом в президенты Казахстана
19:25 Шире килт. Провальный месяц правления Лиз Трасс вдохновил шотландских сепаров, - А.Забродин
19:23 Тяжело в бою - легко без учений. Почему Бишкек отменил маневры ОДКБ, - Къ
19:19 Должна ли Москва делать ставку на Эр-Рияд? - НГ
19:14 Почему Киргизия отказалась от "Нерушимого братства" ОДКБ? - "Взгляд"
19:10 ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США, - Глеб Простаков
15:05 Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб от рос-ракеты в Киеве
14:00 Голливудские звезды стали рабами политкорректности, - Федерико Рампини
13:57 Asia Times: Китай нагоняет США в разработке истребителя шестого поколения
12:53 Похабень и богомоловщина. А в "культурной" Ru-тусовочке все по-прежнему, - Алексей Иванов
12:48 Новый КНБ в "Новом Казахстане", - М.Крамаренко
12:05 Полный дебилизм. В КырПарламенте возмущены некомпетентностью собственных министров
11:54 МИД Таджикистана обновил данные по погибшим в Баткене (59). А потом убрал эту информацию с сайта
10:57 "Рассмотрение вопроса кыргызско-узбекской границы проходит незаконно", - депутат Мадумаров
10:14 Грядет новая макроэкономическая эра. Будет тяжело, - The Economist
09:37 Талибы "обратили вспять" десятилетний экономический рост в Афганистане, - ООН
07:40 Садыр Жапаров: "Мы не предатели, отдавшие Каркыру и Торт-Кочо"
07:29 Прикрываясь Кораном… Как религия способствует деградации казахстанской семьи, - Сауле Исабаева
|Задержан глава Управления Госэкологической экспертизы Минприроды Киргизии и его замы. За истребление флоры и сокращение фауны
19:48 11.10.2022
Задержаны глава Управления Госэкологической экспертизы и бывший замглавы Госагентства охраны окружающей среды
Бывшие должностные лица Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ныне Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора) подозреваются в коррупции, сообщили 11 октябрь в пресс-службе Генпрокуратуры.
По версии надзорного органа, в 2018-2019 годах подозреваемые вступили в сговор с представителями хозсубъектов.
Как отметили в Генпрокуратуре, "при отсутствии подтверждающих документов и сведений по реагентам, определяющих категории класса опасности отходов, вопреки требованиям законодательства, путем незаконного установления наименьшей категории класса опасности отходов и снижения стоимости плат за загрязнение окружающей среды, утвердили несоответствующие нормативно-технические документы отдельных золотодобывающих компаний".
В итоге государству причинен ущерб на сумму более 100 млн сомов.
6 октября были задержаны начальник управления государственной экологической экспертизы Минприроды С.Б.С. и бывший заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Р.А.А. Им вменяют подозрение по ст.336 ("Коррупция") УК КР. Они заключены под стражу.
Как сообщается на сайте Минприроды, руководителем Управления Государственной экологической экспертизы является Секиев Баатырбек Садыбакасович.
Ведется следствие.