Задержан глава Управления Госэкологической экспертизы Минприроды Киргизии и его замы. За истребление флоры и сокращение фауны

19:48 11.10.2022

Задержаны глава Управления Госэкологической экспертизы и бывший замглавы Госагентства охраны окружающей среды

Бывшие должностные лица Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ныне Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора) подозреваются в коррупции, сообщили 11 октябрь в пресс-службе Генпрокуратуры.



По версии надзорного органа, в 2018-2019 годах подозреваемые вступили в сговор с представителями хозсубъектов.



Как отметили в Генпрокуратуре, "при отсутствии подтверждающих документов и сведений по реагентам, определяющих категории класса опасности отходов, вопреки требованиям законодательства, путем незаконного установления наименьшей категории класса опасности отходов и снижения стоимости плат за загрязнение окружающей среды, утвердили несоответствующие нормативно-технические документы отдельных золотодобывающих компаний".



В итоге государству причинен ущерб на сумму более 100 млн сомов.



6 октября были задержаны начальник управления государственной экологической экспертизы Минприроды С.Б.С. и бывший заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Р.А.А. Им вменяют подозрение по ст.336 ("Коррупция") УК КР. Они заключены под стражу.



Как сообщается на сайте Минприроды, руководителем Управления Государственной экологической экспертизы является Секиев Баатырбек Садыбакасович.



Ведется следствие.