Министерство Кыркультуры разработало-таки "идеологию гражданина Кыргызстана" - "Кыргыз жараны"

20:42 11.10.2022

Министерство культуры разработало идеологию гражданина Кыргызстана

Вторник, 11 октября 2022 18:05

Эксперт оценил актуальность концепции "Кыргыз жараны"



Решение проблемы национальной идентичности идет бок о бок с развитием современного гражданского общества, государству необходимо объединить людей. Так считает экс-спикер Жогорку Кенеша, доктор исторических наук Зайнидин Курманов.



– С момента обретения независимости в странах постсоветского региона проходит процесс гражданского и политического возрождения наций, – отметил он. -​ Западные идеи мультикультурности необходимо перерабатывать, граждане не хотят лишаться национальных и культурных символов.



Кроме того, Зайнидин Карпекович отметил необходимость адекватно отразить региональные особенности. А сгладить межэтнические конфликты способны общие национальные проекты.



– В принципе создание концепции "Кыргыз жараны" – хорошая идея, отражает желание государства создать условия для развития и единения, – добавил он. -​ Чувство национальной принадлежности дает обществу силы для огромных результатов, а прогрессивные силы надо понимать и поддерживать.​



Поясним, ранее на пресс-конференции заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Чынгыз Эсенгул уулу рассказал о разработанной концепции гражданской идентичности "Кыргыз жараны", призванной укрепить единство народа Кыргызстана, повысить толерантность и многообразие общества, а также доверие к власти республики.



​Александр Канунников