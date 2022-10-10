Лукашенко развертывает войска Союзного государства

21:03 11.10.2022

Президент Белоруссии дал армии команду к отражению агрессии

Дмитрий Тараторин



10.10.22



В понедельник глава Беларуси провел совещание с руководством силового блока. Он заявил, что перед лицом угрозы агрессии начато развертывание региональной группировки РФ и Республики Беларусь. Лукашенко поручил приготовиться к размещению в стране российских военных.



Совещание Александр Лукашенко начал с сообщения: по неофициальным каналам получено предупреждение о нанесении удара по Белорусии с территории Украины. Президент рассказал, что было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории".



Затем президент сообщил, что он ранее договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко отметил: "В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки".



Президент рассказал силовикам, что глубоко убежден в том, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко посетовал: "Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно". И добавил: "Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара".



Президент подчеркнул: "Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, сделаем все, чтобы не было".



Поставив задачи силовикам, президент не забыл и о простых гражданах, которые, как он заметил, чувствуют резонное беспокойство.



"Уже люди нутром почуяли: "Что-то там неладное, напряжение и прочее". – А что делать, а как делать? Еще раз повторяю: каждому на своем месте заниматься своим делом", – сказал белорусский президент.



Глава государства напомнил собравшимся, что еще по итогам недавнего совещания в Центре стратегического управления поручал проинформировать население, военных, журналистов, госслужащих о ситуации, которая складывается вокруг Белоруссии.



"В противном случае будет как в 2020 году: мы тут все знаем, вроде понимаем, а народ этого не знает. Надо проинформировать. Знаю, что несколько таких информационных совещаний прошло", – отметил Лукашенко.



При этом он подчеркнул: "Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется". Тем не менее поручил принять и разместить российских военных на территории Белоруссии. Он заявил, что это будет "не одна тысяча человек".



На заявления Лукашенко практически немедленно отреагировал ЕС.



Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подчеркнул: "Мы слышали заявление о том, что Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную группировку войск. Если это произойдет, то это будет новая эскалация и не останется без ответа Евросоюза". Стано констатировал: "Мы приняли к сведению ложные обвинения Лукашенко в адрес Украины. Они смешны, безосновательны и неприемлемы".



Между тем представитель Объединенного переходного комитета оппозиции по транзиту власти Павел Латушко на своем YouTube-канале заявил, что ситуация начинает развиваться по самому плохому сценарию, и призвал Запад предъявить Лукашенко персональный ультиматум. "Он должен понимать, что его ждет международный трибунал", – подчеркнул Латушко. А белорусских военных политик призвал "повернуть оружие против диктатора".