 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.10.2022
21:38  Загадочное золото Бухары, - Владимир Фетисов
21:03  Лукашенко развертывает войска Союзного государства
20:42  Министерство Кыркультуры разработало-таки "идеологию гражданина Кыргызстана" - "Кыргыз жараны"
19:48  Задержан глава Управления Госэкологической экспертизы Минприроды Киргизии и его замы. За истребление флоры и сокращение фауны
19:43  На каком языке говорит Тайвань, - Ольга Завьялова
19:32  Двое заместителей главы УзбГоскомэкологии уволены. За истребление флоры и сокращение фауны
19:12  Ильхам Алиев привез с собой в Бишкек министра обороны

18:48  РосРакеты приближают Украину к блэкауту и массовым эвакуациям
14:22  Bloomberg: Дефицит энергоресурсов довел европейцев до воровства дров и сжигания навоза
14:20  У Байдена большая проблема. Что надо знать о недавнем решении ОПЕК+, - Хусейн Аскари
14:18  Лиз Трасс быстро исчерпала лимит доверия британцев. Будут гнать? - К.Логинова
14:12  Что из себя представляет спорное (между Киргизией и Узбекистаном) Кемпир-Абадское водохранилище?
14:11  Казахстанская безмятежность на фоне украинских бомбардировок, - Петр Своик
11:26  О заговорщиках, изменниках и шпионах, - Данияр Ашимбаев
11:11  Республиканцы идут в голевую атаку. Трамписты решительно настроены отвоевать у демократов Конгресс
10:45  О чем договорилось ЦРУ США с афганской разведкой в Дохе? - Ст.Тарасов
10:05  "Би-би-си": Отказ от "Нерушимого братства". Кому, кроме России, нужна ОДКБ?
10:03  У России и ее союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет разногласий, - бодрая чушь от Д.Пескова
09:53  Зачем Америке на самом деле нужен Кыргызстан, - "ВечБишкек"
09:49  В новую аренду? Киргизия и США готовят новый договор о "партнерстве"
09:29  Казахстан никак не запустит на полную мощность Нефтепровод КТК
09:24  Перебор. В КазПрезидентки выдвинулась еще одна фемина - правозащитница Салтанат Турсынбекова
09:07  Как перестать разрушать свою страну и начать жить, - М.Делягин
09:02  Фундаментальный сдвиг в мировой экономике: конец эпохи экономического спокойствия, - Владимир Овчинский
08:27  СВО и смена миропорядка. Есть международное право, а есть геополитика, - Александр Дугин
01:51  Казахстану нельзя без ЕАЭС, - А.Кусаинов
00:48  Пхеньян не говорит с врагами. Ким Чен Ын бросил открытый вызов США, - С.Строкань
00:30  Бишкек поднимает знамя Великокиргизии? Конфликт продолжают раздувать, - А.Уваров
00:22  Коллективное руководство Китая ушло в прошлое. Партия решила, что в пору испытаний стране нужен сильный руководитель, - НГ
00:07  Проблемы ОДКБ: Пора приступать к немедленному и жесткому реформированию, - А.Курманов
00:05  Le Figaro: наступление зимы сыграет на руку России, а не Украине
00:00  Мигрантов не будут депортировать из России за отказ от мобилизации, - посольство РФ в Узбекистане
Понедельник, 10.10.2022
21:16  Узбекистан завоевал "бронзу" на Кубке мира по футболу среди ампутантов
20:42  Йеменцы (этнографические особенности), - П.Густерин
20:30  6 - за и 4 - против. Профильный комитет КырПарламента едва одобрил новый договор о границах с Узбекистаном
19:54  Экс-депутат Жуматай Алиев вновь выдвинут кандидатом в президенты Казахстана
19:25  Шире килт. Провальный месяц правления Лиз Трасс вдохновил шотландских сепаров, - А.Забродин
19:23  Тяжело в бою - легко без учений. Почему Бишкек отменил маневры ОДКБ, - Къ
19:19  Должна ли Москва делать ставку на Эр-Рияд? - НГ
19:14  Почему Киргизия отказалась от "Нерушимого братства" ОДКБ? - "Взгляд"
19:10  ОПЕК+ ставит на победу республиканцев в США, - Глеб Простаков
15:05  Глава киберполиции Украины полковник Заскока погиб от рос-ракеты в Киеве
14:00  Голливудские звезды стали рабами политкорректности, - Федерико Рампини
13:57  Asia Times: Китай нагоняет США в разработке истребителя шестого поколения
12:53  Похабень и богомоловщина. А в "культурной" Ru-тусовочке все по-прежнему, - Алексей Иванов
12:48  Новый КНБ в "Новом Казахстане", - М.Крамаренко
12:05  Полный дебилизм. В КырПарламенте возмущены некомпетентностью собственных министров
11:54  МИД Таджикистана обновил данные по погибшим в Баткене (59). А потом убрал эту информацию с сайта
10:57  "Рассмотрение вопроса кыргызско-узбекской границы проходит незаконно", - депутат Мадумаров
10:14  Грядет новая макроэкономическая эра. Будет тяжело, - The Economist
09:37  Талибы "обратили вспять" десятилетний экономический рост в Афганистане, - ООН
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Лукашенко развертывает войска Союзного государства
21:03 11.10.2022

Президент Белоруссии дал армии команду к отражению агрессии
Дмитрий Тараторин

10.10.22

В понедельник глава Беларуси провел совещание с руководством силового блока. Он заявил, что перед лицом угрозы агрессии начато развертывание региональной группировки РФ и Республики Беларусь. Лукашенко поручил приготовиться к размещению в стране российских военных.

Совещание Александр Лукашенко начал с сообщения: по неофициальным каналам получено предупреждение о нанесении удара по Белорусии с территории Украины. Президент рассказал, что было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост – 2". Мой ответ был прост: "Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории".

Затем президент сообщил, что он ранее договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко отметил: "В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки – армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки".

Президент рассказал силовикам, что глубоко убежден в том, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко посетовал: "Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно". И добавил: "Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара".

Президент подчеркнул: "Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, сделаем все, чтобы не было".

Поставив задачи силовикам, президент не забыл и о простых гражданах, которые, как он заметил, чувствуют резонное беспокойство.

"Уже люди нутром почуяли: "Что-то там неладное, напряжение и прочее". – А что делать, а как делать? Еще раз повторяю: каждому на своем месте заниматься своим делом", – сказал белорусский президент.

Глава государства напомнил собравшимся, что еще по итогам недавнего совещания в Центре стратегического управления поручал проинформировать население, военных, журналистов, госслужащих о ситуации, которая складывается вокруг Белоруссии.

"В противном случае будет как в 2020 году: мы тут все знаем, вроде понимаем, а народ этого не знает. Надо проинформировать. Знаю, что несколько таких информационных совещаний прошло", – отметил Лукашенко.

При этом он подчеркнул: "Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется". Тем не менее поручил принять и разместить российских военных на территории Белоруссии. Он заявил, что это будет "не одна тысяча человек".

На заявления Лукашенко практически немедленно отреагировал ЕС.

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подчеркнул: "Мы слышали заявление о том, что Белоруссия и Россия начинают задействовать совместную группировку войск. Если это произойдет, то это будет новая эскалация и не останется без ответа Евросоюза". Стано констатировал: "Мы приняли к сведению ложные обвинения Лукашенко в адрес Украины. Они смешны, безосновательны и неприемлемы".

Между тем представитель Объединенного переходного комитета оппозиции по транзиту власти Павел Латушко на своем YouTube-канале заявил, что ситуация начинает развиваться по самому плохому сценарию, и призвал Запад предъявить Лукашенко персональный ультиматум. "Он должен понимать, что его ждет международный трибунал", – подчеркнул Латушко. А белорусских военных политик призвал "повернуть оружие против диктатора".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665511380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате рассмотрят поправки в договор о противодействии отмыванию денег
- Основные подходы по трансформации КТЖ рассмотрели в Правительстве
- Глава Минздрава отчиталась депутатам о реализации реформ Президента в сельском здравоохранении
- О заговорщиках, изменниках и шпионах
- Руководство страны намерено изжить практику трансфертной зависимости регионов
- Асхат Аймагамбетов провел отчетную встречу с жителями города Алматы
- Казахстанцам нужно "мобилизовать" выдержку
- Сообщения ЦИК
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  