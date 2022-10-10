Загадочное золото Бухары, - Владимир Фетисов

21:38 11.10.2022 ЗАГАДОЧНОЕ ЗОЛОТО БУХАРЫ



Впервые свой государственный взор в сторону среднеазиатских земель Россия обратила при Петре Великом.



Петр в покоренном Дербенте



Историк Соловьев писал по этому поводу: "Петр, стремясь к достижению своей "великой цели" - получению Россией выхода к Балтийскому морю, не спускал глаз с Востока, зная хорошо его значение для России, зная, что материальное благосостояние России поднимется, когда она станет посредницею в торговом отношении между Европой и Азией… Страны Востока, от Китая до Турции, одинаково обращали на себя внимание Петра".



В России в то время о Средней Азии не знали практически ничего. Ходили какие-то сказочные слухи о несметных богатствах, но достоверно было известно лишь, что еще во второй половине XVI века на землях от побережья Каспийского моря до границы с Китаем сложились два крупных феодальных государства – Бухарское и Хивинское ханства. Они время от времени воевали друг с другом, а также с Персией, кочевыми туркменами и поэтому искали сильных союзников.



Хивинский хан трижды, - в 1700, 1703 и 1714 годах, - обращался к русскому царю с прошением о принятии Хивы в российское подданство. Но Петр в то время был озабочен делами на западных границах империи.



И тут русский царь получил секретные сведения о том, что в Средней Азии обнаружено золото. В 1713 году в Астрахань прибыл один из вождей туркменских племен Ходжа Непес, сообщивший местному воеводе, что на берегах Амударьи нашли золотые россыпи. Азиат был немедленно отправлен в Петербург.



Петр I остро нуждался в деньгах, реформы по преобразованию Империи требовали огромных затрат, и весть о богатствах на далекой неведомой реке не могла не заинтересовать его.



Было решено, для прояснения ситуации, направить в Бухару русское посольство. Так совпало, что как раз в это время в Петербурге находились представители бухарского эмира во главе с Хан-Кули-беком. Посланцы Абул-Фейза, - тогдашнего правителя Бухары, - прибыли с пожеланием мира и развития торговли, "для содержания любви и обязательства союза между нами", а также с поздравлениями русскому царю, одержавшему победы над шведами.



Нужно сказать, посольство это не было каким-то особенным, а вполне рядовым. Довольно часто и раньше из среднеазиатских ханств в Россию приезжали посланники, иногда даже без всяких видимых причин, а просто для того, чтобы засвидетельствовать почтение.



Петр, назначив бухарцам аудиенцию, заявил, что собирается направить в Бухару дипломатическую миссию во главе с неким Флорио Беневени.



Этот итальянец уже десять лет находился на русской службе и зарекомендовал себя умным, ловким и преданным человеком. Он хорошо знал Восток, его нравы и обычаи, был чрезвычайно коммуникабелен, быстро налаживал нужные полезные связи. Шесть лет, с 1708 года, он был переводчиком российского посольства в Константинополе, владел турецким, персидским и татарским языками.



Главная задача, поставленная перед Флорио, сводилась к негласной проверке сведений о золоте. Кроме этого, он должен был добыть экономическую и политическую информацию. Петр собирался установить торговые отношения с Бухарой, и Беневени предстояло выяснить, какое влияние на бухарского хана оказывают Персия и Турция. Также ему поручалось "С послом бывшим бухарским искати доброй дружбы и конфиденции, також и из людей его, чтоб войтить тем с ними в дружбу и чрез их бы получать там всякие ведомости". То есть, постараться завербовать кого-то из бухарских чиновников для получения информации.



Сборы были недолги и уже в середине июля 1718 года русское посольство, вместе с бухарцами, выехало из Петербурга. Путь лежал через Москву, где Беневени была дана царская грамота к хану Бухары, а также собрано множество подарков, - для хана, его матери, министров, - "разных вещей, которые тамо в почтении": бобров, кож, сукон, фарфора, "оловянной посуды три пуда", одни "часы большие, боевые, с курантами за 245 рублев", "серебряных английских часов с репетициею" и многое другое.



В конце сентября миссия была продолжена: сначала на стругах по Москве-реке и Волге добрались до Астрахани, где задержались почти на год, - ждали грамоту к персидскому шаху, поскольку решили ехать через Персию, а не через опасное Хивинское ханство.



Наконец все было улажено и путь был продолжен по Каспию. В иранском Шемахе вновь надолго задержались – местные власти ждали разрешения шаха.



Наконец, в 1720, через два года после отъезда из Петербурга прибыли в Тегеран. Правда все это время русский дипломат и разведчик без дела не сидел, беспрестанно собирая информацию военно-политического характера и направляя ее в Петербург.



Пребывание в Тегеране снова затянулось, но в конце концов подозрительный шах позволил отпустить русскую миссию. А потому Беневени с бухарцами прибыл в Бухару только в самом конце 1721 года.



Эмир благосклонно принял Беневени, и тот три года пробыл в Бухарии. Все это время посланник русского царя находился под пристальным наблюдением. Но, несмотря на надзор, Беневени удалось выяснить, что золотоносный песок выносится в Аму-Дарью горными речушками. Он сделал вывод, что месторождение золота находится где-то в горах Бадахшана.



Позже с помощью своих агентов он убедился, что там действительно находилась руда, содержащая золото. В других местах были залежи меди, квасцов, свинца, серебряных и железных руд. Беневени также выяснил, что все эти месторождения строго засекречены, находятся под личным контролем эмира и никому не разрешается заниматься их разработками.



Об этом в Петербург ушло обстоятельное сообщение. Свои донесения разведчик писал тайнописью которая расшифровывались в Коллегии иностранных дел.



К сожалению, не все документы сохранились. Как писал сам посланник: "Неоднократно в Бухарах при некоторых случаях со страху принужден был многие записки и реляции, касающиеся до тамошнего состояния, которые были на русском языке, жечь, дабы не сыскались".



Причина столь строгого сохранения тайны месторождений была проста. Эмир опасался, что если об этих богатствах пронюхают в Китае или Персии, то не избежать Бухары нападения. Обо всем этом разведчик доложил в Петербург и там, понимая сложное положение в котором находился русский итальянец, решили послать ему в помощь сотника под видом торговца.



Этот сотник, имя которого, к сожалению, не сохранилось, бродил со своим товаром по просторам бухарской земли. В Балхе и Бадахшане он обнаружил английские товары и английских купцов. Таким образом уже в те далекие годы на просторах Средней Азии столкнулись интересы России и Англии, вылившиеся через десятилетия в "Большую игру".



Но все это было впереди, а пока Флорио Беневени выяснил, что хан и другие влиятельные бухарцы тяготились зависимостью от Персии и исподволь тянулись к России. Но была там и довольно влиятельная проиранская партия.



Летом 1722 года, Россия начала Персидский поход и вскоре до Бухары и Хивы дошла весть о взятии русскими войсками Дербента, Баку и Решта. На Востоке, как известно, признают лишь силу и антирусские силы присмирели. В эти дни к Беневени прибыл посланец из Хивы, который привез письмо от хана, выражавшего свою радость по поводу победы русских войск и приглашавшего посла заехать в Хиву при возвращении в Россию.



А Беневени и так уже собирался в обратный путь, да только хан Бухары не отпускал его. Томительно тянулись дни, и однажды к Беневени зашел бухарский посол, с которым они проделали долгий путь из Петербурга в Бухару. За время путешествия, насыщенного множеством событий, у них сложились добрые отношения, которые бухарец, однако, тщательно скрывал от окружающих.



Бухарец сообщил, что скоро итальянцу будет дано разрешение уехать из Бухары, но в дороге будет предпринята попытка его уничтожить.



Вскоре, получив от хана разрешение на отъезд, русское посольство отправилось в путь. Кровавой резни удалось избежать. Сам Беневени воспринял попытку разделаться с посольством как стремление восточных властелинов не выпускать из своих владений носителей секретов о них и их землях.



В Хиве, которую не могло миновать русское посольство, Беневени пришлось также испытать на себе и восточное гостеприимство, и коварство. 17 сентября 1725 г. Флорио Беневени и его посольство наконец прибыли в Астрахань.



Так закончилась опасная и семилетняя эпопея российского посланника Флорио Беневени. Собранные им сведения о положении в Бухарском и Хивинском ханствах, о нравах и обычаях проживавших там народов значительно расширили представление, сложившееся в Петербурге о государствах Средней Азии. Беневени подтвердил стремление Персии и в какой-то степени Турции, оказывать влияние на эти мусульманские государства. Но главное, что удалось установить Беневени, - это зарождавшийся интерес Бухары и Хивы к России и первые, еще неустойчивые намерения пойти на установление межгосударственных отношений.



Несомненной заслугой русского итальянца является то, что он заложил основы российской восточной дипломатии, описал мир, который до него никому не был известен. Кроме того, Беневени открыл Востоку саму Россию, о мощи и громадных возможностях которой там тоже имели смутные представления.



В Петербург Беневени вернулся уже после смерти Петра и был назначен в Коллегию иностранных дел.



Владимир ФЕТИСОВ, автор книги "Дуэль на Крыше мира. Эпизоды Большой игры". Источник - Vesti.uz

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