Киргизия отдала Узбекистану воду в обмен на сушу, - В.Панфилова

00:14 12.10.2022 В Бишкеке торопятся решить пограничные вопросы до наступления энергетического кризиса

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



11.10.22



Глава ГКНБ Киргизии Камчибек Ташиев пограничные вопросы решает на свое усмотрение.

Киргизская власть торопится выполнить ранее данные обещания: в кратчайшие сроки решить пограничные вопросы с сопредельными странами – Узбекистаном и Таджикистаном. Это вызвало очередную волну недовольства жителей страны. Они возмущены передачей Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища Узбекистану и на несанкционированные митингах обещают защищать свои земли всеми доступными способами, требуя отправить власть в отставку. Президент Садыр Жапаров пообещал строго наказывать бунтарей, если будет сорвано подписание договора с Ташкентом. Одновременно в Душанбе стартовали киргизско-таджикские переговоры по делимитации и демаркации границы. ЕС предложил свои посреднические услуги в решении данного вопроса.

Садыр Жапаров в интервью государственному информационному агентству "Кабар" заявил, что 99% спорных участков решено в пользу Киргизии. По его словам, проделана большая работа… "Я верю, что народ будет аплодировать нам, когда увидит все своими глазами", – сказал Жапаров.



Однако народ, узнав о передаче водохранилища Узбекистану, вышел на акции протеста, требуя остановить подписание соглашения с Ташкентом по обмену территориями, хотя условия выглядят довольно приемлемыми для Киргизии. Как сообщил глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев, Киргизия по условиям соглашения получает почти 20 тыс. га спорных земель, Узбекистан – 4 485 га территории воды Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. По его словам, "Киргизия ни одного метра Узбекистану не отдала, а даже приумножила свои земли".



"Раньше к плотине Кемпир-Абада был доступ только у граждан Узбекистана. Теперь водоем будет в совместном управлении: четыре человека от Кыргызстана и четыре – от Узбекистана. 70 лет решение по использованию воды Узбекистан принимал самостоятельно. Теперь граждане Кыргызстана будут иметь свободный доступ к воде, поливать земли, ловить рыбу, поить скот, даже смогут качать воду насосом. Узбекистан не сможет устанавливать инженерные сооружения", – подчеркнул Ташиев. При этом главный силовик засекретил содержание договора не только от общественности и журналистов, но даже и от депутатов парламента. Заседание профильного комитета, вопреки распоряжению главы государства, прошло в закрытом режиме. Народным избранникам не позволили внести в зал заседаний даже телефоны, чтобы не случилось утечки информации. То, что это нарушает законодательство, Ташиеву, видимо, не известно, говорят депутаты. Глава ГКНБ заявил, что полную информацию и содержание договора по границам с Узбекистаном власти раскроют только после подписания документа президентами двух стран и его ратификации в парламентах.



Если условия, озвученные Ташиевым, наилучшие для Киргизии, почему бы не показать соглашение? Почему возмущаются депутаты, киргизская общественность и жители приграничных сел? На юге и в Бишкеке люди выходят на митинги с требованием пересмотреть соглашение, а власть отправить в отставку. Президент Садыр Жапаров, видя сопротивление общества, пообещал жестоко наказывать бунтарей.



Лидер фракции "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров призвал главу ГКНБ не пугать нардепов. "Вот вы тут говорите, что накажете тех, из-за выступлений которых произойдет срыв договоренностей с Узбекистаном. Накажите меня. Пригласите телевидение, стреляйте в меня. Потом развейте мой прах над Кемпир-Абадом", – заявил он, потребовав не подписывать соглашение.



Оппозиционный политик Равшан Джеенбеков считает, что власть манипулирует информацией в своих интересах. "Дело в том, что обмен территории на воду далеко не равноценный. Вода – это жизнь. Кроме этого, следует учесть, что Кемпир-Абадское водохранилище спорным не было. По всем документам начиная с 60-х годов прошлого века водохранилище было в собственности Киргизии. Поэтому люди недовольны тем, что власть передает соседям неспорную территорию в обмен на спорные территории. Если сказать образно, то получается, что Киргизия меняет 20 т железа на свои личные 5 т золота. В довершение ко всему обмен территориями решается одним человеком – главой ГКНБ, даже не президентом, причем в закрытом режиме", – сказал "НГ" киргизский политик.



По его словам, оппозиция предлагает отложить подписание и продолжить переговоры, так как водохранилище не было предметом спора между Киргизией и Узбекистаном. "Если власть Киргизии так сильно хочет передать водохранилище Узбекистану, то надо это сделать открыто, например провести всенародный референдум, на котором поставить единственный вопрос – обмен территориями: 20 тыс га земли на 5 тыс га водохранилища", – полагает Джеенбеков. По его мнению, власть торопится завершить процесс делимитации и демаркции границы в кратчайшие сроки для того, чтобы получить дополнительные очки. Ситуация в стране сложная, грядет энергетический кризис. На стихийных митингах уже звучат требования отставки президента и правительства. А подписание соглашения лишь усугубит ситуацию. "Сегодня угрозой национальной безопасности стал руководитель ГКНБ Камчибек Ташиев. Его характер, его поведение становится катализатором конфликтов. Мы об этом публично заявляли и просили президента отправить его в отставку. Но к сожалению, Жапаров его поддерживает", – считает политик.



Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский обратил внимание на то, что народ будет проинформирован о сделке лишь после подписания договора по границе президентами и ратификации парламентами. "Это новая практика в Киргизии. Киргизская элита, по всей видимости, получила вознаграждение за срочное решение этих вопросов, и, предвидя, что ситуацию радикально улучшить не удается, она готовит себе отходные пути с учетом полученных бонусов. Вопрос: от кого они получили бонусы? Соседи не настолько богатые, чтобы раздавать "плюшки". Но деньги есть на Западе. В сложившейся ситуации заокеанским друзьям нужно срочное поджигание конфликтов по периметру России, чтобы оттянуть внимание Москвы от Украины, а по возможности и силы тоже", – сказал "НГ" Кобринский. По его мнению, есть вероятность того, что вновь полыхнет армяно-азербайджанская граница. Но если там не получается, поскольку есть некие договоренности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, то попытаются поджечь Центральную Азию, наиболее слабыми точками которой является граница с Таджикистаном и Узбекистаном. Источник - НГ

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