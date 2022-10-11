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План "Б" сблизит Киргизию с Западом и Тюркским союзом, - НГ
00:16 12.10.2022

Азербайджан инвестирует в республику 25 миллионов долларов
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
11.10.22

Жапаров встретил Алиева в аэропорту лично.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 октября прилетел с двухдневным государственным визитом в Бишкек. В аэропорту Манас его встретил глава Киргизии Садыр Жапаров. Помимо двусторонних переговоров на высшем уровне, пройдет первое заседание Межгосударственного совета, а также будет подписано соглашение об учреждении фонда развития с капиталом в 25 млн долл. со штаб-квартирой в Бишкеке. Киргизию, которая сильно зависит от России, интересуют поставки энергоресурсов и ГСМ из Азербайджана.

Садыр Жапаров и Ильхам Алиев приняли участие в первом заседании Межгосударственного совета между Киргизией и Азербайджаном в государственной резиденции "Ала-Арча". Киргизский президент отметил, что у двух стран общие история, корни, культура, традиции и национальные особенности.

"Хотел бы подчеркнуть важное значение реализации проектов, способствующих углублению взаимопонимания, дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами", – заявил Жапров. Он сообщил, что в среду они примут участие в открытии парка Дружбы Киргизии и Азербайджана и двух общеобразовательных школ – имени Гейдара Алиева и поэта Низами Гянджеви.

Напомним, что это ответный визит азербайджанского лидера в Киргизию. Садыр Жапаров встречался с Ильхамом Алиевым в ноябре 2021 года в Стамбуле в рамках саммита Совета Сотрудничества тюркоязычных государств. Позднее, в апреле 2022 года Жапаров посетил Баку. В ходе визита была подписана Декларация о стратегическом партнерстве между странами (см. "НГ" от 20.04.22).

Киргизия долгое время пытается договориться с Азербайджаном о поставках нефтепродуктов и строительстве НПЗ в республике. Однако из-за проблем с логистикой эти проекты зависли. Но есть подвижки в создании киргизско-азербайджанского инвестиционного фонда. Как сообщил заместитель министра экономики и коммерции Канатбек Абдрахманов, в ходе визита Алиева планируется подписать соответствующее соглашение. Правда, изначально в Бишкеке рассчитывали на более солидную сумму фонда, до 1 млрд долл. Но и 25 млн долл. тоже деньги. "Все финансовые средства предоставляет азербайджанская сторона. Штаб-квартира фонда будет в Бишкеке", – сказал Абдрахманов.

Садыр Жапаров, в свою очередь, пообещал защищать интересы азербайджанских инвесторов. По его словам, киргизско-азербайджанский фонд развития является катализатором ускорения и активным механизмом привлечения крупных инвестиций в КР, реализации взаимовыгодных бизнес-проектов. "Отрадно, что у нас есть понимание необходимости увеличения товарооборота между странами. Нынешний его уровень пока далек от потенциала. Мы приветствуем бизнес-сообщество Азербайджана на нашем рынке и готовы к дальнейшему партнерству. Мы гарантируем защиту инвесторов и готовы предоставить самые благоприятные условия", – цитирует главу государства агентство 24.kg

В Бишкеке, похоже, всерьез стали подходить к политической и экономической страховке, разрабатывая некий "План Б", согласно которому Киргизия меняет курс и идет на сближение с Западом и Тюркским союзом. Это значит охлаждение отношений внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и выход из ОДКБ. Что отчетливо можно было наблюдать в последнее время. Не случайно посла Кыргызской Республики Гульнару-Клару Самат вызвали в МИД РФ на "откровенный разговор" после того, как Садыр Жапаров отказался проводить военные учения в рамках ОДКБ на территории Киргизии, а накануне он отказался от посещения неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Кроме того, Киргизия отказалась от участия еще в одних военных учениях в рамках ОДКБ "Рубеж-2022", которые пройдут на территории Таджикистана. По случайному совпадению представители внешнеполитического ведомства США сообщили, что готовы продолжить переговоры с Бишкеком о заключении нового двустороннего соглашения, которое может включать в себя и военные вопросы, в том числе размещения американских баз в Киргизии.

Эксперт по Центральной Азии и Ближнему Востоку Михаил Немтырев считает, что визит азербайджанского лидера представляется очень интересным с точки зрения наблюдения за внешнеполитической деятельностью современной власти Киргизии. В комментарии для "НГ" он отметил, что помимо официально-деловой составляющей и деклараций о братстве и дружбе без труда можно увидеть следующие аспекты. "На фоне стремительно портящихся отношений Киргизии и России Азербайджан является страной, которую, вероятно, киргизское руководство рассматривает альтернативой России по ряду направлений: поставщика ГСМ, инвестиций в энергоинфраструктуру и военно-технического сотрудничества. Киргизия усилиями своего руководства готова сильнее втягиваться в предлагаемый ему формат союза тюркских государств под эгидой Турции, и Азербайджан в данном смысле выступает своеобразным связующим звеном. Для Бишкека это явно выглядит как попытка показать себя самостоятельным игроком в своей внешней политике. Однако создается ощущение, что это отражение обиды руководства Киргизии на награждение президента Таджикистана Эмомали Рахмона российским орденом и якобы переходом России на сторону Душанбе в недавнем кыргызско-таджикском конфликте. Обращает на себя внимание и то, что все это происходит одновременно с активизацией США в Центральной Азии в целом и Киргизии в частности", – сказал Немтырев.

Источник - НГ
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