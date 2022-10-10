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Теряем стратегический объект. КырОппозиция против передачи Кемпир-Абада Узбекистану
00:47 12.10.2022

11 октября 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Объединенное демократическое движение (ОДД) обратилось к властям по поводу проекта соглашения по делимитации и демаркации границы с Узбекистаном.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном - территория воды Кемпир-Абадского водохранилища - 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Оппозиция считает, что с передачей Кемпир-Абадского водохранилища Кыргызстан теряет стратегический объект особо государственной важности, который является серьезным механизмом (ключом) обеспечения устойчивого и стабильного развития межгосударственных отношений, экономического процветания Ферганской долины.

"Нынешняя власть показала свою полную несостоятельность в управлении государством, защите национальных интересов, суверенитета и территориальной целостности КР. По исследованиям ООН и других мировых научных институтов, в XXI веке вода станет самым важным ресурсом на планете.
Мы с глубоким сожалением констатируем, что многие видные государственные и общественные деятели: экс-спикеры парламента и генералы, которые принимали участие в заседании, заняли соглашательскую позицию, безропотную поддержку передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану", - отметили в заявлении оппозиционеры.

Они требуют приостановить вопрос передачи водохранилища, аннулировать результаты переговоров по Кемпир-Абаду, так как он никогда не был спорной территорией.

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"Если власть настаивает на передаче Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, ввиду чрезвычайной важности данного вопроса для народа и будущего страны нужно вынести вопрос на всенародный референдум", - заключили в ОДД.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Кыргызстана и Андижанской области Узбекистана. Оно было построено в 1983 году на территории КР.

В 1973-м со стороны Узбекистана была предоставлена земельная компенсация - Кыргызстану передали 4 тысячи 100 гектаров.

В Кемпир-Абад стекается вода рек Тар, Кара-Кульджи и Кара-Дарьи. Водохранилище относится к Кыргызстану. Его площадь составляет 4 тысячи 400 гектаров. Максимальный объем наполнения - 1,9 кубических километра. В свое время его отдавали в аренду Узбекистану. Воды Ферганского канала начинаются с водохранилища Кемпир-Абад и через Араванский район поступают в РУз.

Жители Узгена и некоторые депутаты выступают против протокола, подписанного в Ташкенте, по нескольким участкам границы, в том числе по водохранилищу Кемпир-Абад. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее встречался с местными жителями и обещал пересмотреть соглашение с Узбекистаном, но 10 октября его одобрил профильный комитет Жогорку Кенеша.

Источник - 24.kg
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