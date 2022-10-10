США – Центральная Азия: элиты берут под козырек, - Сергей Кожемякин

00:56 12.10.2022 США - Центральная Азия: элиты берут под козырек



Американские власти публично заявили о своей цели в Центральной Азии - вытеснении Китая и России. Несмотря на это, местные власти развивают отношения с Вашингтоном. Главы МИД встретились с госсекретарем США, источники сообщают о возможном появлении в регионе американских баз.



Повышенный интерес США к Центральной Азии проявляется давно. Очередным доказательством этого стало событие, произошедшее ровно за день до открытия в Самарканде саммита ШОС. В комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса состоялись посвященные региону слушания. Для участия в них были приглашены высокопоставленные представители госдепартамента США, торговой палаты и агентства США по международному развитию (ЮСАИД).



Чиновники с удовлетворением отметили отсутствие полного согласия в отношениях республик с Россией. Помощник госсекретаря США Дональд Лу предположил, что в Кремле были очень удивлены тем, что лидеры стран региона не выстраиваются в очередь, "чтобы отправить свои войска для участия в войне". "Они не хотят участвовать в войне, которая не только незаконна, но и приведет к огромному напряжению внутри этих стран. У них всех прекрасные отношения с Украиной", - утверждал дипломат.



Другая участница слушаний - заместитель главы азиатского бюро ЮСАИД Анджали Каур - призвала максимально использовать экономические трудности республик для укрепления там американского влияния. Заявив, что конфликт на Украине стал причиной стремительного роста цен и нехватки продуктов, она предложила нарастить усилия по формированию регионального экономического пространства, тесно связанного с Вашингтоном. "Эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счете разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью", - сообщила Каур.



Кроме того, в ходе обсуждения говорилось об использовании российско-китайских разногласий в регионе и в целом о снижении его зависимости от Москвы и Пекина. Этому может способствовать переориентация путей доставки местного сырья на Запад. Как было отмечено, Казахстан при активном участии США уже увеличил экспорт энергоресурсов по Каспийскому маршруту. Участники встречи выразили надежду, что скоро к нему присоединится Туркмения.



Неприкрытые призывы к экспансии, казалось бы, должны насторожить руководство республик Центральной Азии. На самом деле происходит обратное: контакты с США не только не ослабевают, а активизируются. 22 сентября глава американского госдепартамента Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, прибывшими в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также с послом Туркмении в США. Подобный формат переговоров, получивший название "C5+1", существует с 2015 года. В его рамках проводятся регулярные контакты внешнеполитических ведомств центральноазиатских государств с Вашингтоном.



На этот раз стороны обсудили укрепление экономического сотрудничества и обеспечение продовольственной безопасности. США объявили о выделении региону 25 миллионов долларов на повышение экспортного потенциала и проекты в сфере образования. Также участники приветствовали начало работы виртуального секретариата "C5+1", "который призван обеспечить институциональную поддержку и скоординированную реализацию достигнутых договоренностей".



Гостей больше всего интересовало негативное влияние антироссийских санкций. Для его минимизации глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев предложил наладить диалог между профильными ведомствами США и центральноазиатских республик.



Научившись за много лет мастерски играть на слабостях "партнеров", Вашингтон использовал хитрый ход и на этот раз. За несколько дней до встречи "C5+1" стало известно о переговорах США с властями Узбекистана и Таджикистана. Как сообщило американское издание "Политико" со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе, Вашингтон собирается передать этим странам десятки самолетов и вертолетов, прежде принадлежавших афганской армии. После захвата власти "Талибаном"* пилоты перебазировали воздушные суда в соседние республики, где они по сей день и находятся. Статус авиатехники стал предметом споров. Новые афганские власти неоднократно требовали ее возвращения, однако в Ташкенте и Душанбе считают иначе. Как заявлял спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев, техника принадлежит США, поскольку именно они финансировали Кабул и его армию. Поэтому, добавил чиновник, Вашингтон вправе решать судьбу воздушных судов.



Так США и поступили - разумеется, с максимальной для себя выгодой. По данным "Политико", передача техники произойдет в обмен на неофициальное соглашение в сфере безопасности. Содержание сделки неизвестно, однако источники издания предполагают, что это может быть расширение обмена разведданными или даже размещение американских войск.



Попытки повлиять на внешнюю политику центральноазиатских республик этим не ограничиваются. В сентябре министерство финансов США включило Узбекистан, Казахстан, Киргизию и Таджикистан в список стран, которые могут помогать России и Белоруссии обходить санкции. За этим последовало любопытное заявление американского посла в Ташкенте Дэниела Розенблюма. По его словам, власти Узбекистана "предельно ясно" заверили Вашингтон в стремлении соблюдать санкционную политику, чтобы не подвергнуться вторичным санкциям. "Они не хотят, чтобы Узбекистан стал страной, которую используют как пункт для обхода санкций. Они очень тщательно консультировались с нашими экспертами по санкционному режиму, с нашим министерством финансов и министерством торговли", - заявил дипломат.



Вскоре стало известно о приостановке обслуживания в республике карт российской платежной системы "Мир". В Ташкенте объяснили это "техническими процедурами", не уточнив, сколько они продлятся. В свою очередь Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана предостерегло граждан от участия в конфликте на Украине. Там напомнили, что Уголовный кодекс карает лишением свободы от трех до пяти лет людей, пошедших на службу в органы безопасности иностранных государств. Требование госорганов подкреплено авторитетом религии. Духовное управление мусульман Узбекистана издало фетву (исламскую правовую норму) о том, что верующим дозволено брать в руки оружие только для защиты своей родины. "Не дозволено мусульманам объединяться с иноверцами и воевать против другой общины иноверцев", - заявили в управлении. Схожее обращение выпустило посольство Киргизии в России, сообщившее, что за наемничество гражданам страны грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.



Не меньшее рвение проявляет Казахстан. На переговорах в формате "C5+1" глава МИД страны Мухтар Тлеуберди предложил провести следующую министерскую встречу в Астане, передав соответствующее приглашение Блинкену. Завидную активность развил в США и президент республики Касым-Жомарт Токаев. В рамках инвестиционного "круглого стола" он встретился с руководителями крупнейших финансовых конгломератов, среди которых "Голдман сакс", "Сити", "Насдак" и т.д. Токаев рассказал им про реформы в Казахстане, особый упор сделав на приватизацию крупных госкомпаний. "Что это означает для бизнеса и финансовых институтов? Это означает расширение доступа к рынку, повышение прозрачности и в целом - новые возможности для частного сектора и международных партнеров", - заявил он. Президент пригласил американских бизнесменов инвестировать в казахстанскую экономику, добавив, что им будет оказана полная поддержка со стороны правительства.



По итогам визита Токаева заключен ряд договоренностей. Так, холдинг "Самрук-Казына" и корпорация "Дженерал электрик" подписали соглашение об обмене опытом в сфере производства электроэнергии. Казахстанские железные дороги договорились с компанией Wabtec Corporation о поставках локомотивов и внедрении новых технологий. Компания "Пфайзер" поможет республике производить вакцины, а корпорации Honeywell, Baker Hughes и Solar Turbines поделятся технологиями добычи природного газа, помогут модернизировать производство и расширить газотранспортную инфраструктуру.



На встрече с руководством крупной ИТ-компании EPAM Systems Токаев предложил создать в республике полноценный технохаб. Многие сотрудники этой компании раньше работали в России и Белоруссии, а после введения санкций уехали за границу. В число приоритетных направлений для "релокации" фирма включила Казахстан, выделив на переезд работников более 30 миллионов долларов.



Если говорить об антироссийских санкциях, то для недопущения их негативного влияния в стране создана правительственная рабочая группа. Она, по словам Тлеуберди, находится в регулярном контакте с Еврокомиссией и Белым домом для того, чтобы Астана избежала вторичных санкций.



Закрепил дипломатические успехи Вашингтона визит исполняющей обязанности помощника госсекретаря США Элизабет Трюдо. В начале октября она посетила Узбекистан и Киргизию, особое внимание уделив углублению сотрудничества в информационной сфере.



Такова позиция центральноазиатских элит, которые, пытаясь воспользоваться глобальным противостоянием, дают возможность США усилить влияние в регионе. Краткосрочная выгода от этого может быть перечеркнута долговременными отрицательными последствиями, включая дестабилизацию Центральной Азии.



* Организация, запрещенная в РФ.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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