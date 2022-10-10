В Таджикистане обнаружили древнейшую рукопись об Амире Тимуре

00:58 12.10.2022

В Душанбе была обнаружена рукопись на узбекском языке, посвященная жизни и деятельности Амира Тимура, датированная 1618 годом. Специалисты предполагают, что это дата создания копии произведения и что оно могло быть написано еще раньше.



В Душанбе обнаружили, возможно, древнейшую рукопись о жизни и творчестве Амира Тимура, написанную на узбекском языке, сообщила пресс-служба Республиканского центра духовности и просвещения.



"Эту книгу об Амире Тимуре можно назвать самой древней из дошедших до нас тюркских рукописей. До сих пор самое древнее письменное тюркское произведение об Амире Тимуре датировалось 1713 годом", - сообщил член Всемирного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана Бадриддин Максудов.



В конце рукописи имеется дата "раджаб 1027 год хиджры", что соответствует июню-июлю 1618 года. Специалисты предполагают, что это дата создания копии произведения и что оно само могло быть написано еще раньше. Пока неизвестно, кто написал саму рукопись, а также кем и где она была скопирована.



"Однозначно оценить содержание книги специалисты пока затрудняются. По их мнению, рукопись была скопирована в Коканде и, возможно, создана на основе „Зафарномы" Шарафиддина Али Язди или „Тимурномы" Абдуллоха Хатифи. Точное заключение будет дано после полного изучения рукописи, когда ее привезут из Душанбе в Узбекистан", - заявил председатель правления Всемирного общества сохранения, изучения и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.