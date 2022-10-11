Иранская нефть на мировом рынке до конца года вряд ли появится, - Данила Моисеев

08:08 12.10.2022

11.10.2022



Центрифуги, протесты и беспилотники мешают Тегерану договориться о снятии санкций

Данила Моисеев



Президенту Ирана Ибрахиму Раиси

восстановление "ядерной сделки" нужно

по экономическим причинам,

но по политическим он на это не пойдет.

Ситуация вокруг возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с августа, когда Тегеран и Запад были "в шаге" от заключения новой "ядерной сделки", начала резко меняться. Как сообщает МАГАТЭ, Иран вопреки своим обязательствам продолжает обогащать уран, вдобавок к этому его обвиняют в военных поставках России. Дополнительное напряжение в отношениях руководства страны и Запада создают протесты в иранских городах. Все это вместе с нежеланием Белого дома идти навстречу властям Ирана перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс, вероятнее всего, отсрочит достижение договоренности по иранской ядерной программе до следующего года.

Иран к осени установил третий каскад новейших эффективных центрифуг IR-6 на своих ядерных объектах и запустил их в работу, утверждается в отчете МАГАТЭ. Получается, Исламская Республика продолжает нарушать условия СВПД. Согласно этой заключенной в 2015 году договоренности Иран имел право использовать только центрифуги IR-1. Факты, указанные в отчете МАГАТЭ, серьезно затруднят продолжение переговоров по восстановлению "ядерной сделки", и без того находящихся в тупике. Есть другие препятствия.



С 16 сентября в стране идут протесты, вызванные гибелью Махсы Амини. Эта 22-летняя девушка скончалась в полиции, куда ее доставили за несоблюдение шариатского дресс-кода. По официальной версии, она умерла от сердечного приступа, по неофициальной, поддерживаемой протестующими, – от избиений полицейскими. В протестах участвуют тысячи человек, даже школьницы. Параллельно в стране идут и экономические выступления. Бастует часть работников энергетического сектора, в том числе занятых в нефтяной промышленности. Страны Европы, с которыми Иран ведет переговоры по "ядерной сделке" в Вене, пригрозили санкциями. В понедельник Великобритания уже ввела их против ряда чиновников, в том числе против представителей полиции нравов, причастной к смерти Амини и еще нескольких девушек, погибших, как утверждают протестующие, при схожих обстоятельствах.



Все это снижает для Великобритании, Германии и Франции возможности для маневра по "ядерной сделке", которые и до этого критиковали иранские власти за неконструктивный стиль ведения переговоров. Еще в сентябре Лондон, Берлин и Париж заявили о том, что Иран выставил ряд новых неприемлемых условий (см. "НГ" от 11.09.22). Незадолго до этого рестарт сделки казался столь близким, что Израиль казался едва ли не последней страной, пытающейся помешать ее возобновлению. Еврейское государство опасается появления ядерного оружия у недружественного государства на Ближнем Востоке.



Складывающееся положение парадоксально еще и потому, что США, Западная Европа и Иран в возобновлении "ядерной сделки", в общем, нуждаются с каждым днем все сильнее по экономическим причинам. Иранская нефть, попади она на мировые рынки, резко снизила бы цены на энергоносители, заменив российскую нефть, от которой Запад отказывается. Но политические причины мешают договоренности. Ко всему прочему на Западе уверены, что Тегеран поставляет боевые беспилотники Москве, что тоже является важным фактором, препятствующим успеху на переговорах.



"Европа сейчас не очень дружественно настроена по отношению к иранским властям в свете протестов, в которых погибло уже от 100 до 180 человек. При этом после решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до 2 млн барр. в день потребность в иранской нефти увеличивается, в особенности для европейских стран. А ведь с декабря еще вступают в силу санкции ЕС, касающиеся поставок российской нефти", – сказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.



В разговоре с "НГ" он отметил, что и президент США Джозеф Байден не будет торопиться делать шаги навстречу Тегерану и президенту Ирана Ибрахиму Раиси, учитывая последние события. Для демократов важно сохранить позиции перед промежуточными выборами в Конгресс. Иранцы же тоже с трудом, но все-таки ждут итогов этих выборов для определенности.



"В условиях санкций можно выживать, но полноценно развиваться – нет. Впрочем, и в иранской элите взгляды на сделку есть разные. Против нее – силы, близкие к Корпусу стражей исламской революции, есть и колеблющиеся, несмотря на трудное экономическое положение", – рассуждает эксперт.



Сажин считает, что у иранских властей хватит возможностей для подавления протестов, но недовольство на Западе точно сохранится в течение ближайших месяцев, и серьезных шагов навстречу заключению "ядерной сделки" в этом году, возможно, уже не будет.