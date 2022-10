Ключевой процесс - не война на Украине, а долгое и медленное уничтожение господства Запада, - И.Титов

ключевой процесс - не война на Украине, а долгое и медленное уничтожение господства Запада

Илья Титов



Произнесенную 30 сентября в Георгиевском зале Кремля речь Путина многие лояльные обозреватели восприняли с восторгом, назвав чуть ли не "второй Мюнхенской речью". Этот восторг был так же предсказуем, как желчь и язвительность клеветников России, назвавших торжественную тираду "бредом сумасшедшего". Куда интереснее оказались мнения обозревателей, не впадавших в крайности. Наряду с отсутствием изложения конструктивных основ нового миропорядка была отмечена разнонаправленность пунктов речи - "всем сестрам по серьгам". Русским Путин рассказал про возвращение исконных земель самого большого разделенного народа в мире, обывателям с Запада напомнил про безумие прогрессистской повестки в их землях, а странам, ориентирующимся на США, в очередной раз указал на односторонне невыносимые условия американоцентричной политики. Словом, ничего нового. Но было в этой речи то, что на уровне президентов больших стран и лидеров геополитических лагерей до сих пор так однозначно не проговаривалось. Путин поднял лозунги борьбы с колониализмом. В искренность этих лозунгов, отдающих позднесоветским нафталином, интернациональными долгами и университетом имени Патриса Лумумбы, не поверил, кажется, никто. Это оказалось еще забавнее в свете того факта, что мертвые лозунги на минувшей неделе заиграли живыми делами.



В американском дискурсе понятие "величайший союзник" опасно граничит с тем, что входит в понятие "заморская территория". С легкой руки Трампа под "величайшим союзником" США подразумевается главным образом Израиль, но так было не всегда. Важнейшим стратегическим партнером Вашингтона в Евразии долгое время считался Эр-Рияд. Именно благодаря щедрости этой бездонной бочки нефти в США на протяжении всех десятых годов сохранялся средний уровень цены на бензин примерно в 60–70 центов за литр - для страны с инфраструктурой, полностью заточенной на использование автомобилей, такая стабильность жизненно важна. Эта стабильность стоит того, чтоб закрывать глаза на все, чем славится саудовский ваххабизм и на все то, что весьма слабо совместимо с западными ценностями, признания которых требовал Вашингтон от всех своих союзников, не обладавших огромными запасами нефти.



Отличительная черта стратегических союзов - их слабая зависимость от сиюминутной конъюнктуры, от злопамятности отдельных лиц и от заявлений конкретных деятелей. Тем не менее удары по стратегическому союзу США и их страны-бензоколонки наносились давно, и легкомысленность, с которой в лицо саудитам бросались оскорбления, не учитывала того факта, что восточные люди отличаются мстительностью и злопамятностью.



Все началось еще в начале века. Тогда несмотря на то, что виновником удара по Нью-Йорку 11 сентября был назначен Афганистан, вскоре вкусивший радость американской гуманитарной резни, осадок в американо-саудовских отношениях остался. В преддверии и по ходу развития иракской войны саудовские инвесторы спешно выводили свои деньги из американской экономики - не помог даже тот факт, что военные базы в Саудовской Аравии использовались в ходе этого нападения. Затем, в результате кризиса 2008 года, отголоски которого ударили по Эр-Рияду в 2010-м, случилось еще одно обострение отношений: арабы не сумели вывести из вашингтонского кармана собственные деньги, необходимые им для устранения течей в своей экономике. Аналогичная ситуация была и в 2016–2017 годах, когда падение цен на нефть и дефицит бюджета вынудили Эр-Рияд вывести на биржу часть акций государственной компании Saudi Aramco, что получилось сделать далеко не сразу, только к 2019 году. Прибавьте к этому тот факт, что администрации и Обамы, и, что важно, Байдена активно и показательно налаживали отношения с главным соперником саудитов Ираном, а пришедший на смену Обаме Трамп, несмотря на многочисленные милования с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и "Большие сделки" между Вашингтоном, Эр-Риядом и Тель-Авивом (или Иерусалимом, если угодно), не успел осуществить ни один из своих сверхамбициозных проектов и волей американской бюрократии был заменен на Байдена. Параллельно с этим спал и флер неприкосновенности: западная пресса все чаще стала замечать грехи саудовского правительства против догм религии прав человека, в Европе саудовские мечети оказались объектами, на которые были направлены митинги и протесты местных прогрессистов, а пиком всего этого стала масштабная медиакампания, вызванная убийством журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Виновником убийства единогласно был назначен тот самый наследный принц, что стало неиссякаемым источником подколов со стороны западного политического сообщества, призванных напомнить излишне амбициозному выскочке настоящее место его страны - не полноценного центра силы, а бездонной нефтяной бочки. Последний случай подобного рода произошел на похоронах Елизаветы: тогда бин Салмана пригласили, дождались его прибытия в Лондон, а потом просто отозвали приглашение, сославшись на некие протесты неведомой общественности по поводу того самого убийства Хашогги.



Параллельно с этим Запад, особо не стесняясь, показывал свою нужду в черной крови современного глобального мира. Вояжам Байдена по всей планете в поисках нефти можно будет посвятить не одну книгу, но его поездка в Аравию в середине июля оказалась особенно примечательной: американского президента, который готовился к визиту за много месяцев и громко обещал одной встречей решить нефтяной кризис в США, аккуратно отшили. Тот момент отличался ближневосточной дипломатичностью: арабы пообещали нарастить поставки нефти, но не сейчас, а в 2027-м на китайскую Пасху под свист рака на горе после дождика в четверг. При всем этом старика Джо долго высмеивали саудовские телеэксперты (это при ручном характере саудовской журналистики можно было трактовать как неофициальную позицию Эр-Рияда), и это настроение передалось прессе всего региона. Байден вернулся домой с пустыми руками. Неохотное обещание саудитов когда-нибудь изменить курс - это все, что смогла записать Джо в актив обычно щедрая на выдумывание достижений американская пресса.



Саудиты остались верны обещанию и изменили курс. Былая дипломатичность исчезла в решении, принятом арабами на прошлой неделе: неформальный картель ОПЕК+, возглавляемый Аравией, 5 октября принял решение о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки, что приблизительно составляет 2% мировых поставок нефти.



Долгая предыстория нужна здесь не для того, чтоб показать мстительную и обидчивую природу арабской политики. Напротив - за решением ОПЕК+ стоит чистая прагматика. Дело не только в примитивной схеме из трех пунктов: "дефицит - рост цен - рост прибыли". Дело еще и в том, что арабы взвесили выгоды и убытки продолжения прошлого курса и поняли, что убытков куда больше.



Нет, оскорбления в сторону бин Салмана здесь не так важны, как запланированное Вашингтоном ритуальное убийство Европы. Потеря прибыльного рынка ради подпитки впавшего в острую нужду сюзерена не соответствует интересами Саудовской Аравии. С намерением облегчить участь Старого Света можно связать решение, о котором 6 октября написал Bloomberg. По данным нью-йоркского издания, саудовская госкорпорация Saudi Aramco повысила цены для американских покупателей на 20 центов за баррель, вместе с этим снизив цену для западноевропейских и средиземноморских клиентов на все сорта нефти.



В пользу разочарования Аравии в текущем курсе США говорит и то, что за минувшие месяцы долгие переговоры с американскими правительственными чиновниками самых разных уровней и показательная неспособность Байдена договориться хоть с кем-нибудь о поставках дешевой нефти (равно как и его страх перед собственной партией, строго-настрого запретившей ему возобновлять строительство нефтепроводов) убедили арабов: с "хромой уткой" дел лучше не иметь.



Вообще "хромыми утками" называют президентов США, утративших контроль над Конгрессом, но Байден умудрился отличиться и тут: и союзники, и противники воспринимают его как политический живой труп при большинстве демократов в Палате представителей и при равенстве в Сенате. Вашингтону нечем купить лояльность Эр-Рияда. Новая ядерная сделка с Ираном так и не будет заключена, особенно после протестов и погромов в персидских городах. Поставки желанных саудитами ракет большой дальности так и не будут осуществлены из-за брожений в рядах партии власти и отсутствия единогласной поддержки вашингтонскими политиками военной интервенции Аравии в Йемен. Попытки наладить теплые отношения с Аравией столкнутся как с недовольством демократов, вечно болящих душой то за память Хашогги, то за судьбу геев и женщин в строго шариатской стране, так и с непониманием со стороны катарских друзей семейства Байденов. Про последних вскрылись интересные подробности: оказалось, что еще в период президентства Трампа свои лоббистские услуги катарским шейхам предлагал младший брат нынешнего президента, Джеймс Байден. Что же касается ОПЕК+ и его решения, то намерение Саудовской Аравии и России поддержали и ОАЭ, - об этом официально не объявлялось, но так говорят источники The Financial Times.



Реакция США показала неправоту либеральной прессы, базирующейся на постсоветском пространстве. Очень многие у нас - причем не только в СМИ, но и в различных формально неработающих в России соцсетях - начали рассказывать о хитром плане саудитов, являющемся частью хитрого плана американцев. В этом плане внутри плана предполагается кинуть Россию под поезд, заставив сократить собственную добычу, выдавить ее с мирового рынка нефти, чтоб затем обрушить цены и лишить российское государство источников прибыли. Весь этот многомудрый план не учитывает самого главного - произошедшее явно не укладывается в планы США. На это отчетливо указывает реакция американцев. Сперва Белый дом выпустил официальное заявление в духе "Федул губы надул", где ОПЕК+ обвинялся в потворстве российскому коварству, на что центр американской исполнительной власти, по собственному выражению, отреагировал "ошеломленно". Затем Байден, если верить Bloomberg, попросил министерство энергетики пораскинуть мозгами на предмет запрета экспорта энергоресурсов - этой новости, должно быть, очень обрадовались в Европе. К хору воплей возмущения решением ОПЕК+ в американской прессе присоединилась тихая паника госаппарата. О ней явно свидетельствует просочившаяся в СМИ информация о многочисленных телефонных звонках во все стороны света. Важнейшими из них стали телефонные переговоры главной по американским финансам Джанет Йеллен и ее саудовских коллег, где Джанет вместе с рядом других, неназванных прессой чиновников убеждала принца бин Салмана сдать назад, давя мощью американского авторитета. Когда это, ко всеобщему изумлению, не сработало, в ход пошли нафталиновые деды из демократической части Конгресса. Том Малиновски, Крис Мерфи и Ричард Блюменталь - на деле их было больше, но эти трое сенаторов и представителей отметились первыми - потребовали от Байдена бежать в Эр-Рияд и требовать принять во внимание интересы США, а не то Саудовская Аравия лишится друга. Да, именно такие выражения использовали американские законодатели. Другие, не столь падкие на популистские глупости, начали аккуратно разрабатывать тему альтернативных источников энергии. Нет, речь идет не о "зеленой" энергетике, а просто о других путях поставок.



Иран, который до сих пор лихорадит от беспорядков, ни за что не пойдет навстречу тем, кто эти беспорядки поддержал, - во всяком случае, пока.



Остается только Венесуэла. Буквально спустя пару дней по всему Вашингтону стали слышны речи о том, что товарищ Мадуро вовсе не так плох, как могло показаться. На самом деле, курс на ослабление санкций был взят еще весной, а в июне параллельно Саммиту Америк показательно и довольно некрасиво "уволили по телефону" несостоявшегося лидера несостоявшейся цветной революции в Венесуэле, президента в изгнании Хуана Гуайдо, тем самым как бы признав легитимность правительства Мадуро.



Но американцы не были бы американцами, если бы не включили в механизм ослабления санкций скрытую подставу со своей стороны. Южноамериканскому государству летом разрешили поставлять нефть на Запад, но не в США, где платили больше, а в Европу. Причем оплата шла не напрямую, а в счет долга Каракаса перед европейскими банками, то есть фактически бесплатно. 13 августа венесуэльская нефтяная компания PDVSA объявила об отказе от такого щедрого предложения и перестала отгружать европейцам нефть. Сейчас же по загадочным и абсолютно необъяснимым причинам Венесуэла не спешит бросаться в объятия Вашингтона, который очень кстати 6 октября начал в Колумбии учения НАТО, словно намекая на что-то. Параллельно с этим в Перу начался саммит Организации американских государств. Отсутствие поддержки в отношении различных резолюций с осуждением российской агрессии на Украине (неимоверно острый и актуальных для американского региона вопрос) заставило публицистов рассуждать о выходе стран Латинской и Южной Америки из-под влияния Вашингтона, но риторика "новых левых", недавно вставших во главе многих стран региона, радикально расходится с реальными делами, идеально укладывающимися в американскую внешнюю политику. В ближайшее время стоит ждать победы на бразильских президентских выборах Луиса Игнасио Лулы да Силвы, вышедшего во второй тур выборов при поддержке Вашингтона, и поражения правого Болсонару, недавно показательно импортировавшего 35 миллионов литров дизельного топлива из России.



Реакция Европы на решение ОПЕК+ оказалась сокрыта под тоннами американской газетной макулатуры, обвинявшей бин Салмана в работе на Кремль и внезапно вспомнившей о судьбах саудовских трансгендеров.



Тем не менее именно действиями Европы во многом и был определен этот чисто политический шаг картеля. Дело в гениальной идее об установлении потолка цены российской нефти. Этот великолепный план, надежный, как швейцарские часы, всерьез начали обсуждать еще в июне. По частоте упоминаний в прессе и тому, насколько много говорили о пресловутом потолке европейские чиновники, делался страшный вывод: они серьезно решили на это пойти. Потолок обещали ввести то в седьмом, то в восьмом, то в девятом пакете санкций, прорабатывали детали вроде запрета транспортным компаниям перевозить нефть, продаваемую дороже потолка, или запрета страховщикам страховать эту нефть, но по сути пока так ни до чего и не договорились. 5 октября, пишет Politico, соглашение было-таки достигнуто, но никаких уточнений по поводу претворения в жизнь такой меры, как ограничение цены в условиях энергокризиса, от издания не последовало.



Сейчас Европе остается только ждать. Ожидание становится холоднее с каждым днем приближения зимы и окончания китайских ковидных локдаунов, вызывающего взрывной рост потребления нефти в Поднебесной. Утверждается, что решение о сокращении добычи нефти завязано на американские промежуточные выборы - такое мнение можно часто встретить у российских обозревателей. Не очень понятно, что изменит перекос состава Конгресса в сторону "партии слона". Победа республиканцев на сегодня и безо всяких решений ОПЕК+ выглядит наиболее вероятным исходом выборов, а республиканский контроль над законодательной ветвью американской власти едва ли сильно изменит настроения Белого дома. Многие вспоминают гигантские суммы, выделяемые верным Байдену Конгрессом на поддержку Украины, но, во-первых, никто не помешает Джо продолжать выделять деньги через президентские чрезвычайные указы - так делал Обама, потеряв во время своего второго срока контроль над Конгрессом, - а во-вторых, нет никаких гарантий, что республиканцы окажутся ярыми русофилами. За каждым из демократов и республиканцев, причастных к правительственным контрактам на производство и поставку оружия, стоит целый выводок своих Хантеров Байденов, что исключает прекращение масштабной поддержки Украины, до которой большинство выделяемых денег не доходит. Нет, ставка на промежуточные выборы в Конгресс, до которых остался месяц, маловероятна. Таким же маловероятным, как внезапная симпатия Вашингтона к Москве, выглядит и смакуемое нашей прессой замерзание и банкротство Европы: по оценкам американских аналитиков, Старый Свет ощутит на себе последствия нынешнего кризиса далеко не сразу и явно не в ближайшие полгода.



Рискованная и резкая смена сторон нефтяным картелем, продемонстрированная на прошлой неделе, намекает на то, что саудиты включились в долгосрочный проект, не зависящий от политической конъюнктуры, состава Конгресса США и истерик Урсулы фон дер Ляйен. В этом проекте воедино смешались интересы Китая, едва оформившаяся транспортная, финансовая и политическая система взаимодействия ШОС и проекты по вытравливанию из Евразии миазмов Вашингтона. Частями этого проекта является решение ОПЕК+, громкие последствия еще не случившегося саммита КПК в середине октября и путинская речь в Георгиевском зале Кремля.



Среди голосов, оценивших речь Путина со средних позиций, самым примечательным оказалось мнение Сета Кропси. Опытный вашингтонский аппаратчик, бывший помощник Дика Чейни, воспринял всерьез антиколониальный нарратив, связав его с коммунистическими устремлениями китайского режима, в чьих интересах, по мнению Кропси, действует Путин. В отрыве от догм времен холодной войны, которыми пропитан Сет, его материал в издании Asian Times имел очень здравые трактовки путинской речи. Речь, если верить Кропси, стала сигналом Третьему миру подготовиться к великим потрясениям, а геоэкономические упреки в адрес глобального господства доллара таят в себе куда большую опасность, чем растиражированные западной прессой угрозы применения ядерного оружия. Рассматривая с позиции вашингтонского ровесника Путина текущий конфликт, Кропси рассуждает о дедолларизации, увеличении доли национальных валют в расчетах по континенту и упоминает тот факт, что помимо активно ожидаемого ядерного удара в арсенале Москвы остается еще тысяча и один способ подавить Украину военным путем.



Более того, ключевой процесс - не война на Украине, а долгое и медленное уничтожение господства Запада. Статью, опубликованную 6 октября, - большой текст, явно не учитывавший последние события, - Кропси завершает выводом о том, что Украина стала не концом, а лишь первым шагом в партии за евразийское господство. Демарш ОПЕК+, нефтяной плевок в протянутую руку Вашингтона, стал еще одним из этих шагов. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665551640





