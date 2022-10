Попал под сокращение: Байден просчитался в дипломатической игре за дешевую нефть, - К.Сенин

08:29 12.10.2022 ОПЕК+ решила сократить добычу, несмотря на реверансы администрации США перед выборами

Кирилл Сенин



В непростой ситуации оказалась американская администрация буквально за несколько недель до критически важных для правящей Демократической партии промежуточных выборов в конгресс. Несмотря на активные дипломатические усилия, которые возглавил сам президент США Джо Байден, ОПЕК+ приняла решение значительно сократить добычу. Это, помимо прочего, лишило демократов важного политического козыря - обозначившейся тенденции к снижению цен на бензин, летом достигших рекордно высоких отметок. Продолжит ли Вашингтон обхаживать Саудовскую Аравию и других ключевых членов картеля или пойдет ва-банк, избрав более жесткую линию и рискуя шансами на сохранение контроля на Капитолийском холме, разбирались "Известия".



На финальном отрезке внутриполитической борьбы перед ноябрьскими промежуточными выборами в конгресс американская администрация во главе с президентом-демократом Джо Байденом столкнулась с непростым выбором. Попытки Вашингтона добиться стабильного притока нефти на мировой и американский рынки на днях с треском провалились: ОПЕК+ на прошлой неделе объявила о том, что сокращает объемы добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Одним из наиболее значимых последствий этого шага картеля станет сокращение доступности углеводородов на мировых рынках и, как следствие, - повышение стоимости как нефти, так и нефтепродуктов.



"Это фиаско"



На этом фоне очевидным становится дипломатический провал американской администрации и лично Байдена, который в июле специально летал в Эр-Рияд, где встречался с лидерами государств Ближнего Востока, в частности в надежде уговорить крупнейших мировых производителей нефти не сокращать объемы добычи. За счет удержания цен на бензин на некотором удалении от летних максимумов - в июне цена автомобильного топлива на американских АЗС достигала $5 за галлон (около 3,8 л) -президент-демократ рассчитывал помочь своей партии получить дополнительные козыри в борьбе за сохранение контроля над обеими палатами Конгресса. На кону на промежуточных выборах, назначенных на 8 ноября, стоят все 435 мест в палате представителей и треть (35) мандатов в сенате. Агентство Reuters и вовсе отмечает, что решение ОПЕК+ "лишь усиливает самый главный страх американских избирателей, связанный с высокой инфляцией, и дает потенциальный импульс кандидатам Республиканской партии менее чем за пять недель" до выборов.



король Бахрейна Хамад бин Иса бин Салман аль-Халифа; Президент США ДЖО БАЙДЕН беседует с наследным принцем Саудовской Аравии МОХАММЕДОМ БИН САЛМАНОМ; КОРОЛЬ Иордании АБДУЛЛА II; Эмир Катара шейх ТАМИМ БИН ХАМАД АЛЬ-ТАНИ во время Джиддского саммита по безопасности и развитию

Король Бахрейна Хамад бин Иса бин Салман Аль Халифа, президент США Джо Байден, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, король Иордании Абдулла II и эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани во время Джиддского саммита по безопасности и развитию



Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Saudi Press Agency



Бочки над i: почему ОПЕК+ решила резко снизить объемы нефтедобычи

Как это повлияет на котировки

Кроме того, в случае сохранения уровня добычи странами картеля Белый дом смог бы отчитаться об успехах в применении мер экономического давления на Россию. Если бы цены стабилизировались, у администрации Байдена появился бы повод утверждать, что при его непосредственном участии Москва лишается как минимум части доходов от торговли энергоресурсами.



"Нож в спину"

Собственно, цены на бензин в США и так уже начали расти, переломив тренд на снижение: за прошлую неделю стоимость галлона в среднем по стране повысилась на семь центов, до $3,86. Происходит это в том числе из-за проблем в работе НПЗ на Западном побережье США и в штатах Среднего Запада, а также сокращения запасов и растущего спроса.



Но настоящий кризис может разразиться в декабре, после того как вступят в силу ценовые ограничения для российской нефти, идею которых разработали сами США. Кроме того, в том же месяце начнет действовать объявленный Евросоюзом запрет на покупку нефти из России.



На этом фоне The New York Times написала, что многие в Вашингтоне рассматривают решение ОПЕК+ "как нож в спину Байдену, который всего три месяца назад отмежевался от собственного обещания превратить Саудовскую Аравию в государство-парию и совершил туда поездки, рассчитывая снискать расположение управляющего королевством наследного принца-автократа". Решение о визите в Эр-Рияд явно далось руководителю американской администрации нелегко - в ЦРУ заявляли, что считают фактического руководителя королевства Мухаммеда бин Салмана ответственным за убийство работавшего в США саудовского журналиста Джамаля Хашокджи.



"Серьезный рычаг давления"

В Белом доме назвали решение саудовских властей недальновидным и попытались обвинить Эр-Рияд в том, что в нынешней геополитической ситуации он встает на сторону России. Однако теперь у Байдена осталось лишь два пути. Первый - переход к более жесткой политике в отношении королевства (или хотя бы демонстрация готовности к ней). К такому сценарию президента подталкивают, в частности, его однопартийцы с Капитолийского холма. Так, члены палаты представителей Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд представили проект "Закона о напряженном партнерстве". Он предусматривает полный вывод из Саудовской Аравии и ОАЭ воинского контингента США, а также всех систем противоракетной обороны, включая комплексы Patriot и THAAD.



Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции

Какие ответные меры может предпринять Россия

Впрочем, на Капитолийском холме готовы идти и дальше. Сенатор Ричард Блюменталь и конгрессмен Ро Ханна (оба - демократы) в совместной с заместителем декана Йельской школы управления Джеффри Соннефилдом статье для Politico предложили полностью остановить поставки любых вооружений Саудовской Аравии. "Военное сотрудничество США с саудовским режимом является более интенсивным, чем многие могут себе представить, но это дает США и серьезный рычаг для давления на Эр-Рияд в плане экономики и безопасности", - пишут они. Вопрос о том, насколько будет готово поддержать эти шаги республиканское меньшинство, в том числе в контексте ноябрьских выборов, остается открытым. Производителей вооружений и американцев, занятых на предприятиях ВПК, отмена миллиардных контрактов тоже явно не порадует.



"Обещания администрации Байдена не стоят ничего"

Второй для Байдена и демократов способ качнуть ситуацию в свою сторону - найти возможность обеспечить поступление на рынок дополнительных объемов нефти. Тут Вашингтон может пойти несколькими путями, однако, как почти единогласно говорят эксперты, среди них нет ни одного, не связанного со значительными политическими или экономическими потерями и рисками для Белого дома.



Например, президент может распорядиться об отборе дополнительных объемов нефти из стратегических запасов страны. Однако эти резервы и так сейчас находятся на самом низком за последние 40 лет уровне и в случае форс-мажора, например мощного урагана, который выведет из строя значительное число добывающих или перерабатывающих мощностей, могут упасть до критических отметок.



Специалисты допускают, что США смягчат правила проведения буровых работ, прокладки трубопроводов и других мероприятий, связанных с добычей и переработкой углеводородов на территории страны. Однако в этом случае явно не избежать резкой реакции со стороны природоохранных организаций и активистов, которые традиционно считаются одной из составляющих ядра американского демократического электората.



Дополнительную нефть можно попробовать поискать и за пределами США, например в Венесуэле. Впрочем, шансы на заключение такой сделки с Каракасом весьма невелики, и даже Белый дом в своем заявлении недавно отмечал, что у США нет планов менять санкционный режим в отношении правительства Николаса Мадуро, если "не будет конструктивных шагов" с его стороны.



Еще один вариант - снятие санкций с Ирана, не входящей в ОПЕК+ страны, нефтяные запасы которой оцениваются как одни из крупнейших в мире. Однако вряд ли в Тегеране с готовностью отнесутся к подобным просьбам Соединенных Штатов - в том числе на фоне зашедшей в тупик работы по "реанимации" ядерной сделки (из которой США по собственной инициативе вышли в годы президентства Дональда Трампа).



- Тегеран не готов к выбросу дополнительных объемов нефти на рынок. Во-первых, иранская сторона будет строго придерживаться решения ОПЕК+ о значительном сокращении нефтедобычи. Во-вторых, ирано-американские отношения находятся в состоянии турбулентности на фоне протестов в Исламской Республике, - отметил в беседе с "Известиями" политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.



По его словам, Вашингтон, с одной стороны, посылает Тегерану сигнал о заинтересованности в прямых переговорах по вопросу возобновления "ядерной сделки", с другой - "вводит новые санкции и открыто поддерживают протестующих в деле расшатывания ситуации в Иране изнутри". По словам Ибрагимова, сейчас говорить о нормализации отношений как минимум в краткосрочной перспективе не придется - "Тегеран выбрал вектор и следует заданному курсу".



- Иранцы не собираются портить отношения с Москвой и идти наперекор ОПЕК+ ради сиюминутных экономических выгод, в которых к тому же отсутствуют какие-либо гарантии, кроме устных обещаний администрации Байдена, которые на деле не стоят ничего, - добавляет эксперт.



"Рынку энергетики грозит идеальный шторм"

Простого или быстрого пути выбраться из ловушки, в которую США, по сути, сами себя и загнали, специалисты не видят. Как отметил в беседе с RT доктор экономических наук Леонид Хазанов, "решение ОПЕК+ снизить добычу нефти автоматически означает, что цены на нефть, бензин, дизель и остальное поползут вверх". Он добавил, что Белый дом "отчаянно стремится не допустить такой сценарий, в том числе из-за проблем с инфляцией, ростом цен на АЗС и электричество". Однако, как считает Хазанов, США "сами стали главным архитектором" имеющегося кризиса, ведь дефицит энергоносителей стал следствием бойкота, который Запад объявил в отношении российского нефтяного экспорта, а также решения ввести потолок цен на черное золото из РФ.



По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, США пытаются манипулировать запасами нефти, вбрасывая дополнительное количество на рынок, и хотят протолкнуть свои решения, даже если они приведут к дестабилизации мирового энергорынка. "И то, что этому фактически противостоит сбалансированная, вдумчивая и плановая работа стран, которые занимают в рамках ОПЕК+ ответственную позицию, в том числе и наша страна, это очень хорошо. Это хоть как-то балансирует беспредел, который устраивают американцы", - подчеркнул он.



Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев полагает, что любые жесткие меры в отношении Саудовской Аравии ухудшат позиции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и усугубят внутреннюю ситуацию в стране. "США не хотят мириться с тем, что ОПЕК+ проигнорировала их интересы и что они лишились возможности влиять на Эр-Рияд, как это было раньше. При этом администрация Байдена неспособна принять радикальные меры против Саудовской Аравии. В частности, Вашингтон не хочет разрывать огромные оружейные контракты и допустить коллапс с ценами на нефть перед скорыми промежуточными выборами в конгресс", - заключил Рогулев.



Политолог-американист Малек Дудаков полагает, что рост цен на топливо в США приведет к поражению Демпартии на выборах в Конгресс. "Теперь, на фоне санкционных войн с Россией, рынку энергетики грозит идеальный шторм, Демократической партии - катастрофа на выборах, а самому Байдену - звание президента еще более неудачливого, чем Джимми Картер", - прогнозирует эксперт. Он добавил, что за два года президентства Байден "умудрился довести углеводородную отрасль в США до стагнации" под разговоры о "глобальном потеплении" и заодно рассориться с союзниками в Персидском заливе. Источник - iz.ru

