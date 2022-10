По первому чипу: США ополчились на китайские технологии, - Софья Смирнова

08:32 12.10.2022 Американские санкции подталкивают КНР к эскалации конфликта с Тайванем

Софья Смирнова



Китайские производители полупроводников потеряли $8,5 млрд после решения властей США ограничить поставки в страну технологий и высокотехнологичного оборудования, в частности чипов. 31 компания из КНР попала в черный список как не заслуживающая доверия. По мнению властей Китая, США грубо нарушили рыночные принципы. Что это может значить для мировой и российской экономики в частности и есть ли выход из ситуации - в материале "Известий".



Вынужденное сотрудничество

По мнению властей США, Китай может применить высокопроизводительные чипы для развития искусственного интеллекта или производства вооружений. Кроме того, американцы планируют увеличить собственный выпуск чипов и поддержать производителей на федеральном уровне.



Сейчас на долю США приходится 12% объема выпуска чипов. При этом китайские компании обеспечивают около 25% мировых поставок этого вида продукции.



Экспортеры полупроводников из США теперь будут вынуждены проводить дополнительные проверки перед отправкой продукции компаниям из заградительного списка. Кроме того, им придется получать одобрение на такие операции.



Рынки отреагировали на новость немедленно. Акции китайских производителей полупроводников рухнули на 4–20%. Shanghai Fudan Microelectronics подешевела за день на 20%.



чипФото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Costfoto

Китай умеет отвечать на удары и экономические санкции резким ростом внутреннего производства, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.



- Очевидно, что правообладателями высокотехнологичных решений являются не только американцы, но и ряд стран, которые не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с КНР. В Китае есть и свои разработки, которые активно спонсирует правительство в рамках программы Made in China 2025. Компании перестроят процессы, рынок вскоре оправится от падения. Стагнация носит временный характер, - объясняет она.



По словам эксперта, впоследствии предложение со стороны Китая вырастет.



- Если ограничения продлятся долго и США смогут повлиять на решения других стран не сотрудничать с КНР в плане развития технологий, то логичным образом вырастет предложение для российского рынка. А в условиях ограниченного числа покупателей это предложение будет максимально комфортным по цене. Так что сложившаяся ситуация даже на руку российским производителям, которые смогут закупать чипы, не опасаясь санкций, - говорит аналитик.



- Переход от европейских брендов к китайским прошел относительно безболезненно для потребителя: товары в магазинах на полках есть, техника, вопреки мартовским опасениям, не взлетела в цене. Автовладельцы все больше предпочитают китайских автопроизводителей, которые охотно открывают производства на территории нашей страны. Так что обеспечение чипами и полупроводниками - только вопрос времени, - заключает Юлия Макаренко.



Себе в минус

Меры США не стали большим сюрпризом для рынка, утверждает аналитик ФГ "Финам" Александр Ковалев. О них стало известно ранее, когда правительство США разослало рекомендательные письма в адрес нескольких компаний, в том числе NVIDIA, AMD, Applied Materials и Lam Research.



- Эти меры стали формализацией ужесточения политики США в сфере экспорта полупроводниковой продукции и оборудования, которая активно начала набирать обороты после визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Но мы отмечаем, что дальнейший эффект подобных санкций на данный момент выглядит неоднозначным. Во-первых, США сейчас тяжело назвать явным лидером полупроводниковой промышленности. В фаундри-сегменте фаворитами скорее являются TSMC и Samsung, которые далеко ушли от Intel по части технологий производства, - отмечает Ковалев.



Значительную долю в сегменте оборудования для фабрик на мировом рынке занимает нидерландская ASML. Это фактически монополист в области фотолитографии, поясняет эксперт. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что не договаривались с другими странами о подписании соглашений по поводу введения аналогичных санкций в адрес КНР.



- Другими словами, решение выглядит нескоординированным, но, возможно, мы пока просто не знаем всех деталей. Во-вторых, поставки в Китай приносят львиную долю выручки практически всем компания, упомянутым выше. Для Applied Materials китайский рынок обеспечивает около 32% выручки, для Lam Research - 34%, для AMD и NVIDIA - по 25%. На таком фоне не удивительно, что представители отрасли обратились к правительству США с просьбой скорректировать вводимые меры, - добавил он.



С точки зрения эксперта, скорее всего, мы будем наблюдать замедление бума, который фиксировался на местном рынке в последние годы.



- Но произойдет оно во многом из-за других факторов, в частности, вследствие замедления спроса, политики нулевой терпимости к COVID-19 и общей слабости мировой экономики, - продолжает он. - В остальном нужно признать, что китайская полупроводниковая промышленность пусть медленно, но становится самодостаточной, чему, как ни парадоксально, поспособствовали как раз санкции США. В этом плане показателен пример SMIC, которая после наложения санкций в 2020 году практически полностью переключилась на внутреннее производство.



Тем не менее на фондовом рынке полупроводниковый сегмент уже ощутил влияние будущих ограничений: так, фонд Global X China Semiconductor ETF за последние три месяца потерял 28%. Однако снижение произошло из-за комбинации факторов. Общий рыночный сентимент в отношении полупроводниковой отрасли стремительно меняется в последние месяцы, чему способствует замедление темпов роста отгрузки чипов, а также предупреждения ведущих игроков. К примеру, в минувшую пятницу Samsung и AMD сообщили инвесторам о том, что финансовые результаты за прошедший III квартал окажутся ниже ожиданий. Все это открывает туманные перспективы перед отраслью и всем технологическим сектором в преддверии начала сезона отчетностей за третий квартал 2022 года.



Динамика отгрузки чипов на фоне ограничений будет снижаться, что добавит давления на рынок полупроводников, прогнозирует Александр Ковалев.



- Пока продажи микросхем показывают рост по итогам восьми месяцев 2022 года на 12% (г/г), но в июле и августе они впервые с ноября 2019 года показали снижение в годовом выражении (–2% и –4%). Это крайне негативный сигнал для отрасли, которая подходит к возможной глобальной рецессии в стадии расширения капитальных мощностей, что может вызвать структурный дисбаланс производства и потребления. Теперь сюда добавляются еще и ограничения США в адрес китайского рынка, который ответственен за 40% глобального потребления чипов. Для российской экономики существенного эффекта мы не видим, поскольку практика параллельного импорта показывает, что отечественные производители могут закупать санкционные товары у других стран, в частности ОАЭ, - подчеркивает аналитик.



чипы Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

Как следствие, эффект для американских компаний, возможно, будет даже серьезнее, чем для китайского рынка:



- Искать новые направления сбыта таких объемов чипов непросто, в то время как экономика КНР пусть со сложностями, но продолжит курс на "полупроводниковую самодостаточность", - подытоживает аналитик.



Политика сдерживания

Санкции США против китайских производителей микрочипов не оказывают прямого влияния на российскую экономику, хотя косвенное - будет, полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов.



- В США принято решение ужесточить экспорт американских технологий в КНР. Это принесет китайским производителям микрочипов убытки, которые будут покрываться за счет потребителей их продукции. После ухода из России европейских и американских производителей микрочипы из Китая и китайская техника в целом - это главный источник замещающей продукции. Так что цены на технику из Китая могут в России вырасти, - считает он.



По мнению эксперта, запрет на экспорт высокотехнологичной продукции и технологий, прежде всего, преследует политические цели.



- США подобными санкциями стимулирует Китай к эскалации конфликта с Тайванем - мировым лидером по производству микрочипов, - продолжает он. - Тайвань, имея доступ к американским технологиям, будет иметь конкурентное технологическое преимущество перед Китаем. В то же время военное противостояние не будет иметь смысла, поскольку это тут же лишит уже тайваньских производителей микрочипов доступа к американским технологиям. Подвох в том, что США во многих аспектах уже не является технологическим лидером. Китай активно догоняет, а иногда и перегоняет. В результате такие санкции только стимулируют Китай наращивать компетенции и в микрочипах. Долгосрочно Тайвань от этого только проиграет, - добавляет аналитик.



Основные усилия США на мировой арене направлены на технологическое сдерживание Китая, отмечает собеседник "Известий".



- США направляют основные усилия именно на "сдерживание" Китая, как они это понимают. Экономические или военные методы против Китая со стороны США не могут быть эффективны, поэтому применяется технологическое сдерживание. С СССР оно показало свою эффективность. Но есть сомнение, что удастся это повторить с Китаем. Накаляется ситуация и с Тайванем, который по факту уже не может существовать обособленно от Китая. Производство микрочипов на Тайване развито, потому что есть импорт ресурсов из Китая и экспорт микрочипов в Китай. Попытки со стороны США расшатать это равновесие ни к чему хорошему привести не могут, - заключает Артем Тузов. Источник - iz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665552720





Новости Казахстана

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 октября 2022 года №1029

- Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года №1037

- Маулен Ашимбаев встретился с Послом Великобритании в Казахстане

- Итоги развития экономики Казахстана за 9 месяцев рассмотрели в Правительстве

- Сообщение ЦИК

- Предлагать вакансии безработным через электронные уведомления планируется в Казахстане

- О подарке Путину и сетевых хомячках

- Кадровые перестановки

- Законопроекты по изменению ряда Конституционных законов рассматривают в Сенате

- КТК полноценно заработает уже в октябре – глава Минэнерго