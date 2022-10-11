Подготовка к XX съезду КПК вышла на финишную прямую, - В.Павленко

08:39 12.10.2022 11 октября 2022 |

Ждать осталось недолго. И очень многое станет ясно уже в первый день работы XX съезда, 16 октября, когда Си Цзиньпин выступит с отчетным докладом, содержание которого таким образом станет достоянием гласности.

ВЛАДИМИР ПАВЛЕНКО, 11 октября 2022,

В Пекине за неделю до открытия XX съезда КПК прошел заключительный, 7-й пленум ЦК партии 19-го созыва. Маленькое отступление. Поскольку большинство читателей не застали времена КПСС, последний, XXVII съезд которой состоялся в 1987 году, и они не в курсе процедур, связанных с партийным руководством страной, практика которого Китаем в свое время была заимствована у СССР, необходимы пояснения по существу китайского пленума. Съезды КПК собираются раз в пять лет; такая практика была установлена с "дэнсяопиновского" XII съезда КПК, состоявшегося в 1982 году. Ранее, при Мао Цзэдуне, съезды КПК собирались по необходимости, и часто интервалы между ними расширялись крупными политическими кампаниями, а также международными потрясениями, связанными, например, со Второй мировой войной (аналогичным образом дело тогда обстояло и в ВКП (б) - КПСС).



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В Китае же, например, между VI (подмосковным) съездом и VII, прошедшим в красном Особом районе (Янъань), прошло 17 лет; следующий, VIII съезд был поделен на две сессии, первая из которых состоялась в 1956 году, а вторая - в 1958 году; она и приняла курс, известный как "большой скачок" (на самом деле он назывался "курсом трех красных знамен" - новой генеральной линии, большого скачка и народных коммун). Очередной, IX съезд, которым были подведены первые итоги Культурной революции, собрался в 1969 году. И с этого момента, вплоть до упомянутого XII съезда, зафиксировавшего фактическое (не формальное, а именно фактическое) лидерство Дэн Сяопина, партийные форумы проводились с интервалом в четыре года - в 1973 и 1977 годах.



Дэн Сяопин установил и другую традицию - ротацию высшего партийного руководства через две съездовские каденции, то есть каждые десять лет. Оглядываясь назад, следует признать, что система Дэна в итоге все-таки не прижилась; десять лет страной управлял только прежний лидер Ху Цзиньтао. Его предшественник Цзян Цзэминь, пришедший к власти в экстремальных условиях, после событий на Тяньаньмэнь (1989 г.), оставался у руля до 2002 года, а пост председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР уступил преемнику только в 2005 году. На предыдущем, XIX съезде в Устав КПК были внесены изменения, позволившие отказаться от ограничения в два срока. Естественно, что в условиях однопартийной системы (как в СССР) или многопартийности в рамках "Единого фронта", управляемого КПК (как в КНР), лидер партии становится главой государства.



Процедура делится на две части: партийная (съезд КПК) и государственная (последующая сессия ВСНП), между которыми имеется интервал около пяти месяцев (съезд в октябре, сессия - в марте следующего года). Главные решения, которые принимает съезд (так же было и в СССР): заслушивает и утверждает отчетный (политический) доклад генерального секретаря ЦК, утверждает Устав КПК с внесенными в него изменениями, а также принимает отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦПКД); последнее - новшество, внедренное только в КПК, учитывая масштаб развернутой в партии борьбы с коррупцией; в КПСС на съездах заслушивался и утверждался доклад Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПСС, а не советского аналога ЦКПД - Комитета партийного контроля ЦК.



Поскольку отчеты съезду представляются от имени ЦК, то ЦК предварительно должен их утвердить. Для этого перед съездом партии (так было и в СССР) и проводится пленум ЦК, который это делает. И именно такой пленум и состоялся на днях. После съезда КПК (как в прошлом и КПСС) собирается еще один пленум, но уже нового созыва, только что избранный, на котором формируется состав высшего руководящего партийного органа - Постоянного комитета (ПК) Политбюро (в КПСС такого органа не было), а также избирается генеральный секретарь. Все указывает на то, что изменения в Устав КПК, внесенные на XIX съезде, разрешающие Си Цзиньпину оставаться у власти в партии по истечении двух сроков, будут реализованы. По итогам этих перемен тогда же, в 2018 году, сессия ВСНП утвердила конституционные изменения, позволяющие Си Цзиньпину, сохранив на съезде посты генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета КПК, на сессии ВСНП пролонгировать и полномочия государственного лидера. И председателя КНР, и верховного главнокомандующего НОАК в должности председателя ЦВС.



В свете изложенного очень легко расшифровать официальные итоги пленума. Утверждены:



отчет ЦК, с которым на съезде выступит Си Цзиньпин,



изменения в Устав КПК, которые представит в своем докладе главный идеолог ЦК Ван Хунин,



отчет ЦКПД, который на съезде огласит ее председатель Чжао Лэцзы.



Однако этим все не исчерпывается. Имеются еще два важных вопроса, решения по которым принимаются по результатам пленума. Один из них - идеологический, другой - кадровый. Наблюдатели, внимательно следящие за событиями в Китае в преддверии партийного съезда, констатируют отсутствие информации по некоторым из указанных тем. То есть полную закрытость итогов обсуждения и принятых решений, которые будут рекомендованы съезду. Пример:



"Прошли сутки после начала 7-го, завершающего пленума 19-го созыва, на котором должны были обсуждаться неопубликованные поправки в Устав; СМИ не публикуют никакой информации (выделено автором)".

Китай - Николай Вавилов (в полдень 10 октября)



Николай Вавилов, с которым можно здесь согласиться, правда, не поясняет, идет ли речь обо всех поправках, содержание которых в общем-то надежно прогнозируется еще по итогам прошлогоднего 6-го пленума, принявшего знаменитую резолюцию "Об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы", или о неких других, дополнительных? Уточним и еще одну особенно важную деталь, которую участники нынешнего пленума наверняка обсуждали, но итоги этого обсуждения, впрочем, как и следовало ожидать, остаются тайной за семью печатями и станут известны только по итогам голосования на съезде. Это кадровый состав высшего партийного органа - Посткома Политбюро. Кто из ныне действующих сохранит свои позиции? Кто появится в рамках обновления? Как именно будут распределены руководящие должности? И т. д.



Из нынешнего состава ПК Политбюро 19-го созыва 68-летний барьер, ставящий предел пролонгации полномочий, преодолели трое, включая Си Цзиньпина (но на него в случае избрания "первым лицом" возрастной ценз не распространяется); кроме лидера - еще и председатель ВСНП Ли Чжаньшу, а также вице-премьер Хань Чжэн (фактический первый зам. председателя Госсовета). Остальные четверо этот Рубикон не преодолели: премьеру Госсовета Ли Кэцяну, упомянутому главному идеологу Ван Хунину и председателю НПКСК - Народного политического консультативного совета Ван Яну - по 67 лет, председателю ЦКПД Чжао Лэцзы - 65 лет. При этом Ли Кэцян несколько месяцев назад уже сообщил, что уйдет с должности главы Госсовета, но не уточнил подробностей.



Тема настолько животрепещущая, что года полтора назад ее с точки зрения прогнозов пытались обсуждать в закрытом режиме в определенных кругах экспертного сообщества, но автор этих строк от участия уклонился и сегодня сохраняет убежденность в том, что это бессмысленно. Рассуждать имеет смысл в контексте не персоналий, а институтов и в целом системы, формирующей стратегический курс. А он еще при Дэн Сяопине включил два этапа - создание общества среднего достатка к столетию КПК (итоги этого этапа подведены в прошлом году) и развитого модернизированного социалистического общества к столетию КНР в 2049 году. При Си Цзиньпине, вклад которого в укрепление государственности, оздоровление внутрипартийной жизни и, главное, внедрение новых смыслов, уточняющих стратегию социалистического строительства, несомненен, эта матрица проекта была дополнена лишь одним подчеркнуто промежуточным звеном. А именно: завершением социалистической модернизации к 2035 году, с которым ряд экспертов сразу же попытался связать сроки правления нынешнего лидера, хотя никакой особой связи здесь не усматривается.



Поэтому ключевой вопрос съезда и поправок в Устав, который в КПК сочетает организационные принципы с программно-идеологическим обеспечением (которое в КПСС было вынесено в отдельный документ - программу), заключается в адаптации положений "исторической" резолюции к современной реальности. Не секрет ведь, что за почти год, прошедший с 6-го пленума, слишком много воды утекло, а уж международная обстановка претерпела такие изменения, каких в прошлом не видела десятилетиями. Нет сомнений, что именно под то направление, в котором этот процесс развивается, будет подведено и кадровое наполнение Посткома.



Цитировать "историческую" резолюцию здесь нет смысла, ибо стратегическая мысль КПК, жестко зафиксировав в ней оценки прошлого, в том, что касается настоящего и будущего, максимально расширила рамки возможного маневра, ограничившись самыми общими установками. На наш взгляд, вопреки тем, кто критикует эту "обтекаемость" формулировок, это закономерный и продуманный шаг, ибо, грубо говоря, задачи на предстоящее пятилетие XIX съезд в 2017 году ставил в одной обстановке, а подводятся итоги их выполнения в совершенно другой. Именно поэтому некоторые положения, уточняющие "историческую" резолюцию 2021 года в части конкретики, нашли отражение в итоговом документе заседания Политбюро ЦК КПК от 30 августа. Что в них обращает на себя внимание? Ну, например, что съезд "глубоко проанализирует" сложившуюся обстановку, в которой вопросы международной политики поставлены вперед внутренней. Еще важное внимание, уделяемое общепартийной и общенародной "мобилизации" с целью удержания "исторической инициативы". И т. д.



Пытаться предвосхитить конкретные формы и установки - дело неблагодарное; отдадим руководству КПК и КНР должное в том, что это очевидное противоречие было успешно преодолено и процесс подготовки к съезду не дал никаких сбоев, которые обычно выплескиваются в публичное пространство резкими кадровыми подвижками. Раньше подобных эпизодов КПК избегать не удавалось. Вспомним, например, "дело Бо Силая - Чжоу Юнкана и "новой банды четырех" на подступах к XVIII съезду, когда Си Цзиньпин шел к власти, или "дело Сунь Чжэнцая" в канун XIX съезда, поломавшее у определенных групп в КПК достаточно серьезные и перспективные расклады.



Кстати, это четкое и однозначное свидетельство прочности авторитета и позиций Си Цзиньпина, вопреки спекуляциям, в которые пускались отдельные представители как западных, так и некоторых российских СМИ. Другим подтверждением этой прочности служат планы некоторых мировых лидеров, например германского канцлера Олафа Шольца, посетить Пекин уже в начале ноября, вскоре после съезда. Понятно, что Шольц нацелился на разговор именно с Си, и, следовательно, в Берлине и других западных столицах иных "вариантов" не допускают. Как и в России, если судить по той поддержке китайского лидера в преддверии партийного форума, которую ему на саммите ШОС высказал президент Владимир Путин. Ну и в том самом отчете об августовском заседании Политбюро, которое и определило 16 октября датой открытия съезда, подчеркивалась роль "ядра партии", которая отводится Си Цзиньпину. Весьма сомнительно, чтобы эти фундаментальные принципы подверглись коррекции.



Ждать осталось недолго. И очень многое станет ясно уже в первый день работы XX съезда, 16 октября, когда Си Цзиньпин выступит с отчетным докладом, содержание которого таким образом станет достоянием гласности. Наберемся терпения, которое нам необходимо потому, что сегодняшний Китай - не только важный фактор глобальной и региональной стабильности, но и ближайший фактический союзник России, имеющий сходное с нами видение мировых проблем, тенденций и путей их решения.



11 октября 2022

Владимир Павленко Источник - regnum.ru

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