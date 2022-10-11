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США проигрывают Ближний Восток, - Ст.Тарасов
08:58 12.10.2022

Разочарование многих стран Ближнего Востока американской политикой в регионе ведет к тому, что они становятся все более "восточными", определяя свое место в будущем мировом порядке.

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 11 октября 2022,

После того как США получили удар от ОПЕК+ решением последнего сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, последовало еще одно событие. Вашингтон отложил переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе как минимум до ноября - до проведения промежуточных выборов в Конгресс. Израильская газета The Jerusalem Post объясняет эту ситуацию тем, что, согласно американскому законодательству, Конгресс должен быть уведомлен за 30 дней о возможных планах по отмене санкций против Тегерана. Президент США Джо Байден решил "избежать сценария вносить решение в Конгресс о снятии санкций с Ирана, отложив его на более поздний срок". В этой связи The New York Times констатировала, что "Белый дом лишился возможности разыграть карту иранской нефти, ослабив санкции против Тегерана".

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И не только это. До недавнего времени Вашингтон делал ставку на геополитическое противостояние в регионе между Саудовской Аравией и Ираном, проводил интенсивные консультации по формированию неких совместных механизмов сдерживания Тегерана. Теперь США рассматривают жесткие меры в отношении уже Эр-Рияда с намерением ввести его в зону режима санкций. Ответ последовал. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими заявил, что "Багдад готовится провести новый раунд переговоров на высоком уровне между Ираном и Саудовской Аравией по нормализации отношений". По его словам, "провал переговоров по СВПД повлияет на весь регион, потому что страны региона реализуют крупные проекты развития, которые требуют сотрудничества". При этом отметим, что Ирак и Иран выбираются из фазы внутренних потрясений на фоне серьезных проблем в саудовско-американских отношениях. Так появляется неожиданный тренд по сближению позиций Эр-Рияда и Тегерана, которые потенциально способны выступить в роли гарантов безопасности за счет развития сотрудничества с Россией и Китаем.

Нельзя исключать того, что Москва и Пекин могут взять на себя ту роль, которую играли в регионе США. Пока же фактом является серьезный сдвиг в расстановке сил на Ближнем Востоке в сторону России. Если прежде Эр-Рияд демонстрировал свою самостоятельность и полагался на гибкие, неформальные договоренности с Вашингтоном, то теперь он проводит политику жесткого оппортунизма по отношению к американцам. Конечно, все стороны имеют разные цели, и никто пока не знает, как далеко все это может зайти на самом деле. Однако если говорить конкретно об отношениях между Тегераном и Эр-Риядом, то, что происходит сегодня между двумя сторонами, отображает тенденции к стабилизации обстановки ради того, чтобы нащупать контуры будущего постамериканского регионального баланса на Ближнем Востоке. Это означает, что теоретически сколачиваемая США антииранская коалиция разваливается. Более того, Иран и Саудовская Аравия начали процесс интеграции в большую политику и мировую экономику через другие ворота: Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС, представляющую собой группу развивающихся экономических держав - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Потенциально ШОС и БРИКС ориентированы на изменение мирового порядка. Иран и Саудовская Аравия в этой связке могут повысить свой статус как независимых игроков, а не следующих в фарватере лишь американской политики и их западных партнеров. Понятно, что такой подход контрастирует с самоуверенным курсом Вашингтона, который следует правилу обкладывать санкциями страны, с которыми не согласен. Не случайно многие американские эксперты усматривают утерю интеллектуальной составляющей в политике США на Ближнем Востоке. Один из них так и заявил, что "Байден стреляет в настоящее из старых ружей, тогда как будущее лупит по нему ракетами". Действительно, разочарование многих стран региона, включая Турцию, американской политикой в регионе ведет к тому, что они стали чаще видеть стратегические возможности в опоре на собственные ресурсы, плюс в поддержке Москвы и Пекина.

Так что по ходу развития кризиса на территории б. УССР ближневосточные государства укрепляют свое геополитическое положение и становятся все более "восточными", определяя свое место в будущем мировом порядке.

11 октября 2022
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
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