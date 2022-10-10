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Байден пригрозил Саудовской Аравии "последствиями" за поддержку России, - МК
10:58 12.10.2022

Американская администрация получила двойной удар от Эр-Рияда

Президент США Байден выступил с неприкрытыми угрозами в адрес Саудовской Аравии, пообещав, что королевство столкнется с "последствиями" на фоне гнева Вашингтона по поводу сокращения добычи нефти .Действия ОПЕК+ по сокращению добычи "черного золота" расцениваются как поддержка России, а не американской администрации в преддверии промежуточных выборов в Штатах.

Американская администрация получила двойной удар от Эр-Рияда

Джо Байден сказал, что Саудовскую Аравию ожидают "последствия" после того, как на прошлой неделе она приняла решение встать на сторону Москвы и сократить добычу нефти.

"То, что они сделали с Россией, будет иметь некоторые последствия, - сказал президент США в интервью CNN. – Я не собираюсь вдаваться в то, что я рассматриваю и что имею в виду. Но будут - будут последствия".

Эти замечания сигнализируют о резком отказе от недавних попыток Байдена добиться сближения с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и ставят под сомнение будущее американо-саудовских отношений в области безопасности, пишет The Guardian.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Байден считает, что Соединенные Штаты должны "пересмотреть двусторонние отношения с Саудовской Аравией и посмотреть, находятся ли эти отношения там, где они должны быть, и служат ли они нашим интересам национальной безопасности", добавив, что переоценка была проведена "в свете недавнего решения ОПЕК и руководства Саудовской Аравии".

Среди других вариантов Кирби предложил Байдену поговорить с высокопоставленными демократами на Капитолийском холме, которые призывали Вашингтон свернуть свое сотрудничество с королевством в свете того, что было расценено как решение принца Мухаммеда встать на сторону интересов России, а не США. Переход к сокращению добычи нефти происходит всего за несколько недель до важных промежуточных выборов, которые могут зависеть от того, сколько американские потребители будут платить на заправке за горючее.

Кирби сказал, что разговоры с Конгрессом о политике Саудовской Аравии начнутся, когда законодатели вернутся с перерыва после ноябрьских выборов.

Реакция Конгресса на Саудовскую Аравию резко обострилась на этой неделе после того, как влиятельный председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес пригрозил заморозить продажу оружия и сотрудничество с королевством в сфере безопасности, заявив, что принц Мохаммед помогает Путину через картель ОПЕК+".

Менендес сказал, что "просто нет возможности играть за обе стороны в этом конфликте": "Я не даю зеленый свет никакому сотрудничеству с Эр-Риядом", пока королевство не пересмотрит свою позицию в отношении конфликта на Украине.

Бывший аналитик ЦРУ и эксперт по Саудовской Аравии Брюс Ридель заявил, что замечания Белого дома представляют собой "резкую противоположность".

"Мы перешли от вовлечения [принца Мухаммеда] к тому, чтобы он стал изгоем", - сказал Ридель, имея в виду предвыборное обещание Байдена, которое он дал, но позже отказался, изолировать саудовского правителя из-за его предполагаемой роли в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Действия нефтяного картеля ОПЕК+ и его союзников по сокращению добычи нефти вопреки возражениям Белого дома стали двойным ударом по Байдену, подорвав его попытку урезать доходы России за счет снижения цены на нефть и создав угрозу резкого скачка цен на внутриамериканские цены на бензин за несколько недель до выборов в Конгресс. Это было тем более обидно, что последовало за примирительной поездкой Байдена в Джидду в июле, когда его сфотографировали шутливо стукающимся кулаками с наследным принцем Саудовской Аравии, отмечает The Guardian.

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"Я думаю, что давление внутри Демократической партии огромно. Администрации придется пойти на такой шаг, как сокращение американских войск. СМИ и избиратели, которые важны для демократов, требуют шагов", - сказал Ридель.

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Очевидное решение саудовцев повернуться спиной к своим американским союзникам в пользу России было принято, несмотря на то, что королевство зависит от США в плане своей безопасности.

В некоторых кругах это было воспринято как еще одно свидетельство опрометчивого решения принца Мухаммеда.

Сет Биндер - директор по защите интересов Pomed, группы, которая поддерживает демократию на Ближнем Востоке, - сказал, что, по его мнению, замечания Кирби продемонстрировали искреннее чувство разочарования внутри администрации по поводу решения Саудовской Аравии ОПЕК+.

"Это может стать переломным моментом - если не изменится политика Саудовской Аравии - подобно тому, как [принц Мухаммед якобы отдал приказ] о жестоком убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, особенно для Конгресса, что вызывает сдвиг в отношениях США с Саудовской Аравией", - сказал Биндер.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и член Конгресса от Демократической партии Ро Ханна выразили схожие чувства в статье для Politico, в которой Саудовская Аравия также обвинялась в подрыве усилий США и содействии операции России на Украине.

"Решение Саудовской Аравии стало явным ударом по США, но у США также есть способ ответить: они могут быстро приостановить массовую передачу американских военных технологий в нетерпеливые руки саудовцев", - написали они.

Кирби предположил, что пересмотр политики вряд ли повлияет на нынешнее сотрудничество США с Саудовской Аравией и другими союзниками в Персидском заливе по совершенствованию противовоздушной обороны региона.

"Ничего не изменилось в нашей вере в то, что интегрированная структура сетевой структуры противовоздушной и противоракетной обороны на Ближнем Востоке полезна не только для наших интересов национальной безопасности - сейчас в Саудовской Аравии находится 70 000 американцев, не говоря уже обо всех других войсках, которые у нас есть. по всему региону, - сказал он. – Поэтому не только в наших интересах, чтобы противоракетная оборона в регионе стала более интегрированной и совместной. Это также в интересах наших союзников и партнеров в этой части мира".

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665561480


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