Кыргызстанцев - 7 миллионов

11:00 12.10.2022

В Кыргызстане ожидается рождение семимиллионного жителя

12 октября 2022 - Алина Мамаева



В Кыргызстане ожидается рождение семимиллионного жителя



Национальный статистический комитет после получения предварительных итогов переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года провел работу по уточнению общей численности населения страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.



На основании проведенных расчетов установлено, что в текущем году численность населения Кыргызстана достигнет 7 миллионов. По оценке Нацстаткома, на 1 августа 2022 года численность постоянного населения республики составила 6 миллионов 977 тысяч человек, а на 1 октября 2022 года - 6 миллионов 995 тысяч человек.



В соответствии с распоряжением кабмина от 4 октября 2022 г. №531-р была создана Межведомственная комиссия по проведению мероприятий по случаю рождения 7-миллионного жителя республики под руководством заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова и председателя Нацстаткома Бактыбека Кудайбергенова (заместитель председателя Межведомственной комиссии). В состав комиссии вошли руководители ряда заинтересованных государственных органов: Министерства финансов, Министерства цифрового развития, Министерства здравоохранения, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Министерства труда, социального обеспечения и миграции.



Для определения более точной даты рождения юбиляра Нацстатком приступил к расчетам предполагаемой даты рождения 7-ми миллионного жителя страны с учетом оперативной информации, предоставляемой Министерстовм цифрового развития и Министерства здравоохранения. По расчетным данным, это знаменательное событие должно произойти до 20 октября текущего года.



"Статистические данные свидетельствуют о том, что численность населения Кыргызстана продолжает увеличиваться. Демографические процессы, происходящие в последние годы в республике, характеризуются высокими темпами прироста численности населения. Сохраняется высокий уровень рождаемости, обеспечивающий расширенное воспроизводство населения. Баланс внешней миграции остается отрицательным, но его величина за последние годы значительно снизилась", - говорится в сообщении.



Напомним, шестимиллионный житель страны Кожошева Айлин родилась 25 ноября 2015 года в городе Оше, пятимиллионный житель – Курамаев Тынчтыкбек родился 27 августа 2002 года в городе Бишкеке, четырехмиллионный – Кайыпова Каныкей родилась 27 мая 1985 года в Кара-Суйском районе Ошской области.