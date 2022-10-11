 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.10.2022
12:52  В Узбекистанских махаллях с 2023 появится свой бюджет и право собирать налоги
12:48  Директор университетской библиотеки Узбекистана Ирина Кислицына осуждена на 5 лет л/с за пропажу рукописей. Она отрицает вину
11:00  Кыргызстанцев - 7 миллионов
10:58  Байден пригрозил Саудовской Аравии "последствиями" за поддержку России, - МК
10:44  Токаев наградил эмира Катара высшим каз-орденом "Алтын Кыран"
08:58  США проигрывают Ближний Восток, - Ст.Тарасов
08:39  Подготовка к XX съезду КПК вышла на финишную прямую, - В.Павленко

08:32  По первому чипу: США ополчились на китайские технологии, - Софья Смирнова
08:29  Попал под сокращение: Байден просчитался в дипломатической игре за дешевую нефть, - К.Сенин
08:23  Делано Сквайрс: ЛГБТ становится в США государственной религией
08:14  Ключевой процесс - не война на Украине, а долгое и медленное уничтожение господства Запада, - И.Титов
08:08  Иранская нефть на мировом рынке до конца года вряд ли появится, - Данила Моисеев
01:01  Европейский энергетический кризис может затянуться на годы, - Кэмерон Абади
00:58  В Таджикистане обнаружили древнейшую рукопись об Амире Тимуре
00:56  США – Центральная Азия: элиты берут под козырек, - Сергей Кожемякин
00:47  Теряем стратегический объект. КырОппозиция против передачи Кемпир-Абада Узбекистану
00:30  Чехи этой зимой будут жечь все, чтобы выжить, - Вацлав Бартушка
00:16  План "Б" сблизит Киргизию с Западом и Тюркским союзом, - НГ
00:14  Киргизия отдала Узбекистану воду в обмен на сушу, - В.Панфилова
Вторник, 11.10.2022
21:38  Загадочное золото Бухары, - Владимир Фетисов
21:03  Лукашенко развертывает войска Союзного государства
20:42  Министерство Кыркультуры разработало-таки "идеологию гражданина Кыргызстана" - "Кыргыз жараны"
19:48  Задержан глава Управления Госэкологической экспертизы Минприроды Киргизии и его замы. За истребление флоры и сокращение фауны
19:43  На каком языке говорит Тайвань, - Ольга Завьялова
19:32  Двое заместителей главы УзбГоскомэкологии уволены. За истребление флоры и сокращение фауны
19:12  Ильхам Алиев привез с собой в Бишкек министра обороны
18:48  РосРакеты приближают Украину к блэкауту и массовым эвакуациям
14:22  Bloomberg: Дефицит энергоресурсов довел европейцев до воровства дров и сжигания навоза
14:20  У Байдена большая проблема. Что надо знать о недавнем решении ОПЕК+, - Хусейн Аскари
14:18  Лиз Трасс быстро исчерпала лимит доверия британцев. Будут гнать? - К.Логинова
14:12  Что из себя представляет спорное (между Киргизией и Узбекистаном) Кемпир-Абадское водохранилище?
14:11  Казахстанская безмятежность на фоне украинских бомбардировок, - Петр Своик
11:26  О заговорщиках, изменниках и шпионах, - Данияр Ашимбаев
11:11  Республиканцы идут в голевую атаку. Трамписты решительно настроены отвоевать у демократов Конгресс
10:45  О чем договорилось ЦРУ США с афганской разведкой в Дохе? - Ст.Тарасов
10:05  "Би-би-си": Отказ от "Нерушимого братства". Кому, кроме России, нужна ОДКБ?
10:03  У России и ее союзников по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нет разногласий, - бодрая чушь от Д.Пескова
09:53  Зачем Америке на самом деле нужен Кыргызстан, - "ВечБишкек"
09:49  В новую аренду? Киргизия и США готовят новый договор о "партнерстве"
09:29  Казахстан никак не запустит на полную мощность Нефтепровод КТК
09:24  Перебор. В КазПрезидентки выдвинулась еще одна фемина - правозащитница Салтанат Турсынбекова
09:07  Как перестать разрушать свою страну и начать жить, - М.Делягин
09:02  Фундаментальный сдвиг в мировой экономике: конец эпохи экономического спокойствия, - Владимир Овчинский
08:27  СВО и смена миропорядка. Есть международное право, а есть геополитика, - Александр Дугин
01:51  Казахстану нельзя без ЕАЭС, - А.Кусаинов
00:48  Пхеньян не говорит с врагами. Ким Чен Ын бросил открытый вызов США, - С.Строкань
00:30  Бишкек поднимает знамя Великокиргизии? Конфликт продолжают раздувать, - А.Уваров
00:22  Коллективное руководство Китая ушло в прошлое. Партия решила, что в пору испытаний стране нужен сильный руководитель, - НГ
00:07  Проблемы ОДКБ: Пора приступать к немедленному и жесткому реформированию, - А.Курманов
00:05  Le Figaro: наступление зимы сыграет на руку России, а не Украине
00:00  Мигрантов не будут депортировать из России за отказ от мобилизации, - посольство РФ в Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Директор университетской библиотеки Узбекистана Ирина Кислицына осуждена на 5 лет л/с за пропажу рукописей. Она отрицает вину
12:48 12.10.2022

Директор библиотеки НУУз осуждена за пропажу рукописей. Она отрицает вину
Суд приговорил директора информационно-ресурсного центра Национального университета Ирину Кислицыну к 5 годам тюрьмы по делу о пропаже ценных рукописей. Она своей вины не признает. В августе ее дочь в обращении к президенту заявляла, что ее мать не имеет отношения к делу.
Сегодня, 11:35 Общество
В Ташкенте 10 октября вынесен приговор директору информационно-ресурсного центра Национального университета Узбекистана Ирине Кислицыной, которая обвиняется в растрате ценных рукописей и документов из фонда центра, сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Дело рассматривалось в Мирзо-Улугбекском районном суде по уголовным делам. Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 2 месяца с возмещением ущерба на сумму 2,6 млрд сумов.

Проверка прокуратуры выявила исчезновение 57 рукописей, 12 литографий и 9 исторических документов, датируемых XII-XIX вв., а также другие серьезные преступления, говорится в сообщении. Директор центра после возбуждения уголовного дела последние месяцы была под стражей.

Реклама на Газета.uz
Врио директора информационного центра Азиз Рамазонов в интервью журналистам сказал, что хочет взыскания 2,6 млрд сумов, "кто бы ни был виновным".

Ирина Кислицына заявила, что ее вина в ходе следствия не была доказана и все обвинения безосновательны.

"Вы слышали все показания, всех свидетелей. Я не виновата. Я эти книги не крала. Я честно работала. Ни одного факта нету. Кто сказал, что я продавала? Кому продавала? Кому предлагала? Я 40 лет проработала честно. Ни одной книги не выносила из библиотеки (плачет). Никому ничего не подавала", - заявила она.

Судья заслушал также мнения трех адвокатов. Прения длились более двух часов. Потом судья зачитал приговор. Обвиняемая приговорена к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы с лишением права занимать руководящие и материально ответственные должности сроком на 2 года.

Подсудимая, ее дочь и адвокат заявили, что недовольны приговором и будут подавать апелляционную жалобу. На записи из зала суда видно, как дочь плачет.

"Мы недовольны этим приговором. Мы подадим апелляционную жалобу на него", - заявил адвокат.

Об исчезновении ценных документов в декабре прошлого года написало издание Kun.uz. Об этом сайту рассказал магистрант вуза Мухаммадбобур Юсупов. Сообщалось, что в 2018 году в вузе был проведен капитальный ремонт, во время которого ценные книги хранились в другом месте, и их не вернули.

В феврале текущего года Генпрокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении директора информационно-ресурсного центра и других должностных лиц Национального университета. В репортаже телеканала не говорится о других фигурантах уголовного дела.

Тогда же, в феврале, ректор НУУз и бывший глава Минвуза Иномжон Мажидов на встрече с журналистами заявил, что исторические документы не пропадали. "Эти книги есть, то, что они есть, - это точно", - сказал он, заверив журналистов, что сам их видел, что специалисты подтверждают их подлинность и что книги находятся в комнате, опечатанной сотрудниками прокуратуры.

Судебный процесс по уголовному делу начался в конце августа.

Обращение к президенту
В середине августа дочь подсудимой Светлана Нишанбаева опубликовала видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, в котором заявила, что ее мама не имеет отношения к делу и по документам не является материально ответственным лицом. Кроме того, согласно приказу Министерства высшего и среднего специального образования, сотрудники информационно-ресурсного центра не несут ответственность за утерянные ресурсы при отсутствии необходимых условий хранения.

"За время работы моя мама неоднократно обращалась к руководству университета о создании условий для сохранности редких книг и записей, о необходимости установления решеток, сигнализации, охраны, введения должности хранителя. Но рапорты руководство университета проигнорировало. В 2018 году начался капитальный ремонт, из-за чего редкие книги четыре года хранились в комнате, которая не отвечала санитарным, техническим и охранным нормам", - сказала дочь Ирины Кислицыной.

Светлана Нишанбаева заявила, что следователи проигнорировали представленные документы, доказательства и аргументы, при обыске не велась фото или видеосъемка, копия ордера на обыск предъявлена не была. По ее словам, обращения в Генпрокуратуру, прокуратуру Ташкента, народную и виртуальные приемные президента, Национальный центр по правам человека и к омбудсману не дали результатов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665568080


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 3 октября 2022 года №1029
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 года №1037
- Маулен Ашимбаев встретился с Послом Великобритании в Казахстане
- Итоги развития экономики Казахстана за 9 месяцев рассмотрели в Правительстве
- Сообщение ЦИК
- Предлагать вакансии безработным через электронные уведомления планируется в Казахстане
- О подарке Путину и сетевых хомячках
- Кадровые перестановки
- Законопроекты по изменению ряда Конституционных законов рассматривают в Сенате
- КТК полноценно заработает уже в октябре – глава Минэнерго
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  