В Узбекистанских махаллях с 2023 появится свой бюджет и право собирать налоги

12:52 12.10.2022

В 2023 году планируется ввести систему "махаллинский бюджет", чтобы каждая махалля могла самостоятельно решать свои проблемы. В одном из районов каждой области, где низкая собираемость налогов, сбором некоторых налогов займется махалля.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал внедрение системы "махаллинский бюджет" с 2023 года, чтобы "каждая махалля могла самостоятельно решать свои проблемы". Об этом глава государства заявил на совещании во вторник.



С 1 января в одном из районов каждой области, где низкая собираемость налогов, функции по сбору налога на имущество и земельного налога с населения в качестве эксперимента будут переданы махаллям. Собранные средства останутся в бюджете махаллей.



Ежегодно до 1 февраля хокимы совместно с председателем махалли и помощниками хокимов будут представлять на утверждение районным кенгашам перечень проектов, подлежащих финансированию за счет средств бюджета махалли.



По итогам 2023 года этот опыт будет внедрен во всех регионах, сообщил пресс-секретарь президент Шерзод Асадов.



Ответственным лицам поручено разработать порядок формирования, расходования и контроля этих средств.



О планах создания бюджета при махаллях Шавкат Мирзиеев говорил еще в сентябре прошлого года.



"Благодаря нашим усилиям в последние годы в хокимиятах появились местные бюджеты. Прежде такого не было. Теперь планируем сформировать бюджеты в махаллях. Только представьте, как изменится махалля, имеющая свои средства, - починят дороги, проведут воду. В дальнейшем в махаллю придут деньги, но и требования будут другие", - заявил тогда президент.