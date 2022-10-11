В Астане состоится трехсторонняя встреча Жапарова, Путина и Рахмона. Они обсудят ситуацию на границе

18:42 12.10.2022

Бишкек (АКИpress) – В Астане 13 октября состоится трехсторонняя встреча президента Садыра Жапарова и президентов России и Таджикистана.



Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, Садыр Жапаров, Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудят ситуацию на границе.



"В Астане 13 октября пройдет трехсторонняя встреча - нашего президента с лидерами Кыргызстана и Таджикистана. Особое внимание, конечно, будет уделено ситуации на кыргызско-таджикской границе. Мы с озабоченностью воспринимаем периодические обострения обстановки на границе, наиболее серьезные были в апреле 2021 года, и совсем недавно, 14-18 сентября", - сказал Ушаков журналистам.



Ушаков отметил, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование пограничного вопроса между Кыргызстаном и Таджикистаном и готова "подставить свое братское плечо, оказать любое приемлемое для Бишкека и Душанбе содействие, в том числе в процессе делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы".



"На саммите предложим кыргызским и таджикским партнерам провести дальнейшие трехсторонние консультации на других уровнях, на уровне экспертов, чтобы киргизы и таджики находились в постоянном диалоге. К этому диалогу мы всегда готовы подключиться и принять во встречах экспертов активное участие", - добавил Ушаков.



В столице Казахстана 13-14 октября пройду три саммита – саммит глав государств СНГ, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и "Центральная Азия – Россия".