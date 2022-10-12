 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тулси Габбард: "Байден толкает мир на грань ядерного холокоста..."
18:48 12.10.2022

Newsweek
США
12 октября 2022
Тулси Габбард: Байден "толкает нас на грань ядерного холокоста"

Тулси Габбард, вышедшая из Демократической партии США, заявила, что Байден и лидеры Конгресса толкают мир "на грань ядерного холокоста", пишет Newsweek. В отличие от элит, у простых американцев нет убежища, где они могли бы спрятаться, подчеркнула политик.
Кейтлин Льюис (Kaitlin Lewis)

Вечером во вторник, 11 октября, в интервью ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону (Tucker Carlson) Тулси Габбард (Tulsi Gabbard), бывший член Палаты представителей США от штата Гавайи, прокомментировала свое решение покинуть ряды Демократической партии. Она заявила, что президент Джо Байден "толкает" Соединенные Штаты "на грань ядерного холокоста".
Во вторник Габбард, которая проработала в Конгрессе с 2013 по 2021 год, объявила, что уходит из Демократической партии, назвав ее "элитарной кликой разжигателей войны, движимых трусливой идеологией вокизма". Об этом политик сообщила в видео, которое она выложила на своей страничке в твиттере.

В интервью телепрограмме Tucker Carlson Tonight Габбард повторила то, о чем она сообщила в своем заявлении в соцсетях. Она подчеркнула, что решения, принимаемые Байденом и лидерами Конгресса, "активно толкают нас на грань ядерного холокоста".
"Наверное, у всех них есть бункеры, где они будут в безопасности, – продолжила Габбард. – Но у нас, американского народа, не будет убежища, нам некуда будет пойти, негде спрятаться, и нам придется столкнуться с последствиями, которые могут уничтожить все человечество и мир в том виде, в котором мы его знаем".
По словам Габбард, лидеры Демократической партии "презирают конституцию" и "активно ищут способы лишить нас данных Господом прав, закрепленных в конституции, таких как свобода слова".
"Тот факт, что люди стали бояться говорить правду, свидетельствует об атмосфере страха, которую создали власть имущие, представители элиты, держащие в своих руках власть", – сказала Габбард.

"Люди боятся пользоваться своим правом на свободу слова, потому что, послушайте, вы можете потерять работу, вы можете стать жертвой "культуры отмены", вас могут слить и, Господи упаси, вас могут перестать приглашать на вечеринки крутых ребят", – добавила она.
Карлсон спросил Габбард, пытался ли кто-то из ее бывших коллег по Демократической партии связаться с ней после публикации ее заявления.
Габбард ответила, что один коллега "прислал текстовое сообщение с тремя картинками "палец вверх".

Последние несколько месяцев Габбард, которая участвовала в гонке за выдвижение от Демократической партии в 2020 году, часто оказывалась в центре внимания благодаря своим весьма противоречивым комментариям. В сентябрьском твите она призвала агентов ФБР "выступить против" начальства, "злоупотребляющего полномочиями, чтобы преследовать политических оппонентов".
Украинское правительство окрестило Габбард "российской пропагандистской" после того, как в марте она заявила, что на Украине находятся 25 "опасных биолабораторий" и что Соединенные Штаты годами провоцировали президента России Владимира Путина, подталкивая его к вооруженному конфликту.

Во вторник, 11 октября, бывший советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон признал, что беспокойство по поводу возможного ядерного удара растет. Он предположил, что Соединенные Штаты способны "уничтожить" Путина, если он применит ядерное оружие.

Источник - inosmi.ru
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