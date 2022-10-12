Соцсети определяют сознание, - А.Кренгель

19:54 12.10.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 12.10.2022 |



Состав информации, циркулирующей в сети Facebook*, определяет ФБР



Америка внимательно регулирует доступ своих граждан к информации в Интернете, пишет The Federalist. В сговоре с владельцами соцсетей федеральные чиновники контролируют все, что увидят, услышат, прочитают пользователи. Информационный террор, подчеркивает автор статьи Джой Пуллман, – неизбежная участь полицейских государств.



Один чиновник ООН в интервью, получившем в соцсетях вирусное распространение, признал, что его организация "сотрудничает с Google" и корректирует выдачу ведущей поисковой системы мира по запросу "перемена климата" (наверняка не только по этому запросу). И "собственное мнение" пользователя оказывается составлено из десятка или двух десятков ответов, показанных на первой-второй страницах поиска. Google контролирует 81% поисковых запросов в Интернете и вместе с Facebook* регулирует три четверти мирового трафика. Twitter по объему трафика скромнее, но тоже очень влиятелен.



С помощью этого информационного Молоха можно поглощать, не допуская до ума пользователей, большую часть данных, невыгодных "верхам". И формировать заданное мнение о чем и о ком угодно. Соответственно, сознание отдельного человека и больших человеческих масс оказывается в руках управляющих потоками информации. В процессе такой обработки участвуют Facebook*, YouTube, Instagram*, LinkedIn, Twitter и другие "апологеты свободы слова".



На Западе много говорят о том, как ограничивается доступ к информации граждан России и Китая. Да, Китай не пускает за свой "Золотой щит" ни Google, ни Facebook*, но на Западе не хотят признать, что американские социальные сети и поисковые системы давно стали монополистами. Они вмешиваются в выборы, замалчивают сведения, невыгодные США, а выгодные проталкивают на первую страницу, где их немедленно выделяет глаз читателя.



В свое время Марк Цукерберг потратил сотни миллионов долларов, чтобы помочь активистам демократической партии США пробиться в правительственные избирательные комиссии к 2020 году. И однажды в своем ролике владелец одной из самых могущественных соцсетей признался, что это ФБР решает, какую информацию пользователи станут передавать друг другу в сети Facebook*.



Разоблачения Цукерберга – лишь верхушка айсберга. ФБР и другим американским спецслужбам незачем требовать от Facebook* фильтровать данные, соцсети сами не прочь угодить "инстанции". Чиновники вольны выбирать, что в их деятельности станет достоянием общественности, а что – нет. Можно выпустить в Сеть утку о "сговоре Путина и Трампа", а можно запустить тысячи фейков о "зверствах российских оккупантов на захваченных территориях", создавая миф про очередную "Бучу". Соцсети – инструмент многофункциональный.



ФБР вмешивается в выборы на государственном уровне, преследуя кандидатов в судебном порядке за их политические взгляды. Оно провело обыск даже в доме бывшего президента, причем по смехотворным обвинениям. Эмили Финли в статье "Демократия от и для элит" пишет: "Речь президента Байдена 1 сентября в Филадельфии о "единстве" – яркий пример того, какая путаница царит вокруг того, чтó есть демократия… Фраза "угроза американской демократии" в наши дни звучит настолько часто, что утратила всякий смысл, заключая в себе разве что господствующую идеологию - идеологию настолько всепроникающую, что ее уже не замечают. Она как воздух, которым мы дышим".



Эмили Финли продолжает: "Эта вольная и идеалистическая трактовка народного правления презирает обычных людей, а рычагами власти наделяет тщательно отобранные кадры из так называемых экспертов. В рамках этой идеологии понятия "демократия" и "народ" – всего лишь риторическое прикрытие для воли элит. Вспомните хотя бы цензуру "дезинформации" в социальных сетях в поддержку "демократии" и "свободы слова". Как так вышло, что цензура выдает себя за защиту свободы слова?" А вышло это давно…



"Еще Алексис де Токвиль предсказал, что рано или поздно на смену подлинному народному правлению в Америке придет "безграничная власть государства-опекуна". Он считал, что люди смирятся с этой опекой, потому что будут убеждены, что "конец цепи" у них в руках. Сегодняшние "мягкие деспоты" перекраивают саму ткань нашей республики, но продолжают пользоваться демократическим лексиконом. Есть ли лучший способ обезвредить несогласных, чем просто-напросто объявить их "угрозой нашей демократии"?" Тот или иной лексикон – тоже инструмент манипулирования сознанием.



Обезвредить тех, кто не согласен с политикой "хозяев дискурса", можно множеством способов, от сфабрикованных обвинений до незаконной слежки, которую ФБР ведет "из лучших побуждений". Администрация Байдена заявила, что всякое несогласие с ее политикой будет считаться "внутренним терроризмом". Объявление войны "внутренним террористам" бесконечно расширяет полномочия федеральных агентств в плане преследования граждан, якобы представляющих "угрозу национальной безопасности".



Террор есть удел полицейских государств. Идеи "Великой перезагрузки" воплощаются на глазах всего мира – для этого достаточно использовать соцсети как рупор "народных мнений", сформированных по лекалам, которые выгодны властям. В условиях плотного контроля за информацией свободные выборы превращаются в фикцию. И даже обсуждать, стоило ли предоставлять федеральным службам такие полномочия, гражданам не позволено.



Поймут ли когда-нибудь американцы, что они живут в тоталитарном государстве, которое ничуть не свободнее "коммунистического Китая", образом которого столько десятилетий пугают Запад (притом что реальный Китай не таков, как его образ)? Если все останется в рамках, поставленных информационными монстрами, можно смело ответить: нет, не поймут.