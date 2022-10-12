О ведении психологической войны против России, - С.Князев

19:55 12.10.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 12.10.2022 |



"В информационных операциях США должен использоваться русский национализм"



Бывший руководитель разведуправления Пентагона и оперативник ЦРУ Дэвид Шедд опубликовал на страницах журнала Politico статью "Ведение психологической войны против России". По его словам, главные удары в этой борьбе должны наноситься не на традиционном поле боя, а в ходе информационно-психологических сражений.



Дэвид Шедд вполне обоснованно считает, что попытки "продать России американскую мечту" не оправдались, этот пережиток холодной войны себя исчерпал. "Вместо того, чтобы рассказывать о преимуществах Levi's и Голливуда, информационные операции США против России должны использовать русский национализм", – заявляет Шедд.



Бывший глава военной разведки США констатирует, что Россия ограничила своим гражданам доступ к каналам коммуникации, с помощью которых в свое время разламывали Советский Союз, таким как "Голос Америк"* или "Радио Свобода"*. Он также подчеркивает, что в ходе информационной войны можно и нужно успешно использовать российские социальные сети. По мнению Шедда, соцсети – подходящая площадка, чтобы, апеллируя к русским националистам, убеждать российских граждан в том, что Путин "унизил" свою страну, превратив Россию в "изгоя". А среди тех, кто не ведется на это, бывший главный военный разведчик США предлагает распространять слухи о "неэффективности" российской армии, рассказывать о роскоши, в которой живут олигархи и прочие сверхбогатые россияне.



Еще одним эффективным средством разрушительного воздействия на российское общество Дэвид Шедд считает "юмор". По его мнению, использование сатирического оружия позволит обойти законы о защите государства и армии. Бывший глава РУМО предлагает "сделать юмор инструментом информационных операций", а российскую историю – предметом издевок. Шедд с раздражением вспоминает об отзыве в России прокатного удостоверения у британо-французского фильма "Смерть Сталина" (2017), снятого в манере политической сатиры. И он убежден, что "отследить каждую порцию сатиры" у российских властей не выйдет.



Одной из главных составляющих информационной войны Шедд называет также воздействие на этнические меньшинства, в частности на бурятов, якутов, чеченцев, среди которых он рекомендует разжигать националистические настроения и социальную рознь. Особое внимание бывший главный военный разведчик США предлагает обратить на переименование должности президента Республики Татарстан в главу. "Вашингтон должен сделать так, чтобы каждый татарин в России знал, что он потерял , – заявляет Шедд.



В статье откровенно рассказывается о многолетних "помощниках" американских спецслужб – советских и российских диссидентах, хотя, признает Шедд, сотрудничество с ними "не самый эффективный метод достучаться до простых россиян": в России не считают диссидентов "источником, заслуживающим доверия". Вместо них американский разведчик призывает привлекать к сотрудничеству российских "лидеров общественного мнения" и дискредитировать Кремль с использованием их возможностей в соцсетях.



Бывший директор РУМО настаивает, что, проводя психологические операции, США должны заставить российские власти перейти "на внутреннем фронте" из наступления в оборону.



Статья Шедда – типичная методичка, и она работает. Статья была опубликована в Politico 7 сентября, а украинские блогеры уже устраивают информационные провокации против населения Дагестана, используя факты нарушений в ходе частичной мобилизации; комики из либералов, хранившие молчание с февраля, уже записывают "сатирические" песни, преследующие цель дискредитацию российской армии. Причем делается это аккуратно, привлечь авторов к ответственности по действующим законам практически невозможно.



Появление статьи Дэвида Шедда имеет и положительный момент. При чтении такой методички становится понятнее, на каких направлениях следует разворачивать "СВО–2" по выявлению представителей пятой колонны внутри страны. Рассказывая об основных направлениях психологической войны против России, бывший глава РУМО, по сути, усложняет жизнь "агентов влияния" США внутри нашей страны.