 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Компартия Китая изучает ошибки КПСС и делает выводы, - Владимир Скосырев
20:11 12.10.2022

12.10.2022

Си Цзиньпин решил не отдавать контроль над армией военным
Владимир Скосырев

У Поднебесной лишь два союзника – ее армия и флот, считают в руководстве страны.
Закончил работу пленум ЦК КПК в Пекине. Как и ожидалось, он заслушал проект доклада генсека Си Цзиньпина предстоящему съезду, доклад Центральной комиссии по проверке дисциплины и об изменениях в уставе партии. Но пленум также призвал к борьбе с сепаратизмом, внешним вмешательством во внутренние дела КНР и к ускорению модернизации национальной обороны и вооруженных сил в свете сложной международной обстановки. Включение этих двух установок в заключительное коммюнике пленума свидетельствует о том, что на съезде, который откроется 16 октября, будет уделено первостепенное внимание роли армии в защите государства от угроз со стороны США и их союзников.
Пока члены и кандидаты в члены ЦК заседали за закрытыми дверями, Центральное ТВ Китая в своем документальном сериале "Поход за светом" продолжало информировать зрителей о заслугах Си Цзиньпина перед страной. В нем он заявил: "Сильная страна должна иметь сильную армию".

Китайские политологи указывают на то, что руководитель страны увязывает свой бесспорный тезис с событиями в Советском Союзе. Подчеркивается, что Си не только укрепил армию, но и позаботился о том, чтобы она была абсолютно лояльной. Ведь еще Мао Цзэдун говорил: у кого винтовка, у того и власть. А вот советское руководство, отмечается в передаче, пренебрегло этой истиной, выпустило вожжи из рук, в результате и государство рухнуло.

Ошибка советского руководства в период перестройки состояла в том, что оно отменило политическое обучение военных, ослабило контроль КПСС над вооруженными силами. Такова, по версии китайских телевизионщиков и экспертов, подоплека того, что и само государство развалилось.

Цзян Тецзюнь, исследователь в Академии военных наук Китая, в интервью для сериала говорит: "Урок падения советского режима и его партии состоит в том, что абсолютное руководство партии вооруженными силами – это фундаментальная проблема. Его необходимо только усиливать – никакого ослабления допускать нельзя".

Нынешний лидер КНР провел армейскую реформу, которая была направлена как на улучшение системы взаимодействия родов войск, так и на передачу всех звеньев ее руководства в одни руки. Но китайский эксперт увязывает материалы ТВ с кампанией по борьбе с коррупцией, которая сопровождалась разоблачением многих генералов и офицеров и отразилась на морали личного состава. Не означает ли это, что напоминание о событиях в СССР может свидетельствовать о существовании недовольства среди офицеров проведенными чистками?

В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Китайское руководство занималось изучением причин краха КПСС с момента распада советского Союза непрерывно. Вывод состоял в том, что КПСС утратила рычаги контроля над обществом и ослабило идеологическую работу. Говорилось и об утрате контроля над советской армией. Что касается антикоррупционной кампании в китайской армии, то она имела ту же природу, что и во всей стране. До прихода Си Цзиньпина к власти коррупция и в госаппарате, и в армии дошла до уровня, который ставил под вопрос управляемость государства". Вторая причина чисток состояла в том, что в армии важные позиции заняли сторонники прежнего лидера Цзян Цзэминя. Возникал вопрос, кто реально контролирует армию.

"Си наказал несколько сотен высокопоставленных офицеров. В армии тоже существовали группы, боровшиеся за большую долю финансирования, за влияние. Но в ходе военной реформы 2015–2016 годов была проведена централизация управления, централизация контроля над армейскими службами безопасности. Это дает Си больше возможностей по определению военной политики", заключил Кашин.

Китайские СМИ концентрируются не только на армии, но и на общей подготовке к съезду. Говорится, что иностранным медиа предоставят максимальные возможности для освещения его работы. В зале Народных собраний на площади Тяньаньмэнь перед открытием исторического мероприятия состоится пресс-конференция, впоследствии репортеры смогут посещать брифинги в гостинице. Пекин рассчитывает донести до внешней аудитории благоприятную картину работы съезда.

Источник - НГ
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