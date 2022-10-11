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Китай заново открывает Луну, обойдя США и Россию
20:13 12.10.2022

В недрах спутника Земли нашли новые минералы и неисчерпаемые запасы топлива

Константин Ольшанский

Чангезит - так называется новый лунный минерал, открытый китайскими учеными. Китайский лунный зонд Chang’e-5 привез со спутника Земли множество находок. Обнаружили на Луне и огромные залежи гелия-3, которые можно использовать как топливо для термоядерного синтеза.

Космические исследователи Китай сравнялись с российскими и американскими



Китайская лунная миссия Chang’e-5 посетила земной спутник еще в 2020 году. И до сих пор ученые делают поразительные открытия, изучая привезенные образцы. Китай оказался первой страной примерно за четыре десятилетия, которая привезла на Землю лунные камни и грунт, собрав несколько килограммов уникальных образцов.

Десятилетия назад образцы были собраны НАСА в эпоху высадки на Луну "Аполлона", а затем советскими роботизированными аппаратами "Луна". Скажем, в ходе шести миссий "Аполлон", проведенных в период с 1969 по 1972 год, НАСА собрало 2200 образцов, или 382 килограмма лунных пород - образцов керна, гальки, песка и пыли с поверхности Луны. НАСА продолжает изучать эти образцы до сих пор.

Новых минералов, обнаруженных на Луне, не так уж много. Первым был армалколит, найденный во время миссии "Аполлона-11". Китайские исследователи открыли новый минерал чангезит - он выглядит как алмаз, и уже был сертифицирован Международной минералогической ассоциацией (IMA).

Статью об открытии чангезита совместно опубликовали Пекинский научно-исследовательский институт геологии урана, Национальное космическое управление Китая и Управлением по атомной энергии Китая. Причем публикация была символичной - за день до традиционного китайского фестиваля середины осени, или Дня Луны.

Чангезит - это первый новый лунный минерал, найденный и идентифицированный Китаем, и шестой новый лунный минерал, известный на сегодняшний день. Это делает Китай третьей страной в мире после США и России, обнаружившей новый лунный минерал, что свидетельствует о значительном научном достижении страны в области космической науки.

Древние базальты Океана штормов хранят еще миллионы секретов

Чангезит - фосфат, он был обнаружен в зернах лунного базальта. Чтобы его обнаружить, доставленные с Луны образцы весом около 17,5 грамма были разделены на 21 партию и переданы ученым из 13 отечественных исследовательских организаций.

Успех сопроводил минерологов из пекинского НИИ геологии урана - они сумели выделить из лунной пыли единственную кристаллическую частицу диаметром около 10 микрон (менее одной десятой диаметра среднего человеческого волоса), успешно проанализировали его кристаллическую структуру и подтвердили, что это новый минерал. На Земле он не встречается.

Лунные образцы были собраны из базальтовой области на Луне, известной как Oceanus Precellarum (также известном как Океан штормов). Это регион, образовавшийся в результате извержения лунного вулкана миллиарды лет назад. Это означает, что минеральные образцы были взяты из самых недр Луны в древние времена.

Когда вулканы все еще были активны в пределах Луны, они считались "живыми". В настоящее время они считаются "мертвыми", так как полностью остыли. Лунные образцы могут рассказать о том, когда и как произошел процесс охлаждения, а также кое-что о будущем нашей родной Земли.

Кроме того, эти образцы хранят секреты Солнца. В отличие от Земли с ее защитным магнитным полем, Луна подвергалась бомбардировке солнечным ветром. Таким образом, частицы, выброшенные с Солнца, будут погребены в разных слоях лунного грунта.

Китайские ученые ищут способ, как извлечь топливо будущего - гелий-3

В результате обширных исследований были выявлены морфологические характеристики частиц лунного грунта, что обеспечивает научную основу для изучения того, как формировался лунный грунт.

Ученые говорят, что минеральные находки, наряду с результатами недавнего компьютерного моделирования, подтверждают теорию о том, что Луна была создана из обломков, оставшихся от столкновения Земли с планетарным телом размером с Марс.

На сегодняшний день большая часть проб была взята из центральной части ближней стороны Луны - полушария, неизменно обращенного к Земле. Предстоящие экспедиции Китая нацелены на неизведанную территорию на обратной стороне Луны.

По словам профессора планетарной геологии Университета Нотр-Дам Клайва Нила, образцы из других геологически интересных мест, могут помочь расширить понимание учеными того, как эволюционировала Луна и иные тела Солнечной системы.

Согласен с американским коллегой и Ли Цзыин, главный научный сотрудник Института по исследованию лунных образцов. Он говорит, что открытие нового минерала, относящегося к классу мериллитов, исследовать историю и физические характеристики Луны.

В частности, по итогам работы Chang’e-5 китайские ученые впервые определил концентрацию гелия-3 в образцах лунного грунта. Это вещество может быть будущим источником термоядерной энергии.

По оценкам экспертов, на Земле имеется от 15 до 20 тонн гелия-3, а вот запасы этого вещества на Луне могут составлять не менее 1 миллиона тонн. Осталось только определить, каким образом извлечь из лунного грунта эти неисчерпаемые запасы гелия-3.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665594780


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