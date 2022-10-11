Астанинский евразийский марафон. Столица Казахстана примет сразу три саммита, - Къ

21:24 12.10.2022 ...

Астана все активнее претендует на роль регионального дипломатического лидера, и этому должны способствовать сразу три саммита, которые пройдут в столице Казахстана на этой неделе. Высокопоставленные представители порядка 50 стран, включая 11 глав государств, встретятся в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), на саммите СНГ, а также в формате "Центральная Азия - Россия". При этом даже более значимыми могут оказаться двусторонние переговоры - в частности, между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.



В столице Казахстана начинается целая серия мероприятий, которые объединят лидеров стран незападного мира. Самым крупным из них станет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (12–13 октября) - организации, которая включает в себя 27 государств, от Турции и России до Вьетнама и Южной Кореи. Столь масштабный проект был создан в Казахстане в 1992 году и теперь отмечает юбилей. "В общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций. Встреча в верхах будет приурочена к 30-летию инициативы о созыве СВМДА и пройдет под председательством Казахстана",- заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь МИДа республики Айбек Смадияров.



В Астану прибудут лидеры России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Киргизии, Палестины, Таджикистана, Узбекистана и Турции. К ним присоединится также Александр Лукашенко - президент Белоруссии, которая имеет в СВМДА статус наблюдателя.



Вторым по масштабу мероприятием станет саммит СНГ (14 октября). Напомним, что встреча лидеров стран Содружества состоялась в Санкт-Петербурге 7 октября, но тот саммит был неформальным. А новый пройдет в полном соответствии с протоколом.



Причем, помимо глав государств, отдельно (уже 12 октября) встретятся и министры иностранных дел.



Как сообщил журналистам исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, на совете глав МИДов "будет обсуждаться широкий спектр вопросов по всем направлениям интеграции на пространстве Содружества" и ожидается подписание целого ряда документов.



Кроме того, 14 октября лидеры центральноазиатских республик и РФ соберутся вшестером, без представителей стран Закавказья. Это будет первый саммит в формате "Центральная Азия - Россия".



Как предположил в беседе с "Ъ" эксперт по региону, профессор Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев, такая плотность встреч могла возникнуть просто по стечению обстоятельств. "Центральным мероприятием, вероятно, стал плановый и юбилейный саммит СВМДА - проекта, которым гордится Казахстан,- считает господин Бурнашев.- А вокруг этого мероприятия решили провести дополнительные встречи, которые, впрочем, могут быть даже важнее основной. Инициаторы при этом могут быть разные". Например, встречу лидеров стран Центральной Азии, как предположил эксперт, "вероятнее всего, предложила провести Россия, а не Казахстан". "Этот саммит можно назвать самым важным, потому что именно там можно будет обсудить реальные, практические вопросы. Что касается СНГ, то целью саммита можно назвать подтверждение жизнеспособности этой организации",- отметил Рустам Бурнашев.



Дипломатический собеседник "Ъ" в одной из стран региона подтвердил верность этой логики. "Саммит "Россия - Центральная Азия" действительно предложила провести российская сторона. А Казахстан поддержал эту идею. При этом главным мероприятием я бы назвал СВМДА",- сказал он.



Президент России Владимир Путин описал свои планы на поездку в Астану еще на петербургской встрече 7 октября. Правда, формулировки были весьма расплывчатыми.



"Мы, конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик, в частности, через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей",- сказал тогда президент РФ.



Максим Юсин - о предстоящих саммитах в Астане

Максим Юсин - о предстоящих саммитах в Астане

Что касается других участников встреч в Астане, то они, похоже, будут пытаться достичь своих, максимально конкретных целей. Так, собеседник "Ъ" в правительстве Киргизии на условиях анонимности заявил: "Мы бы очень хотели снять напряжение, которое есть в киргизско-российских отношениях. Хотя наше взаимодействие по линии президентов и Минобороны проходит замечательно, как внутри нашей страны, так и за рубежом постоянно возникают какие-то темы для спекуляций о якобы имеющихся проблемах, а поводы для раздражения раздуваются". Источник обратил внимание на то, что "сейчас в западной прессе выдвигаются идеи, что Россия якобы утрачивает контроль над постсоветским пространством и именно поэтому там обостряются конфликты - хоть в Центральной Азии, хоть между Арменией и Азербайджаном". "То, что президент Садыр Жапаров не поехал в Санкт-Петербург, тоже воспринимается как доказательство нашего разлада с Россией. А все это на самом деле не так. И опровержение этих инсинуаций станет важной задачей для нашей делегации. Мы хотим, чтобы Россия и дальше следила за порядком в нашем регионе",- добавил собеседник "Ъ".



Отметим, что, хотя встречу в Санкт-Петербурге президент Киргизии пропустил, в Астане ему все же придется пересечься с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Между двумя этими странами, напомним, есть давний пограничный конфликт, который в сентябре этого года резко обострился. Там же, в Астане, увидятся и лидеры двух других противоборствующих стран постсоветского пространства - Армении и Азербайджана. Правда, ни о каких готовящихся двусторонних контактах между ними не сообщалось.



Зато и в Москве, и в Анкаре говорят о грядущей встрече Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



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"Тема понятна - это, конечно, и Украина, и двусторонние отношения, тоже весьма и весьма многогранные, ну и в целом обмен мнениями по текущим делам",- рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Турции же ожидания от встречи явно выше. Например, газета Yeni Safak предположила, что в Астане может быть принято решение о проведении новых переговоров по Украине - и именно на территории Турции. Ранее турецкое издание Milliyet сообщило: Анкара намерена организовать встречу представителей России с США, Францией, Германией и Великобританией, план якобы уже был передан Вашингтону и там на него (опять же по утверждениям газеты) отреагировали позитивно. Вопрос о возможности таких переговоров накануне также задавали Дмитрию Пескову. Но он ответил, что "никакой конкретики на этот счет в настоящий момент нет".



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"С учетом геополитической обстановки (а именно российско-украинского конфликта) я думаю, что все три саммита, несмотря на какую-то другую официально заявленную повестку, все равно будут обсуждать именно это",- сказал "Ъ" директор казахстанского Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев. При этом к перспективам развития интеграционных проектов в регионе эксперт относится скептически. "Сейчас это все не работает. Сейчас каждый в большей степени отстаивает свои государственные интересы. Если раньше, несмотря на то что декларировались какие-то интеграционные цели, у каждого государства присутствовал экономический эгоизм, то сейчас к нему прибавился также эгоизм политический",- заверил собеседник "Ъ".



Кирилл Кривошеев; Александр Константинов, Астана

Газета "Коммерсантъ" №189 от 12.10.2022, стр. 6 Источник - Коммерсантъ

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