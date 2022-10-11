Запад пошел по пути Гитлера, - Фуад Сеферов

21:47 12.10.2022

dikGAZETE

Турция



Наполеон, Гитлер и нападение на Россию

dikGAZETE: США и Европа на пути к великой катастрофе из-за поддержки Украины



Америка и Европа повторяют ошибки Гитлера и Наполеона, считает автор статьи в dikGAZETE. С помощью украинского кризиса США решили напасть на Россию, которая с приходом Путина стала сущим кошмаром Запада. Однако так Вашингтон и Брюссель лишь вовлекли свой народ в великую катастрофу.



Фуад Сеферов



Сегодня для правильного понимания последствий конфликта, развернувшегося между Россией и Западом в контексте украинского кризиса, полезно вспомнить историю.



Предводитель нацистской Германии Адольф Гитлер напал на Францию в мае 1940 года. Примерно через полтора месяца Франция капитулировала перед немецкой армией. На следующий день Гитлер прибыл в Париж.



Гуляя по городу, фюрер посетил могилу французского императора Наполеона Бонапарта, потерпевшего поражение от России в начале XIX века. По словам историков, Гитлер почти целый час смотрел на гробницу Наполеона. Могила в Доме инвалидов произвела на германского лидера большое впечатление. Настолько, что он охарактеризовал 23 июня 1940 года как "величайший и прекраснейший момент" в его жизни.



Ровно через год Гитлер напал на Советский Союз.



Интересно, о чем он думал, когда за год до нападения около часа смотрел на гробницу Наполеона?



Гитлер прекрасно знал, что нападение на Россию в 1812 году погубило императора Франции. Русская армия дошла до Парижа. Однако фюрер не извлек уроков из ошибки Наполеона.



Примерно через полтора года Гитлер, напавший на СССР, в конце исторической Сталинградской битвы уже не мог спокойно спать по ночам.



Возможно, даже вспоминал Наполеона...



Таким образом, фюрер вверг свой народ и Германию в великую катастрофу. Во Второй мировой войне погибли миллионы невинных людей...



К сожалению, сегодня Запад опять забыл уроки истории.



Отныне всем ясно, что настоящей целью украинского кризиса является Россия.



Коротко говоря, с приходом к власти Владимира Путина в 2000 году постепенно крепнувшая Россия стала сущим кошмаром для Запада. Наконец, США нажали на красную кнопку - через Украину.



В рамках украинского кризиса Америка объединила западные страны против России. Однако сегодня Европа осознает, что зашла в тупик как в экономическом, так и политическом отношении.



Обратим внимание на некоторые заявления.



Прежде всего, по мнению генерального директора компании "JP Morgan Chase" Джеймса Даймона (James Dimon), рецессия в экономике США может наступить к середине 2023 года. В числе предупреждающих признаков глава "JP Morgan" называет влияние инфляции, более высокие процентные ставки, чем ожидалось, неопределенность относительно влияния количественного смягчения, а также геополитику.



Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс (David Malpass) также заявил, что в следующем году мировой экономике может грозить рецессия.



Израильский эксперт Яков Кедми (Yakov Kedmi), в свою очередь, предупреждает Запад: "США и Европа даже не понимают, какая катастрофа их ждет". По словам Кедми, ЕС и Великобритания сталкиваются с серьезным экономическим и политическим кризисом.



"Из-за проблем малообеспеченных стран с продовольствием и дестабилизации некоторых регионов Европу ждет новый наплыв беженцев. Однако вместо попыток решения проблем чиновники из Брюсселя, Лондона и Вашингтона предпочитают обвинять во всем Москву и Владимира Путина", - отметил Кедми.



Эксперт продолжает: "Они думают, что крах немецкой промышленности поможет американцам? А что происходит в Штатах? Сегодня только ленивый не говорит о том, что в ближайшее десятилетие в США вспыхнет гражданская война".



Западу пора извлечь уроки из ошибок исторических личностей.



Во избежание крупных бедствий украинский кризис должен быть урегулирован.



Уже ни для кого не секрет, что после теракта на Крымском мосту Россия расширит спецоперацию в отношении Украины. Она ответит на любое нападение на ее территорию.



Бежавший из России Наполеон и пошедший по его стопам Гитлер, который не мог спать по ночам, тоже когда-то напали на Россию. Вот почему выше я решил напомнить о визите Гитлера на могилу Наполеона.