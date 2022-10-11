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В Узбекистане снова приватизирован процессинговый центр Uzcard
00:03 13.10.2022

75% госдоли в процессинговом центре Uzcard, принадлежавшая пяти банкам, перешла четырем учредителям компании. АУГА все еще не сообщило детали сделки.

Единый общереспубликанский процессинговый центр (бренд Uzcard) снова стал частной компанией, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций.

"Газета.uz" писала, что в мае 2020 года владельцем 75% доли в уставном фонде компании стал зять президента Ойбек Турсунов. Однако уже в августе того же года он перестал числиться в списке учредителей Uzcard, а доля в 75% перешла пяти государственным банкам - НБУ (51%), "Узпромстройбанку", банку "Асака", "Ипотека банку" и "Алокабанку" (по 6%).

В марте 2022 года в рамках программы по сокращению государственного участия в экономике и ускорениию приватизации 75% доли банков переданы Агентству по управлению государственными активами (АУГА).

Тендерная комиссия приняла решение о продаже 75% госдоли в Uzcard путем ее оценки с привлечением независимой оценочной организации и объявила процесс приватизации в конце августа.

Согласно закону "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", другие владельцы компании могут воспользоваться преимущественным правом покупки 75% доли государства.

Согласно данным ЕГРПО, госдоля перешла Мансуру Пулатовичу Усманову, Камрону Анваровичу Акбарову, Тимуру Махмуджановичу Азадову и Обиду Алимджановичу Агзамходжаеву, владевшие оставшимися 25% в компании. Теперь каждый из них владеет по 25% доли в Uzcard.

Стоит отметить, что АУГА все еще не объявило о смене учредителей и деталях сделки, включая стоимость проданной госдоли.

Источник - Газета.uz
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