Диверсии на энергетической инфраструктуре России испугали Казахстан, - НГ

00:13 13.10.2022

Астана надеется на Анкару

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Токаев поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за визит в Казахстан.

В Астану 12 октября с двухдневным государственным визитом прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В аэропорту его встретил Касым-Жомарт Токаев. Главы двух государств примут участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также в саммите СВМДА. На переговорах будут обсуждаться вопросы альтернативных поставок казахстанских углеводородов.

Это ответный визит турецкого президента в Казахстан. В мае с.г. состоялся государственный визит Токаева в Турцию. Он тогда подчеркнул, что "для Казахстана Турция является одним из самых важных и надежных партнеров на Евразийском континенте" (см. "НГ" от 11.05.22).



После состоявшихся в Акорде переговоров с глазу на глаз Эрдоган заявил, что в период глобальной и региональной нестабильности безопасность Казахстана имеет особое значение для тюркских государств. Поддержка Анкары особенно важна сейчас, когда в республике в разгаре предвыборная кампания. Напомним, Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости проведения досрочных президентских выборов и назначил их на 25 ноября. Видимо, подгадали и с регистрацией Токаева. ЦИК Казахстана объявил 12 октября, что Касым-Жомарт Токаев зарегистрирован кандидатом на пост президента. Главы двух государств, судя по всему, обсудили предвыборную тему, внутриполитическую ситуацию в Казахстане, риски и угрозы в период всеобщей турбулентности, особенно когда Казахстан пытается дистанцироваться от России, при возможности не портя отношений с Москвой. Эрдоган пожелал Токаеву победы на выборах, подчеркнув, что "проводимые реформы будут способствовать сохранению мира и повышению благосостояния народа Казахстана".



Наиболее волнующая сегодня Казахстан тема – сохранение объемов поставок углеводородов на мировой рынок. Накануне министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, комментируя усугубление конфликта между Украиной и Россией, не исключил вероятности диверсий на трубопроводе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по аналогии с "Северным потоком", сообщило агентство KazTAG. Он подчеркнул, что КТК остается "самым актуальным маршрутом". По словам министра, иного пути экспорта нефти из Казахстана нет. И если даже построить альтернативный маршрут, на это нужны время и деньги, перенаправить большой объем нефти физически невозможно, пояснил глава Минэнерго. По его словам, даже при эскалации конфликта в Украине главной задачей власти Казахстана ставят сохранение статуса КТК. "Мы с коллегами и в Российской Федерации, и в Евросоюзе, и в США разговариваем о сохранении в рабочем состоянии КТК, для того чтобы он мог отгружать и функционировать нормально, несмотря на все происходящие события", – сказал министр.



"Эрдоган может теоретически помочь, донеся опасения Астаны до российского президента Владимира Путина, встреча с которым планируется в четверг", – сказал "НГ" завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин. По словам эксперта, те, кто подрывал "Северный поток", открыли ящик Пандоры. "Поэтому казахстанский министр, будучи прагматиком, высказывает понятную озабоченность. Его тревожит перспектива сохранности трубопровода КТК. От подрыва трубопровода пострадает не только Казахстан, но и Россия, которая является акционером КТК. Это станет также ударом и по другим акционерам – англо-американским нефтедобывающим компаниям. Они понесут основной урон. Ситуация сложная, и что может в этом случае сделать Турция, не вполне понятно", – отметил Грозин.



Эксперт напомнил, что Казахстан намерен нарастить в ближайшие пять лет добычу нефти с 80 млн т до 100 млн т. А в складывающихся условиях о подобного рода планах придется забыть, потому что строительство альтернативных маршрутов, включая Транскаспийский коридор, в ближайшее время нереально. "Это долго, дорого, и очень много проблем. Заменить КТК поставками через Каспий в азербайджанскую систему и далее на юг теоретически можно, потратив гигантское количество денег и времени, которыми республика не располагает. А значит, придется замораживать скважины. Это будет серьезный удар по бюджету. Поэтому Казахстан полагается на Эрдогана", – считает Грозин.



На Турцию рассчитывает и Россия. Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что Россия могла бы переместить утраченный объем транзита газа по "Северным потокам" в район Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб.



Эксперт напомнил, что Турция претендует на выстраивание особых отношений с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в рамках своего пантюркистского проекта. "Турция для стран Центральной Азии становится страной-гарантом. Эрдоган достаточно успешно играет роль миротворца, предлагает какие-то переговоры, в которые, видимо, и сам не очень верит, тем не менее, с одной стороны, умудряется иметь высокий уровень отношений с Западом, с другой – наращивает торговые объемы на российском и на китайском направлениях. Турция, конечно, не может стать заменой России и Китаю, но она способна стать посредником в тактическом смысле как одна из основ казахстанской многовекторности. Но не более, ибо возможности Турции ни в каком смысле несопоставимы ни с российскими, ни с китайскими, ни с западными. А так называемая тюркская общность – это ценность не практического, а сугубо теоретического и отвлеченного порядка", – полагает Андрей Грозин.



Кроме этого, Эрдоган примет участие в 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция–Казахстан, на котором будут обсуждаться связи между двумя странами от политических и экономических вопросов до военной и оборонной промышленности, культурной и гуманитарной областей. Астана и Анкара планируют увеличить объем двусторонней торговли с 3 млрд 527 млн долл. до 10 млрд долл. Правда, планы эти – на долгосрочную перспективу, поскольку крупных проектов Турция никому не предлагает. Она наращивает товарооборот со всеми странами Центральной Азии постепенно. Но, с другой стороны, перестройка мирового экономического уклада, кризис мировых логистических цепочек ставит центральноазиатские страны в неудобное положение, потому что они оказываются в транспортном и товарном тупике. Поэтому Турция, которая пока умудряется лавировать между и наращивать технический потенциал и на российском, и на китайском, и на западном направлениях, может стать некой возможностью для улучшения ситуации по ряду товарных позиций, не исключил Грозин.