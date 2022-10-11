Треугольник Россия-Иран-Монархии Залива

00:50 13.10.2022

Решение ОПЕК+ может привести к дополнительной реконфигурации сил в Евразии



11 октября Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Петербург на переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Визит состоялся сразу же после нанесения новых массированных ударов по инфраструктуре Украины в рамках проведения специальной военной операции. Кроме того, накануне в Вене состоялась встреча министров стран ОПЕК+, на которой было принято решение сократить добычу нефти, что ударило по интересам США и стран Запада. В США даже вновь заговорили о принятии законопроекта No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), который мог бы дать американскому Министерству юстиции полномочия подавать иски к участникам ОПЕК за нарушения антимонопольного законодательства. На фоне попыток установить потолок цены на российскую нефть, о чем заявляли представители неолиберального антироссийского картеля, сокращение добычи явно расстраивает их планы.



Хотя коллективный Запад на данный момент выставляет изгоем только Россию, нужно обратить внимание, что Иран и Венесуэла тоже входят в клуб сторонников многополярности, "ось добра", как называл такое сотрудничество покойный президент Венесуэлы Уго Чавес. И, похоже, что "ось добра" может пополниться новыми членами. По крайней мере, прагматический интерес к многополярности испытывают и другие государства-члены ОПЕК.



Саудовская Аравия - одно из них. Вдобавок, у руководства страны довольно натянутые отношения с США, поэтому там точно знали, что администрация Байдена будет недовольна решением снизить объемы добычи нефти. Сам Джо Байден прямо обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США: "Цена потребительской корзины растет, а не опускается. Я говорю о цене на еду. Я смог снизить цену на бензин более чем на $1,6 (за галлон), но она постепенно повышается из-за того, что только что сделали РФ и Саудовская Аравия", - сказал он, выступая на заводе Volvo Group. Стоит вспомнить, что демократы сильно возмущаются по поводу соблюдения прав человека в Саудовской Аравии, а также ищут любую возможность, чтобы наказать наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль Сауда по поводу дела убитого журналиста Хашогги.



Несмотря на такие выпады со стороны руководства США, у Саудовской Аравии есть своя мотивация по снижению добычи нефти. На фоне приближающейся рецессии и сокращающегося спроса на энергоносители Эр-Рияд стремится поддержать уровень цен на нефть в ближайшее время. Там понимают, что США вряд ли смогут помочь стабилизировать их экономику, которая пока еще довольно хрупка и неустойчива к ценовым перепадам и нуждается в большом объеме средств для программ экономического развития и диверсификации.



Предполагается, что на следующий год Саудовской Аравии будет необходима цена от 69$ до 76$ за баррель нефти, чтобы бюджет был сбалансированным. Согласно экономической программе Vision 2030, для успешного функционирования различных секторов и развития новых технологий не должно быть каких-либо сбоев. Поэтому они выстраивают свои стратегию из собственных интересов, без оглядки на США. А в Вашингтоне накануне выборов в Конгресс такое решение выглядит как заговор России и Саудовской Аравии против Демократической партии. Отсюда - и заявления Белого дома о возможности пересмотра отношений с Эр-Риядом. Даже были слышны голоса, призывающие вывести воинский контингент США из Саудовской Аравии и Эмиратов за то, что они так поступили. Уже отправлен в Сенат законопроект о приостановке поставки вооружений из США в Саудовскую Аравию в течение года.



Если это произойдет, Москва может отмечать очередную победу на Ближнем Востоке, хотя для нее не было приложено никаких усилий. Вашингтон запугивает Саудовскую Аравию и Эмираты возможной агрессией со стороны Ирана. Но в данный момент из-за масштабных беспорядков Тегеран не способен на подобные действия. Единственное, что пока еще могут делать вооруженные силы Ирана и КСИР - это время от времени наносить удары по территории иракского Курдистана, аналогично тому, как это делает Турция. При этом Иран интенсивно развивает сотрудничество с Россией, и в нефтегазовой сфере тоже.



Москва могла бы сыграть объединительную роль между ближневосточными государствами, предложив посредничество в урегулировании споров и взаимных претензий. Это дополнительно откроет путь в регион, включая Йемен, где продолжается конфликт. Что важно - эти усилия откроют путь для не-западной дипломатии. А поскольку западные методы и их деривативы (включая решения ООН) оказались провальными, есть шанс, что действия России, если они будут достаточно грамотными и последовательными, в самом деле способны привести к разрядке в этом регионе. Впрочем, поставки военной техники из России и содействие в обеспечении безопасности тоже могут входить в пакет решений со стороны Москвы для Саудовской Аравии и Эмиратов. "Поворот к Востоку" должен быть продолжен. И пусть географически этот регион вообще не является Востоком для России, но то, что указанные страны не вводили против России санкций и по ряду характеристик поступательно отдаляются от сотрудничества с Западом, указывает на благоприятный для Москвы геополитический климат.