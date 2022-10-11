Трубнейшая задача в истории. Россия ищет способ заставить ЕС покупать ее газ, - Къ

07:46 13.10.2022

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Российские власти обдумывают расширение газопроводов через Черное море в Турцию с тем, чтобы перенаправить туда поставки с взорванных труб системы "Северный поток". По словам президента РФ Владимира Путина, на границе Турции и ЕС можно было бы создать крупный газовый хаб. Аналогичный дипломатический маневр Россия уже предпринимала в 2014 году, что тогда позволило договориться с Германией о строительстве "Северного потока-2". Но в текущей ситуации, считают аналитики, европейские потребители могут не проявить заинтересованности в российском газе, тем более что для реализации плана от них потребуются значительные новые инвестиции.



Пока выглядящие сомнительными декларации о росте поставок газа из РФ в Европу через Турцию могут быть призваны скорее укрепить отношения Москвы и Стамбула



Россия готова перенаправить потоки газа из поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Турцию, сообщил президент Владимир Путин на энергетическом форуме 12 октября: "По "Турецкому потоку" транзитируется в Европу 14 млрд кубометров газа. Не такой уж большой объем, но приличный. Утраченный объем транзита по "Северным потокам" по дну Балтийского моря мы могли бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основным маршрутом поставки нашего природного газа в Европу, создав в Турции крупнейший газовый хаб".



Диверсии в сентябре вывели из строя как минимум три из четырех ниток системы газопроводов "Северный поток". Владимир Путин заявил, что "Газпром" готов поставлять газ по уцелевшей нитке В газопровода "Северный поток-2", но для этого трубу нужно сертифицировать. Власти Германии остановили процесс накануне начала военных действий на Украине. Сейчас российский газ в Европу поступает только через Украину и по "Турецкому потоку".



Состояние ниток "Северных потоков" неизвестно, поскольку оператор проекта пока не смог начать их обследование.



Тем не менее глава "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что восстановление работы "Северных потоков" может "занять годы", а быстрее, по его мнению, перенести мощности на черноморское направление.



"Турецкий поток", напрямую соединяющий Анапу с европейской частью Турции, строился три года. Алексей Миллер отметил, что газопровод "проходит только по двум экономическим зонам - России и Турции и глубина там не как на Балтике", видимо, имея в виду, что до нового газопровода диверсантам будет сложнее добраться.



Неясно, есть ли у "Газпрома" техническая возможность прокладывать такие газопроводы, поскольку завершение работы по "Северному потоку-2" российскими суднами "Академик Черский" и "Фортуна" в 2021 году проходило на значительно меньшей глубине (менее 100 м), а средняя скорость укладки была в разы ниже, чем у предыдущего подрядчика, швейцарской Allseas. Существующие нитки "Турецкого потока" прокладывала та же Allseas, привлечение которой теперь невозможно из-за санкций США на все новые экспортные газопроводы из РФ.



Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил 12 октября, что впервые услышал об этом предложении: "Нам нужно некоторые юридические, торгово-экономические вопросы, технические моменты обсудить. Думаю, предложение должно быть обсуждено, и это возможно".



Владимир Путин не в первый раз использует аргумент о возможности расширения газового сотрудничества с Турцией для того, чтобы укрепить позиции в диалоге с западноевропейскими покупателями российского газа. Так, после охлаждения отношений между РФ и Европой в 2014 году был отменен проект "Южный поток", предполагавший прокладку газопровода мощностью 64 млрд кубометров в год из России через Черное море в Болгарию и далее в Центральную Европу. Вместо этого "Газпром" решил прокладывать "Турецкий поток" напрямую в Турцию.



Однако спустя полгода Россия и Германия договорились о строительстве "Северного потока-2", после чего мощность "Турецкого потока" была сокращена вдвое, до нынешних 32 млрд кубометров. Сама Турция еще в 2015 году поднимала вопрос о создании биржевой площадки для торговли российским газом на границе с ЕС, но по настоянию "Газпрома" эти обсуждения были свернуты, а "Газпром экспорт" позднее запустил электронную торговую площадку в России для продажи газа западноевропейским клиентам с поставкой в основном по "Северному потоку".



Газ для Европы подешевел из-за погоды

Мария Белова из "Выгон Консалтинг" отмечает, что первые попытки Турции стать газовым хабом начались еще с обсуждения в конце 1980-х годов возможности транзита катарского газа через планируемый газопровод Катар-Ирак-Турция-Европа. Тогда переговоры не увенчались успехом, и Катар сделал выбор в пользу экспорта газа в форме СПГ. Сейчас у Турции есть развитая газотранспортная инфраструктура, страна стремится стать транзитером российского, азербайджанского, иранского, иракского и среднеазиатского газа.



"В случае политического интереса Европы Турция сможет предоставить ей "обезличенный" газ, но это потребует масштабных инвестиций в газопроводную инфраструктуру в ЕС в направлении "юг-север", к чему последний в силу своего не самого благоприятного экономического положения может оказаться не готов",- считает аналитик.



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По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, вряд ли страны Европы в нынешней ситуации будут готовы к увеличению закупок российского газа через Турцию: на строительство новых газопроводов потребуются годы, и останется проблема транзитных стран. Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что северное направление экспорта из РФ через Балтику выглядит логичнее: "Во-первых, основные центры спроса находятся в Северо-Западной Европе. Во-вторых, на юге в теории в будущем появится больше альтернативных источников газа - Азербайджан, Восточное Средиземноморье".



Татьяна Дятел

Газета "Коммерсантъ" №190 от 13.10.2022, стр. 1