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Кабмин Акылбека Жапарова. Кого за год успело потерять правительство Кыргызстана, - 24.kg
07:55 13.10.2022

13 октября 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сегодня исполняется год кабинету министров Акылбека Жапарова. За 12 месяцев состав обновился более чем на треть.

Часть из теперь уже бывших министров стали фигурантами уголовных дел.

Других отправили в отставку без успокаивающей формулировки "в связи с переходом на другую работу". Третьим повезло - получили новые должности. В недавнем интервью президент Садыр Жапаров, отвечая на вопрос о частых отставках членов кабмина, заявил - увольняют тех, кто не умеет работать.

24.kg напоминает, кого отстранили от должности и по какой причине.

Заставили убрать?
В апреле сменили главу МИД Руслана Казакбаева. В указе об отставке, правда, значилось "в связи с переходом на другую работу". Но новую должность он пока так и не получил.

Эксперт Нурсултан Акылбек считает, что на досрочном уходе Руслана Казакбаева настояла Москва. В пользу этой версии свидетельствует предшествующая увольнению министра агрессивная риторика в российских СМИ, лояльных Кремлю. Руслана Казакбаева, как и ряд других высокопоставленных чиновников КР, авторы статей обвинили в реверансах в сторону Запада.

"Москва надавила, чтобы министр иностранных дел ушел в отставку (Руслан Казакбаев. - Прим. 24.kg). То есть на весь мир заявляют, что полностью контролируют Кыргызстан, даже нашу кадровую политику", - сказал Нурсултан Акылбек.

Вместо Руслана Казакбаева пришел Жээнбек Кулубаев. До назначения на высокий пост он заведовал отделом внешней политики администрации президента. В прокремлевских пабликах и СМИ его тоже упрекали в симпатиях к Западу.

Глава МИД посоветовал не обращать внимания на то, что пишет желтая пресса.

Безработные и фигуранты уголовных дел
Без портфеля остался министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов. В правительстве Акылбека Жапарова он был самым молодым. Ему исполнилось 34 года. Согласно сообщению пресс-службы кабмина, Азамат Жаманкулов "ушел по собственному желанию". Но, судя по реплике президента, министра уволили потому, "что плохо работал". Как и министра энергетики и промышленности Доскула Бекмурзаева и главу Минобраза Алмазбека Бейшеналиева. Последние еще и стали фигурантами уголовных дел.

Генпрокуратура сообщала о возбужденных двух уголовных делах в отношении Доскула Бекмурзаева. Одно касается отправки за счет бюджета в заграничные командировки сотрудников, которые не были специалистами в соответствующей отрасли. Второе дело возбудили из-за ремонта оздоровительного комплекса "Теплые ключи". Сам экс-чиновник связывает уголовные дела с тем, что глава надзорного органа сам хочет продавать счетчики.

Что касается Алмазбека Бейшеналиева, то его подозревают в получении взятки в $100 тысяч за зачисление иностранных студентов. 28 сентября его поймали с поличным, $37,5 тысячи он уже вернул в пользу государства.

От решетки этот жест бывшего чиновника не спас. Первомайский районный суд Бишкека отправил бывшего министра под стражу в СИЗО ГКНБ.

Успел побывать в камере и экс-министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Он запомнился тем, что предложил лечить коронавирус смертельно опасным иссык-кульским корнем.

Непонятное средство не прошло ни регистрацию, ни клинические испытания. Рецепт "чудотворного отвара" якобы предложил президент страны. Алымкадыр Бейшеналиев в прямом эфире пил этот отвар. Благо медики отказались применять подобные сомнительные методы.

Но уголовное дело возбудили в отношении Алымкадыра Бейшеналиева не за пропаганду антинаучных способов лечения заболевания.

Его задержали в начале июня. Генпрокуратура сообщала, что Алымкадыр Бейшеналиев в 2021 году безосновательно купил 2 миллиона 460 тысяч доз вакцины. Деньги перечислили на оффшорные счета. Государству причинен ущерб на 1 миллиард 581 миллион 474 тысячи 315 сомов. Всего в отношении чиновника возбудили семь уголовных дел.

Одно - по статье о коррупции, два - о вымогательстве взятки, четыре - по статьям о злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.

В августе уголовное дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Однако в Минздрав Алымкадыр Бейшеналиев не вернулся. Он получил место директора реабилитационного центра "Алтын балалык".

Кресла глав Минздрава, Минэнерго, Минобразования и Министерства культуры долго не пустовали. Министром здравоохранения стала бывший член ЦИК Гулнара Баатырова, главой Минэнерго - Таалайбек Ибраев, министром культуры, информации, спорта и молодежной политики - Алтынбек Максутов, министром образования - Уланбек Мамбетакунов.

С формулировкой "освобожден по собственному желанию" уволен Эркинбек Осоев. Как Азамат Жаманкулов и Доскул Бекмурзаев, он считался в кабмине Акылбека Жапарова "долгожителем". Поскольку продержался на посту министра без малого год. Новым главой Минтранса стал Тилек Текебаев.

"Новенькие" замы
Девять месяцев в должности первого заместителя главы кабмина пробыл Арзыбек Кожошев. Его отставка не породила слухов и домыслов. В скандалах тоже не был замечен.

Арзыбек Кожошев стал министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии.

Портфель первого заместителя председателя кабинета министров достался Адылбеку Касымалиеву. Онработал в Налоговой службе, Министерстве финансов, министром экономики при Алмазбеке Атамбаеве, министром финансов при Сооронбае Жээнбекове. С мая 2021 года был заместителем руководителя администрации президента.

Но первым из руководящего звена кабмина ушел Азиз Аалиев. Его отправили в Кыргызско-Узбекский фонд развития. А кресло заместителя главы кабмина занял Бакыт Торобаев. До прихода в исполнительную власть он был лидером парламентской провластной фракции "Ата Журт Кыргызстан".

По итогу - одобрям-с
Кыргызстанцы уже привыкли к постоянным кадровым рокировкам. Отставками и отправкой высокопоставленных чиновников на нары по обвинению в коррупции, злоупотреблении или получении взятки никого не удивишь.

На следующей неделе перед депутатами будет держать ответ Акылбек Жапаров.

Удовлетворит ли отчет главы кабмина нардепов - вопрос открытый. По Конституции Жогорку Кенеш не может выразить вотум недоверия председателю кабинета. Парламентариям позволено только задавать вопросы и критиковать. Но при голосовании, по традиции, даже самые непримиримые, казалось бы, оппоненты поддерживают обруганных ими же чиновников.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665636900


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