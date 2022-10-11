В школы Кыргызстана поэтапно вводят предмет "История религий"

08:05 13.10.2022

13 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

История религий. В школы поступили учебники только на кыргызском языке



В школы Кыргызстана поступили учебники по истории религий для 9-го класса только на государственном языке. Информацию подтвердил на пресс-конференции заведующий сектором книгоиздания МОиН Самат Тоялиев.



По его словам, всего будет отпечатано более 120 тысяч учебников по истории религий для 9-х классов.



"Из них более 72,5 тысячи на кыргызском языке уже выпущены и доставлены в школы. Книги на других языках обучения сейчас тиражируются. Планируем их раздать до конца месяца", - сказал Самат Тоялиев.



Напомним, указ о введении в школьную программу с 2022-2023 учебного года предмета "История развития религий" подписан президентом Садыром Жапаровым 8 июня.



Согласно документу, новый предмет в этом учебном году вводится для учеников 9-х классов во всех школах, независимо от формы собственности. Министерству образования и науки поручено обеспечить поэтапное внедрение этого предмета для учащихся 7-8-х классов.