Кому и для чего нужны фейки о "миллионах российских беженцев" в Казахстане? - Е.Ким

08:22 13.10.2022

13 октября 2022 |

Казахстанский экономист опроверг домыслы и слухи о том, что из-за массового приезда российских граждан местные жители останутся без работы.

ЕВГЕНИЯ КИМ, 13 октября 2022, Панические настроения, которые намеренно или по незнанию разгоняют пользователи социальных сетей и СМИ, не имеют к реальности никакого отношения. Все прибывшие в Казахстан граждане России посчитаны, и их не так уж и много. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов.



ИА REGNUM: Создают ли дополнительную нагрузку на экономику Казахстана граждане России, которые приехали в страну после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года?



Айдархан Кусаинов: Давайте для начала поймем - а есть ли проблема вообще? Разгоны негатива в социальных сетях о том, что в Казахстан устремился неимоверный вал людей из России, меня не интересует. Это абсолютно неверная картина.



ИА REGNUM: Что происходит на самом деле?



Айдархан Кусаинов: Никакого наплыва нет. Несколько раз государственные органы официально озвучивали статистику. В Казахстан приехали 1,66 миллиона граждан России. Уехали 1,64 млн человек. Уже и Комитет национальной безопасности об этом говорил, и Минтруда и пограничники. Последние доложили, что пункты пропуска работают в обычном режиме. Эту информацию почему-то старательно игнорируют.



"Многомиллионная" толпа россиян, которые массово переезжают в Казахстан, существует только в информационном пространстве. Но обсуждение этой темы в социальных сетях и СМИ является интересным индикатором ситуации.



В России активно разгоняют эту тему так называемые "либералы-патриоты", которые в рамках антироссийской и антиказахстанской истерии сыплют прогнозами и фактами, которые не пересекаются с реальностью.



Истерика в либеральных пабликах и группах разгоняется для решения нескольких задач. Первая - показать, "как в России все плохо" и как "люди бегут из страны". Вторая - повлиять на определенные слои казахстанского общества, чтобы они начали паниковать и требовать закрыть границу.



Одновременно с такими паническими настроениями распространялись и другая информация. Когда только граждане России приехали в Казахстан, их назвали беженцами. После объявления частичной мобилизации в России по соцсетям стали рассылаться сообщения о том, что иностранцам достаточно пересечь границу с Казахстаном, и "их бесплатно расселят, накормят", и призывы о необходимости принять братских беженцев. Даже стали собирать деньги на помощь "обездоленным россиянам". Меня это очень удивило.



ИА REGNUM: Почему?



Айдархан Кусаинов: Нужно называть вещи своими именами. Приехавшие в Казахстан - не беженцы. Это уклонисты. Я не против помощи нуждающимся, но приехавших из России в Казахстан очень условно и с большой натяжкой можно отнести к этой категории.



Вы спрашиваете по поводу влияния россиян на наш рынок. Нет никакого влияния, условные 20−30 тысяч человек не могут глобально повлиять на экономику Казахстана.



Еще раз. Было две волны приезжающих в Казахстан граждан России. Первая - после 24 февраля (начало специальной операции). Эти люди из Казахстана уже уехали. Вторая - после объявления частичной мобилизации в России в сентябре. Так вот те, кто не уехал и сейчас живет в Алма-Ате, снимают жилье в "золотом квадрате" города. Те, кого видели и с кем разговаривали, отовариваются в дорогих бутиках и ходят по кафе. Это либеральная тусовка, которая к беженцам не относится. Это первая группа людей.



Вторая группа так называемых "беженцев" - это уклонисты. Они живут на деньги родителей, которые, работая в России, продолжают помогать своим детям. Некоторые приехали со своей работой. Среди них есть айтишники. Они сидят в кафе с ноутбуками и продолжают работать удаленно. У них нормальные зарплаты.



Поэтому тема про то, что приедут россияне и отберут у нас работу, - еще одно заблуждение, которое разгоняют по СМИ и социальным сетям в Казахстане. Смотрите на статистику, проверяйте факты и не повторяйте глупости. Иначе вы распространяете фейки и создаете альтернативную реальность. Повторюсь, массовый исход беженцев из России - это полная чушь и бред.



ИА REGNUM: А как же программы, которые разрабатывает правительство Казахстана для привлечения специалистов из России, например, в IT-сферу страны?



Айдархан Кусаинов: А это уже альтернативная реальность правительства. Всем понятно, что никто никаких заводов в Казахстан релоцировать не будет. Это очередные глупости.



Во-первых, в Казахстане нет экономических условий для этого. Во-вторых, крутые специалисты у нас не останутся. Экономики нет, производства тоже. Значит, и делать нечего.



Истории про то, что вот-вот из России приедут суперспециалисты и зайдут классные инвестиции - тоже из области фантастики. Факты говорят об обратном - рост ВВП замедляется, инфляция бешеная, а скоро вообще возможна девальвация. Все то, о чем я говорил совсем недавно. Может быть, поэтому на приезде иностранцев в Казахстан пытаются сделать пиар светлого будущего страны, наступление которого пока не предвидится.



13 октября 2022

Евгения Ким