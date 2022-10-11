 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Впервые в истории. иранский мото-дрон "Герань-Шахид" сбил в небе МиГ-29 ВВС Украины
08:28 13.10.2022

‼️🇺🇦☠️ Украинский истребитель Миг-29 впервые в истории пал в неравном бою с иранским "шахидом"😁
Только мы сообщили, что для борьбы с дронами "Шахид-136" ВВС Украины подняли истребитель в небо над Винницей, пришло известие - Миг-29 упал при попытке сбить дрон.
🇮🇷 Наверно это первый случай в истории, когда беспилотник-камикадзе записал на свой счет боевой самолет врага 😂
t.me/RVvoenkor
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/28949

Источник - rusvesna.su
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