Впервые в истории. иранский мото-дрон "Герань-Шахид" сбил в небе МиГ-29 ВВС Украины

08:28 13.10.2022

‼️🇺🇦☠️ Украинский истребитель Миг-29 впервые в истории пал в неравном бою с иранским "шахидом"😁

Только мы сообщили, что для борьбы с дронами "Шахид-136" ВВС Украины подняли истребитель в небо над Винницей, пришло известие - Миг-29 упал при попытке сбить дрон.

🇮🇷 Наверно это первый случай в истории, когда беспилотник-камикадзе записал на свой счет боевой самолет врага 😂

t.me/RVvoenkor

t.me/RVvoenkor

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