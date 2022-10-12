Приток денежных переводов в Таджикистан упал на 10%

09:20 13.10.2022

12 октября 22



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Это привело к замедлению розничной торговли в стране почти в два раза.



Объем денежных переводов в Таджикистан за первые пять месяцев текущего года сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в опубликованном Азиатским банком развития "Обновленном обзоре развития Азии 2022".



Авторы отмечают, что сокращение притока денежных переводов замедлил рост розничной торговли в республике с 17,1% до 9,3%.



Также снижение объема денежных переводов, по данным специалистов АБР, негативно повлиял на оборот внутреннего рынка услуг страны, рост которого замедлился с 16,5% до 12,8%.



Ранее в апреле этого года аналитики АБР прогнозировали сокращение притока денежных переводов трудовых мигрантов в Таджикистан в текущем году на 50%.



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Обосновывали они свой прогноз экономическими санкциями против России, которые приводят к сокращению рабочих мест и, следовательно, возвращением части трудовых мигрантов на родину.



Авторы обзора констатируют, что сокращение притока денежных переводов значительно уменьшает объем потребления, так как большая часть этих денег семьями мигрантов используется для оплаты товаров и услуг.



До этого, в начале марта, экономисты Всемирного банка предрекали сокращение денежных переводов в Таджикистан в текущем году на уровне 22%. Объясняли они свои прогнозы "спадом экономической активности в России и ослаблением рубля по отношению к доллару США".



Между тем, в конце сентября гендиректор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков заявил о высоком риске сокращения денежных переводов таджикских трудовых мигрантов из России из-за объявленной российским руководством "частичной мобилизации".



Жуков пояснил, что возвращение большого числа таджикских мигрантов с российским гражданством на родину негативно отразится на притоке денежных переводов в республику.



Он отметил, что на территории России проживает и работает более 1 миллиона граждан Таджикистана, из которых примерно 200 тысяч человек имеют двойное гражданство.



Отметим, что таджикские власти отказываются предоставлять представителям СМИ данные по денежным переводам, хотя никаких законодательных ограничений в этом вопросе не существует.



Ранее эти сведения таджикские СМИ получали на сайте Центробанка России. Однако после начала российско-украинского конфликта регулятор РФ воздерживается от публикации таких данных. О причинах и сроках приостановления публикации данных не сообщается.



Данные по трансграничным переводам Центробанк России публиковал ежеквартально. Последние такие данные на сайте ЦБ РФ были размещены во второй половине марта (сведения по итогам 2021 года).



Общая сумма денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в 2021 году составила $1,8 млрд., что на 3,4% больше, чем в 2020 году.



Более 76% этих переводов осуществлялись гражданами Таджикистана, а около четверти – гражданами России и/или лицами, проживающими в РФ с видом на жительство. В общем объеме этих средств 94,3% составляли рубли, 5,6% – доллары и 0,1% – евро.