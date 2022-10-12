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|КазЦИК "зарезал" лишних кандидатов в президенты - нету опыта госслужбы
09:31 13.10.2022
Центральная избирательная комиссия Казахстана отказала в регистрации главе Союза строителей Казахстана Талгату Ергалиеву, кандидату от объединения оралманов Хайрулле Габжалилову и кандидату от РОО "Практическая психология" Фатиме Бизаковой.
ЦИК сообщила, что кандидаты не соответствует требованиям.
Хайрулла Габжалилов не является гражданином Казахстана по рождению, не имеет опыта работы на госслужбе.
Для выдвижения в президенты опыт работы на госслужбе должен составлять не менее пяти лет. У Талгата Ергалиева опыт – три с половиной года.
Фатима Бизакова не имеет опыта работы на госслужбе.
Также 12 октября объединение "Мұқалмас" через суд требует признать недействительным выдвижение Нуржана Альтаева.
Нуржан Альтаев баллотируется от республиканского общественного объединения "Мұқалмас". В день подачи его документов в ЦИК также поступило заявление о фальсификации протокола заседания РОО, на котором был выдвинут кандидат на досрочные президентские выборы. Как выяснилось, аналогичное заявление было подано в суд.
20 ноября состоятся внеочередные выборы президента Казахстана.