Аркадаг написал 14-й том своей энциклопедии "Лекарственные растения Туркменистана"

09:37 13.10.2022

Президент С.Бердымухамедов представил написанную его отцом 14-ю книгу многотомника о лекарственных растениях

Редакция

11 октября 2022



14-ю книгу многотомника Гурбангулы Бердымухамедова "Лекарственные растения Туркменистана" презентовал президент Сердар Бердымухамедов на заседании кабмина 10 октября, сообщает госинформагентство ТДХ.



В этот день в стране ежегодно отмечается День работников здравоохранения и медицинской промышленности. Традиционно, каждый год экс-президент презентует на этот праздник очередной том своего труда.



На заседании глава государства сообщил, что книгу вручат всем членам Кабинета Министров.



Президент Сердар Бердымухамедов также подписал Указ о награждении государственными наградами особо отличившихся работников системы здравоохранения.



Рецепты отваров и чаев, описанных в книге, врачи и государственные СМИ регулярно рекомендуют для лечения и профилактики различных заболеваний. Ранее объявлялось, что дым гармалы, корень солодки и лапшу с перцем (унаш), также описанные в справочнике, следует использовать для профилактики коронавируса.



В общей сложности, по подсчетам "Хроники Туркменистана", это 59-я книга (включая предыдущие тома сборника о лекарственных растениях), написанная Гурбангулы Бердымухамедовым. Свою предыдущую книгу "Электроэнергетическая мощь Туркменистана" он представил менее месяца назад, 21 сентября.