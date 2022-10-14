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Второе дыхание. Компартия Китая накануне ХХ съезда, - Юрий Тавровский
10:24 13.10.2022

Второе дыхание. Компартия Китая накануне ХХ съезда
Юрий Тавровский
14.10.22

Важнейшее значение для будущего китайской нации будет иметь ХХ съезд Коммунистической партии Китая. Его участники не только подведут итоги развития Китая после XIX съезда в 2017 году, которое проходило в неблагоприятных условиях вспышки пандемии COVID-19 и развязанной США холодной войны. 2296 посланцев стомиллионного авангарда китайского народа обсудят предложения и примут решения по ключевым направлениям и темпам дальнейшего движения к "великому возрождению китайской нации".

ХХ съезд КПК будет иметь большое значение для сторонников социализма во всем мире. КПК, самая большая в мире политическая партия, самим своим существованием и тем более своими зримыми успехами доказала живучесть и перспективность глобального "великого красного проекта".

Знамена компартии за 100 лет не утратили свой изначальный цвет, коммунисты не изменили первоначальным целям. Коллективная мудрость партии и интеллект ее руководителя Си Цзиньпина позволили открыть второе дыхание теории "социализма с китайской спецификой", развить ее в "социализм с китайской спецификой новой эпохи" и построить по этим чертежам высокоэффективный экономический двигатель развития нации.

Председатель Си Цзиньпин стал ведущим современным теоретиком социализма. Достаточно вчитаться в его ключевые статьи и выступления, собранные в четырех книгах "О государственном управлении". В вышедшем недавно четвертом томе мы находим крупнейший теоретический прорыв. Выступая 1 июля 2021 года на торжествах по случаю столетия КПК, председатель Си Цзиньпин сказал: "На основе продолжения и развития социализма с китайской спецификой, содействия скоординированному развитию материальной, политической, духовной культуры, а также цивилизованности общества и экологической цивилизации мы сформировали новую китайскую модель модернизации и создали новую форму человеческой цивилизации".

Несколькими днями позже, уже на Всемирном саммите политических партий, Си Цзиньпин сделал важное уточнение: "Не существует общеупотребимой формулы модернизации, и страны должны искать оптимальные решения. Со своей стороны Компартия Китая готова обмениваться и делиться опытом с политическими партиями всех стран…"

К числу теоретических находок Си Цзиньпина, безусловно, относятся концепция "сообщества единой судьбы человечества", инициатива "Пояс и путь", глобальная инициатива развития и глобальная инициатива безопасности, а также концепция "общего процветания Поднебесной".

Накануне съезда в главном теоретическом журнале ЦК КПК "Цюши" вышла статья председателя Си, в которой делается акцент на "общее процветание". Эта концепция стала активно пропагандироваться с прошлого года. Ее практическими проявлениями стали "добровольные" миллиардные вклады крупнейших частных компаний в благотворительные фонды, резкое сокращение платных школ дополнительного обучения как символа социального неравенства, отлучение от прибыльных выступлений на телевидении артистов "нетрадиционных норм". Экономические проблемы и локдауны в крупных городах усилили социальную напряженность, и пропаганда "общего процветания" как непреходящей ценности социализма заметно поутихла. Однако последние выступления Си Цзиньпина и других видных деятелей КПК дают основание предполагать, что этот тезис будет развит на ХХ съезде и затем положен в основу практической деятельности правящей партии.

Для России теоретические находки Си Цзиньпина имеют немалое значение. Страна находится в состоянии турбулентности и нуждается в дорожных картах дальнейшего развития. Все яснее становится тупиковость либерально-капиталистического пути, который был навязан России после распада Советского Союза. Все сильнее интерес новых поколений к положительным аспектам развития в советский период, к идеям социализма. Распространению в нашей стране столь необходимой информации об успехах Китая под руководством компартии мешает остаточное влияние прозападной интеллигенции в СМИ, научном и экспертном сообществах, а также в управленческих структурах. Однако в условиях укрепления российско-китайского стратегического партнерства все больше простых русских людей, а также здравомыслящих представителей элиты с надеждой смотрят на Восток.

В России, пусть даже с некоторым запозданием, по достоинству оценили эффективность стратегии контроля эпидемии COVID-19 с продолжением экономического и социального развития. Эти проблемы до сих пор стоят перед нашим обществом.

В нашей стране далеко не все знают о великом достижении китайской компартии – искоренении абсолютной нищеты. Информация об этом широко не распространяется по понятной причине: до сих пор 11% нашего населения живет ниже официального уровня бедности.

Также у нас еще недостаточно изучен опыт системной борьбы за чистоту управленческих структур и искоренение коррупции, применяемый КПК в последние годы. Доступная информация получает полное одобрение общественности, но вызывает отторжение многочисленных коррупционеров разного уровня.

В России в условиях ужесточения натиска США и коллективного Запада быстро растет интерес к опыту и технологиям КПК, позволяющим добиться мобилизации нации в условиях развязанной США торговой войны, попыток организации цветных революций, провоцирования сил сепаратизма. Укрепление стратегического партнерства с Китаем рассматривается подавляющим большинством русского народа как продолжение традиций взаимовыручки во времена японской агрессии, Второй мировой войны, Корейской войны.

В попытках сохранить глобальную гегемонию США создали два фронта холодной войны – западный и восточный, против России и против Китая. Только совпадение интересов национальной безопасности и координация необходимых мер наших двух стран позволяет избежать противостояния с коллективным Западом один на один, а народам всего мира дает шанс избежать глобальной ядерной войны.

Сложившаяся в разных частях планеты ситуация объективно делает Китай первопроходцем новых экономических и социальных процессов в неизведанных и неспокойных водах. Предстоящий ХХ съезд КПК даст трезвую оценку обстановки в Китае и глобальных процессов, утвердит дорожную карту развития на следующие 5 лет. Этот отрезок пути к цели великого возрождения китайской нации вряд ли будет легким. Потребуется дальнейшая мобилизация стомиллионной партии вокруг ЦК КПК и его "ядра" – Си Цзиньпина. Потребуется объединить всех, кого можно, на противостояние с силами гегемонизма, экспансионизма и войны.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1665645840


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