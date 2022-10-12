Раздавить "Клооп,а"! КырПарламент снова борется с неугодными СМИ

10:30 13.10.2022

В ЖК начался сбор подписей за закрытие "Клооп", "Азаттык" и Kaktus.mediа

12 октября 2022 - Карыпбай кызы Толгонай



В ЖК начался сбор подписей за закрытие "Клооп", "Азаттык" и Kaktus.mediа



Депутат Надира Нарматова собирает подписи за закрытие изданий "Клооп", "Азаттык" и Kaktus Media.. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Дастан Бекешев.



По его словам, Нарматова готовит соответствующее обращение к президенту Садыру Жапарову. Она требует закрыть "Клооп", "Азаттык" и Kaktus.media.