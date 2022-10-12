Раздавить "Клооп,а"! КырПарламент снова борется с неугодными СМИ

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10:30 13.10.2022
В ЖК начался сбор подписей за закрытие "Клооп", "Азаттык" и Kaktus.mediа
12 октября 2022 - Карыпбай кызы Толгонай
В ЖК начался сбор подписей за закрытие "Клооп", "Азаттык" и Kaktus.mediа
Депутат Надира Нарматова собирает подписи за закрытие изданий "Клооп", "Азаттык" и Kaktus Media.. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Дастан Бекешев.
По его словам, Нарматова готовит соответствующее обращение к президенту Садыру Жапарову. Она требует закрыть "Клооп", "Азаттык" и Kaktus.media.