США будут воевать Украиной пока им не..., - Антун Роша

12:16 13.10.2022 Advance

Хорватия



Обращение к последним посредникам, прежде чем будет слишком поздно. Спасут ли Эрдоган, Орбан, Трамп и Маск мир?

Advance: переговоры о мире на Украине России следует вести с США



Украина будет воевать столько, сколько США будут снабжать ее оружием, пишет Advance. Киев не тот субъект, который что-то решает сам, поэтому диалог о мире следует вести России и США. Однако посредников для диалога двух сторон остается мало.



Антун Роша



Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил сегодня в интервью СМИ, что, "к сожалению, стороны отстранились от дипломатии", комментируя эскалацию конфликта на Украине. Под дипломатией он подразумевает встречу украинских и российских представителей в Стамбуле в марте текущего года.



Но тот март был уже давно, еще в самом начале военных действий. Тогда еще было непонятно, в каком направлении будет развиваться вооруженный конфликт, а точнее все еще оставалась надежда на то, что он останется короткой стычкой, которую урегулирует международная дипломатия. К сожалению, этого не произошло, и сам вооруженный конфликт разрастается все больше и больше.



Тем не менее остается надежда, что он не перерастет в полномасштабную войну, которая может закончиться только поражением одной из сторон. Посредников мало, но они еще есть. Турция по-прежнему видит себя важным фактором в этом вопросе. Как сообщают источники, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретятся на этой неделе, а в турецком МИДе также заявили: "Необходимо заключить перемирие, и чем раньше, тем лучше. По мере того как вооруженный конфликт на Украине продолжается, ситуация все больше обостряется и осложняется".



Чавушоглу не сказал, что можно сделать для возобновления мирного процесса, но подчеркнул, что российский ракетный удар "поставил под угрозу дипломатические усилия".



Можно спросить: а о каких дипломатических усилиях идет речь? Ведь дипломатия, судя по всему, в глазах многих уже вообще бессильна (только если что-то важное не происходит в тени). Турция преподносит себя как относительно нейтрального игрока, который все еще поддерживает постоянный контакт с Владимиром Путиным, однако ее мнимые усилия не приносят результатов. Для начала Турция, если уж она питает такие амбиции, должна откровенно сказать, кто чинит основные препятствия - российская или украинская сторона? Или они обе одинаково не заинтересованы в мирном процессе?



Если оценивать публичные заявления, то только Россия упоминает дипломатию, утверждая, что украинские союзники, прежде всего США, "не позволяют" Украине и думать о мирных переговорах. Возможно, так оно и есть, но, возможно, это делается не прямо, а опосредованно. В любом случае, ясно, что Киев не захочет переговоров, если США обещают ему почти бесконечные денежные вливания и оружие в любом количестве. Джо Байден точно не видит тут проблемы: американская оборонная промышленность довольна. Для нее это источник отличных заработков. А граждане, по крайней мере согласно опросам, в целом поддерживают американскую помощь Украине в виде поставок оружия.



Итак, Россия говорит о дипломатическом пути, а Украина все решительнее его отвергает. Украинский президент Владимир Зеленский даже подписал указ, которым запретил любые переговоры с Российской Федерацией, пока ею управляет Владимир Путин.



Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сегодня подтвердил, что Владимир Путин вскоре встретится с Реджепом Эрдоган в столице Казахстана. Кремль намекает, что одной из тем могут стать и возможные переговоры между Россией и Западом. Однако основная цель визита в Астану на этот раз другая, поскольку там запланирован региональный саммит. В прошлом месяце Владимир Путин и Реджеп Эрдоган уже встречались на полях другого саммита, Шанхайской организации сотрудничества, а теперь они поедут на Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).



Понятно, что центральной темой переговоров Путина с Эрдоганом все же будет ситуация на Украине, и в этом нет никаких сомнений. Есть ли какая-то конкретная повестка, мы вскоре узнаем, но и без того означенная позиция Турции сейчас важна. Она, будучи членом Североатлантического альянса, напрямую общается с Москвой, и это одна из последних линий коммуникации в момент, когда конфликт становится все опаснее.



К другим игрокам, которые могли бы выступить в роли посредника, конечно, относится венгерский премьер Виктор Орбан, который поддерживает хорошие отношения с Владимиром Путиным. Судя по всему, эти отношения сохранились, несмотря на вооруженный конфликт на Украине.



То, что сегодня сказал Виктор Орбан, очень примечательно. Дело в том, что он назвал Дональда Трампа тем человеком, который мог бы положить конец боям на Украине.



Выступая на конференции в Берлине, Виктор Орбан сказал, что мирные переговоры нельзя проводить между украинцами и русскими. За стол переговоров должны сесть представители США и России. По мнению Виктора Орбана, с американской стороны переговоры должен вести Дональд Трамп. "У украинцев бесконечные ресурсы, так как они все получают от американцев. Военная поддержка США позволяет Украине продолжать воевать. Поэтому американцы должны договориться с русскими. Тогда война закончится", - сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, добавив, что "те, кто считает, что эта война закончится украино-российскими переговорами, живет в параллельной реальности".



Но Виктор Орбан считает, что американский президент Джо Байден не тот человек, который должен вести переговоры, так как Байден "слишком далеко зашел" в своих обвинениях в адрес Владимира Путина. Я напомню, Джо Байден назвал Владимира Путина "военным преступником".



"Это очень осложнило бы Байдену заключение мира. Пусть это прозвучит жестоко, надежда на мир зовется Дональд Трамп", - подчеркнул венгерский премьер-министр.



На самом деле предложение интересное и могло бы принести пользу при условии, что нечто подобное допустили бы. Ведь, как отметил сам Виктор Орбан, Украина будет воевать столько, сколько США будут снабжать ее оружием. Если нынешние власти США заинтересованы в ослаблении, проигрыше, а может, и крахе России, то они не позволят никаких переговоров. Действительно если исходить из того, что США действуют через Зеленского, то совершенно ясно, что Вашингтон сегодня не думает о мире и дипломатии!



Несмотря на это, хорошо, что высказываются хоть какие-то мирные идеи, поскольку альтернатива им - только полномасштабная война, которая может легко выйти за пределы Украины.



Список невелик, но он еще не закончился. Самый богатый человек в мире, Илон Маск недавно тоже вмешался, выступив в роли возможного мирного посредника. В "Твиттере" он изложил план, согласно которому Крым остался бы российским, а в недавно аннексированных регионах повторились бы референдумы, но уже под наблюдением ООН. Также, по мысли Маска, Украина обязалась бы сохранять нейтральный статус, то есть отказалась бы от вступления в НАТО. Маск отметил, что, вероятно, это единственный шанс на мир, так как в противном случае все, по-видимому, кончится так же, только жертв будет намного больше. Киев ожидаемо резко осудил Илона Маска, хотя ранее тот помогал Украине улучшить качество интернета благодаря его спутниковому сервису Starlink.



Теперь появилась информация о том, что Илон Маск, прежде чем высказать подобные идеи, лично беседовал с российским президентом Владимиром Путиным. Маск опровергает эти слухи, утверждая, что с Владимиром Путиным он разговаривал всего один раз еще 18 месяцев назад, то есть задолго до начала вооруженного конфликта. Я только напомню, откуда взялись данные о недавнем разговоре между Илоном Маском и Владимиром Путиным. Информацию обнародовал глава консалтинговой организации, специализирующейся на вопросах политики и безопасности, Eurasia GroupИэн Бреммер. Это весьма неоднозначная фигура, он и раньше делал необоснованные заявления.



Итак, если бы была воля, можно было бы организовать группу, которая выступала бы в роли посредника между противоборствующими сторонами. Ясно, что посредничество это должно касаться линии Москва - Вашингтон, поскольку Киев не тот субъект, который что-то решал бы на переговорах. Теперь стоит один единственный вопрос, кто и сколько готов обсуждать. Похоже, Россия хочет нанести украинской стороне большой урон, разрушая ее критическую инфраструктуру, что может заставить противника согласиться на переговоры. Можно сказать, что это оптимистичный сценарий, но всегда есть и другой: дипломатия не принесет плодов, и ситуация обострится во всех сферах еще больше. Но если когда-нибудь и найдется место диалогу, останется очень мало тех, кто сможет выступить в роли посредника. Возможно, их круг ограничивается людьми, упомянутыми в этой статье! Не будет преувеличением сказать, что судьба мира сегодня зависит от Реджепа Эрдогана, Виктора Орбана, а также, возможно, от Дональда Трампа или даже от специфического Маска!



Комментарии читателей:



mzmattias

Россия должна продолжать удары по Украине, действуя умно и жестко, прежде чем поступит новое вооружение. Других вариантов при нынешней власти на Украине не остается. США должны сесть за стол переговоров с Россией как с равноправным партнером в Европе.



davor55

Если Дональд Трамп - последний шанс на мир, то у нас серьезные проблемы… Я вижу шанс на мир только в частичном или полном роспуске Североатлантического альянса. Орбан тоже может предложить выход Венгрии из лагеря НАТО, если он так ратует за мир.



Korisnik19949

А к каким переговорам призывает Россия? Ее условия – присоединение территорий, новая власть… Это призыв к капитуляции, а не к переговорам…



coolboxgames

Даже по прошествии 30 лет войны наступал мир. Как после ночи приходит день, так и мир приходит после войны. Вопрос только в том, сколько продлится эта ночь? Источник - ИноСМИ

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