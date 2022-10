США отомстят саудитам за дружбу с Путиным, - Хуаньцю шибао

12:31 13.10.2022

Хуаньцю шибао

Китай



Американский сенатор, недовольный решением ОПЕК+ сократить добычу нефти, заявил, что Вашингтон отомстит Саудовской Аравии!



Хуаньцю шибао: США пригрозили Эр-Рияду заморозкой сотрудничества за поддержку России



Политики призывают Вашингтон заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, сообщает "Хуаньцю шибао". Для США это сигнал о том, что Ближний Восток принял сторону России в конфликте на Украине, хотя на самом деле он лишь отстаивает свои интересы.



10 октября председатель сенатского комитета США по международным отношениям Боб Менендес пообещал заблокировать продажи американского оружия Саудовской Аравии и призвал администрацию Джо Байдена "немедленно заморозить" все сотрудничество между Вашингтоном и Эр-Риядом. Информационное агентство Associated Press сообщило, что это был один из самых решительных ответов Соединенных Штатов на сокращение добычи нефти странами ОПЕК+. Однако эксперты считают, что государства вряд ли полностью "разорвут отношения".



"С нас достаточно". Согласно отчету The Hill от 10 октября, Менендес выступил с заявлением, в котором говорится, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти означает, что Саудовская Аравия "решила поддержать" Россию. "Соединенные Штаты должны немедленно заморозить все аспекты нашего сотрудничества с Саудовской Аравией, включая любую продажу оружия и сотрудничество в области безопасности, помимо тех, что абсолютно необходимо для защиты американского персонала и интересов, - указано в заявлении. - Я не дам „зеленый свет" никакому сотрудничеству с Эр-Риядом, пока королевство не пересмотрит свою позицию по вопросу ситуации на Украине". Менендес, который возглавляет сенатский комитет по международным отношениям, имеет право вето на продажу оружия иностранным государствам, да и сам конгресс в целом может проголосовать за приостановку определенных сделок по американскому вооружению.



По сообщению Politico, Соединенные Штаты ранее призывали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти, чтобы увеличить мировые поставки и снизить цены на черное золоте на Западе. Тем не менее 5 октября на 33-ей министерской встрече страны ОПЕК+ приняли решение о сокращении общей добычи нефти с ноября на два миллиона баррелей в сутки. Как только эта новость была обнародована, она вызвала глубокое возмущение в политических кругах Вашингтона, демократы конгресса призвали к переоценке американо-саудовского партнерства. Сенатор Берни Сандерс настаивал на том, чтобы вывести из королевства войска США, а член палаты представителей Рубен Гальего предложил отозвать развернутые там системы противоракетной обороны Patriot. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что принял к рассмотрению всевозможные законодательные рычаги, в том числе антикартельный законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит министерству юстиции США подать в суд на страны ОПЕК за "взвинчивание цен", а затем конфисковать их активы в Америке, чтобы покрыть убытки.



Британская газета Guardian написала 10 октября, что "жесткие слова" Менендеса показали, что политика Вашингтона в отношении Эр-Рияда может претерпеть серьезные изменения. По мнению американских СМИ, учитывая ключевую роль сенатора во внешнеполитическом законодательстве, его замечания увеличивают вероятность того, что конгресс примет ответные меры после ноябрьских промежуточных выборов. Средства массовой информации Ближнего Востока предупредили, что любые возможные действия против ОПЕК+ в лице Саудовской Аравии могут усилить решимость последней сократить добычу нефти, а это в свою очередь увеличит волатильность международного энергетического рынка и усложнит ситуацию в регионе.



По словам Лю Чжунминя, профессора Ближневосточного института Шанхайского университета иностранных языков, маловероятно, что Соединенные Штаты заморозят все сотрудничество с Саудовской Аравией, но они могут приостановить конкретные проекты по продаже вооружения на определенный период. Лю Чжунминь подчеркнул, что резкие высказывания Менендеса, члена Демократической партии США, связаны не только с нынешним отказом Эр-Рияда активно сотрудничать с Вашингтоном по вопросу введения антироссийских санкций, но и со скрытыми конфликтами между двумя государствами в последние годы, а также с предстоящими промежуточными выборами в США. Несомненно одно - базовая взаимосвязь между долгосрочной зависимостью Саудовской Аравии от Америки в области безопасности и потребность Вашингтона в партнерстве с Эр-Риядом по региональным вопросам останется неизменной, поэтому обе стороны не будут полностью разрывать отношения.



11 октября президент ОАЭ Мохаммед бен Зайд аль-Нахайян посетил Россию. В ходе визита он встретился с Владимиром Путиным для обмена мнениями о направлении развития двусторонних отношений и обсуждения региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Согласно источнику, глава ОАЭ мог заявить о готовности страны выступить посредником в конфликте между Россией и Западом. Неудовлетворенность Америки последним решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не станет препятствием для Абу-Даби. ОАЭ лучше всего подходят на роль посредника, потому что разделяют с Москвой интересы в ОПЕК+.



Лю Чжунминь считает, что в контексте стоящей за событиями на Украине игры между Россией и США решение Саудовской Аравии о поддержке сокращения добычи нефти и намерение ОАЭ выступить посредником между Москвой и Западом говорит о влиянии конфликта на структуру Ближнего Востока. Его стратегическое значение возросло, и страны региона пользуются этим для расширения собственных преимуществ. Это также говорит о том, что на фоне украинского кризиса государства Ближнего Востока не собираются единогласно и слепо следовать за США, а будут стараться изо всех сил найти баланс между всеми сторонами.



Авторы: Ли Чживэй (李志伟), Хуан Пэйчжао (黄培昭), Чэнь Цзышуай (陈子帅)