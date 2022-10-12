Киргизия купила у Турции боевых "Байрактаров"

12:35 13.10.2022

Камчыбек Ташиев сообщил о покупке беспилотников Bayraktar Akinci



Канат Кожоев



Об этом председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев заявил на своей страничке в Facebook.



"Акынжы наш. Спасибо нашему братскому народу", - написал Ташиев.