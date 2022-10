Стратегия нацбезопасности США: Конкурировать с Китаем, сдерживать Россию

12:43 13.10.2022

Джо Байден обнародовал Стратегию национальной безопасности США



Власти США обнародовали ключевой для страны документ - Стратегию национальной безопасности. Фактически речь идет о "дорожной карте" для американской администрации в контексте внешней и внутренней политики, угроз и приоритетов. Главными угрозами в стратегии названы растущая мощь Китая и "имперские амбиции" РФ. Помимо этого администрация Джо Байдена видит угрозы во "внутреннем терроризме", попирающем основы демократии США.



Администрация Джо Байдена в среду опубликовала новую 48-страничную стратегию нацбезопасности США, в которой обрисовала главные приоритеты своей внешней и внутренней политики.



В документе Соединенные Штаты объявлены "мировой державой с глобальными интересами", которая нацелена на укрепление связей с "демократическими союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе". Причем США как сверхдержава нацелены на расширение присутствия в каждом упомянутом регионе. "Если один регион погрузится в хаос или окажется под властью враждебной силы, это пагубно повлияет на наши интересы в других",- объясняется в стратегии.



Под враждебными силами вашингтонские стратеги подразумевают в первую очередь КНР и Россию, которые, как утверждается, в отличие от многих других в прошлом недемократичных режимов, не пошли по пути демократии.



"К сожалению, Россия и Китайская Народная Республика (КНР) этого не делают",- отмечают в американской администрации. Поэтому главным приоритетом на ближайшую перспективу для внешней политики США станет именно противостояние России и Китаю.



Хотя по тону документа может сложиться ощущение, что наибольшая обеспокоенность текущей администрации все-таки связана с КНР, Китай в документе упоминается 55 раз, а вот Россия - 71. Причем в большинстве случаев Китай вспоминают в стратегии именно вместе с РФ. Противостоянию этим двум странам отведена и отдельная часть документа, которая называется "Наши глобальные приоритеты".



Американская дипломатия оценивает РФ как "непосредственную угрозу свободному миропорядку", а КНР рассматривается Соединенными Штатами как противник на долгую перспективу.



Китай, как говорится в стратегии, - "единственный конкурент с намерением изменить международный порядок", способный это сделать через наращивание "экономической, дипломатической, военной и технологической мощи".



В этой связи, как утверждается в стратегии, Россию необходимо "сдерживать" как все еще "крайне опасного" игрока, а Китай - "превзойти" в конкурентной борьбе. Воздействовать собираются на противников с помощью кооперации с союзниками по НАТО, которое сегодня "сильно как никогда". Причем под воздействием подразумевается, что США и союзники будут формировать такую "внешнюю среду для Китая и России, чтобы это повлияло на их поведение". Вместе с тем в администрации США признают, что два их противника - КНР и Россия - "все больше сближаются друг с другом".



В документе отмечается, что "США продолжат поддерживать борьбу Украины за свою свободу. Мы поможем Украине восстановиться экономически. И мы будем поощрять региональную интеграцию с Европейским союзом".



Россия в документе обвиняется в "имперских амбициях", создании почвы для энергетического кризиса в Европе, нарушении не только суверенитета соседней страны, но и основных принципов устава ООН, а также разрушении стратегической стабильности. При этом в документе предсказывается ослабление "обычных вооруженных сил России", что, вероятно, усилит влияние фактора "ядерного оружия в военном планировании". Вместе с тем администрация Джо Байдена обещает (правда, не уточняет как): США не допустят, чтобы "Россия или любая другая держава использовала или угрожала использовать ядерное оружие для достижения своих целей".



Также подчеркивается заинтересованность Америки в "стратегической стабильности и развитии более инклюзивной, прозрачной и поддающейся мониторингу инфраструктуры контроля над вооружениями для успеха Нового СНВ и восстановления Механизмов европейской безопасности". Эти механизмы, по версии Вашингтона, именно "из-за действий России пришли в упадок". В этой связи официальный Вашингтон будет "развивать прагматические подходы взаимодействия" в вопросах, "по которым сотрудничество с Россией может быть взаимовыгодным".



Как отмечает газета The New York Times, каждая стратегия нацбезопасности каждой администрации несет в себе уникальные особенности, которые представляют "сочетание указаний, сигналов о намерениях союзникам и противникам". При этом, по саркастическому замечанию газеты, редко обходится без "самовосхваляющей оды американской мощи".



Например, стратегия президента Джорджа Буша-младшего была известна установлением доктрины "упреждения", которая помогла ему оправдать вторжение в Ирак. Барак Обама использовал документ, чтобы призвать мир к отказу от ядерного оружия. Его стратегия была больше об усилении США через мягкую силу, а также о победе над болезнями и глобальной бедностью.



В стратегии Дональда Трампа говорилось о конце эпохи борьбы с терроризмом и переходе к соперничеству с "ревизионистскими" сверхдержавами.



Особенность документа Джо Байдена - провозглашение превосходства демократии и ее защиты. "Как американцы, мы все должны согласиться с тем, что вердикт народа, выраженный на выборах, необходимо уважать и защищать",- говорится в документе.



Причем в этом контексте упоминаются некие шаги против "внутреннего терроризма" и "иностранного вмешательства в выборы". Учитывая последние выступления Джо Байдена, очевидно, что он намекает на крайне правых, включая Дональда Трампа, и их отказ от признания итогов президентских выборов.



Кроме этого Джо Байден предложил несколько других необычных вещей для президента-демократа. В частности, в стратегии он призвал к более быстрой модернизации вооруженных сил США, в то время как демократы обычно больше заточены на решение социальных проблем. С другой стороны, по замечанию The New York Times, многие "критики говорят, что бюджет не отражает его амбиций".



Большую часть военного планирования, описанного в документе, предлагается нацелить на противодействие Китаю в космосе, киберпространстве и на море. В документе указывается на необходимость более агрессивных действий, чтобы "противостоять попыткам подорвать общие технологические достижения". Также предлагается ограничивать китайские инвестиции в стратегических областях и контролировать экспорт ключевых технологий в Китай. Для того чтобы успешно конкурировать на каждой из этих площадок, США потребуются огромные инвестиции.



Вместе с тем в интервью The New York Times руководитель отдела исследований по внешней политике в Американском институте предпринимательства Кори Шаке отметила, что "в бюджете не предусмотрена модернизация с такой скоростью" и стратегия, например, не успеет за "планами Китая в отношении Тайваня, сосредоточенными вокруг 2027 года". Более того, "численность войск, самолетов и противоракетной обороны в Тихом океане (США и союзников.- "Ъ") не коррелируется с возможностями Китая". Что будут делать с этим противоречием в администрации, пока не ясно.



Возможно, это прояснится в другом стратегическом документе, который также готовится к выходу. Новая стратегия национальной безопасности дает зеленый свет Пентагону для того, чтобы тот в ближайшие недели обнародовал свою стратегию национальной обороны и связанную с ней обновленную ядерную доктрину.



Екатерина Мур, Вашингтон